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https://sputniknews.uz/20261016/saida-mirziyoeva-rejep-tayyip-erdogan-bilan-uchrashdi-61234845.html
Саида Мирзиёева Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди
Саида Мирзиёева Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Туркия президентига Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор учун миннатдорлик билдирилди. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T09:43+0500
2026-10-16T09:44+0500
саида мирзиёева
режеп таййип эрдоған
ўзбекистон
туркия
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ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди. Мулоқотда биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижалари ва мамлакатларимиз ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилинди.Шунингдек, Туркия президентига Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор ва қардош халқлар орасидаги дўстона муносабатларни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирилди.
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саида мирзиёева, режеп таййип эрдоған, ўзбекистон, туркия
саида мирзиёева, режеп таййип эрдоған, ўзбекистон, туркия

Саида Мирзиёева Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди

09:43 16.10.2026 (янгиланди: 09:44 16.10.2026)
© Telegram/Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева провела встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Саида Мирзиёева провела встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2026
© Telegram/Саида Мирзиёева
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Туркия президентига Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор учун миннатдорлик билдирилди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди.
Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашганимдан хурсандман. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг энг эзгу, самимий тилакларини етказдим, дейилади хабарда.
Мулоқотда биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижалари ва мамлакатларимиз ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилинди.

Шунингдек, Туркия президентига Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор ва қардош халқлар орасидаги дўстона муносабатларни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирилди.
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