https://sputniknews.uz/20261030/ozbekiston-turkiya-61610526.html
Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади
Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади
Sputnik Ўзбекистон
Шунингдек, савдо ва ижтимоий таъминот соҳаларига оид икки томонлама ҳужжатлар қабул қилинди. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T09:21+0500
2026-10-30T09:21+0500
2026-10-30T09:21+0500
иқтисод
ўзбекистон
туркия
шавкат мирзиёев
режеп таййип эрдоған
бизнес
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61609711_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9d59d184fb8265925bc3f299bfbde1df.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисида битим имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бундан ташқари, кўп қиррали ва узоқ муддатли шерикликнинг турли йўналишларини қамраб олувчи икки томонлама ҳужжатлар тўплами имзоланди.Хусусан:Қайд этилишича, имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш, ишбилармон доиралар учун қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда икки мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга қаратилган.Эслатамиз, Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этиш учун Туркияда бўлиб турибди.
https://sputniknews.uz/20261029/mirziyoev-sammit-ankara-61605885.html
ўзбекистон
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61609711_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_20bb44d88fe16faf653f38630e32980c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, туркия, шавкат мирзиёев, режеп таййип эрдоған, бизнес
иқтисод, ўзбекистон, туркия, шавкат мирзиёев, режеп таййип эрдоған, бизнес
Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади
Шунингдек, савдо ва ижтимоий таъминот соҳаларига оид икки томонлама ҳужжатлар қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисида битим имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бундан ташқари, кўп қиррали ва узоқ муддатли шерикликнинг турли йўналишларини қамраб олувчи икки томонлама ҳужжатлар тўплами имзоланди.
Имтиёзли савдо битими доирасида товарлар рўйхатини кенгайтириш тўғрисидаги баённома;
Ижтимоий таъминот тўғрисидаги ҳукуматлараро битим ва уни амалга ошириш бўйича маъмурий битим;
2022 йил 29 мартда имзоланган давлат чегаралари орқали товарлар ва транспорт воситаларининг ўтиши ҳақида олдиндан ахборот алмашиш тўғрисидаги баённомага ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қўшимча баённома.
Қайд этилишича, имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш, ишбилармон доиралар учун қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда икки мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга қаратилган.
Эслатамиз, Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этиш учун Туркияда бўлиб турибди.