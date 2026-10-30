Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261030/ozbekiston-turkiya-61610526.html
Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади
Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади
Sputnik Ўзбекистон
Шунингдек, савдо ва ижтимоий таъминот соҳаларига оид икки томонлама ҳужжатлар қабул қилинди. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T09:21+0500
2026-10-30T09:21+0500
иқтисод
ўзбекистон
туркия
шавкат мирзиёев
режеп таййип эрдоған
бизнес
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61609711_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9d59d184fb8265925bc3f299bfbde1df.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисида битим имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бундан ташқари, кўп қиррали ва узоқ муддатли шерикликнинг турли йўналишларини қамраб олувчи икки томонлама ҳужжатлар тўплами имзоланди.Хусусан:Қайд этилишича, имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш, ишбилармон доиралар учун қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда икки мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга қаратилган.Эслатамиз, Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этиш учун Туркияда бўлиб турибди.
https://sputniknews.uz/20261029/mirziyoev-sammit-ankara-61605885.html
ўзбекистон
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61609711_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_20bb44d88fe16faf653f38630e32980c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, туркия, шавкат мирзиёев, режеп таййип эрдоған, бизнес
иқтисод, ўзбекистон, туркия, шавкат мирзиёев, режеп таййип эрдоған, бизнес

Ўзбекистон ва Туркия Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгаш таъсис этади

09:21 30.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шунингдек, савдо ва ижтимоий таъминот соҳаларига оид икки томонлама ҳужжатлар қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Анқара шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича юқори даражадаги кенгашни таъсис этиш тўғрисида битим имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бундан ташқари, кўп қиррали ва узоқ муддатли шерикликнинг турли йўналишларини қамраб олувчи икки томонлама ҳужжатлар тўплами имзоланди.
Хусусан:
Имтиёзли савдо битими доирасида товарлар рўйхатини кенгайтириш тўғрисидаги баённома;
Ижтимоий таъминот тўғрисидаги ҳукуматлараро битим ва уни амалга ошириш бўйича маъмурий битим;
2022 йил 29 мартда имзоланган давлат чегаралари орқали товарлар ва транспорт воситаларининг ўтиши ҳақида олдиндан ахборот алмашиш тўғрисидаги баённомага ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қўшимча баённома.
Қайд этилишича, имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш, ишбилармон доиралар учун қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда икки мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга қаратилган.
Эслатамиз, Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг навбатдаги саммити тадбирларида иштирок этиш учун Туркияда бўлиб турибди.
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Анкару - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
Шавкат Мирзиёев ТДТ саммитида иштирок этиш учун Анқарага келди
Кеча, 18:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0