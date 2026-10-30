https://sputniknews.uz/20261030/javohir-sindarov-61615723.html
Жавоҳир Синдаров АҚШдаги халқаро шахмат турнирида ғолиб бўлди
Жавоҳир Синдаров АҚШдаги халқаро шахмат турнирида ғолиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Биринчи ўрин учун ўзбекистонлик шахматчи 125 минг доллар асосий мукофотга эга чиқди. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T11:28+0500
2026-10-30T11:28+0500
2026-10-30T11:28+0500
спорт
шахмат
жавоҳир синдаров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60525244_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_b8c3a5020533bbf41b99e6ef1f9993c1.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтган "Clutch Chess: Champions Showdown 2026" турнири сўнгги куни бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров турнир ғолиби бўлди.Уч кун давом этган мусобақада Синдаров дунёнинг етакчи гроссмейстерлари — Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Праггнанандҳаага қарши кураш олиб борди.Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 425 минг долларни ташкил этди. Биринчи ўрин учун ўзбекистонлик шахматчи 125 минг доллар асосий мукофотга эга бўлди.Бундан ташқари, у партиялардаги ғалабалари учун белгиланган пул бонусларини ва чемпионга аталган қўшимча жекпотни ҳам қўлга киритади.Бу мусобақа Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон чемпионлик унвони учун Гукеш Доммаражуга қарши ўтказадиган учрашуви олдидаги сўнгги турнири бўлди.
https://sputniknews.uz/20260928/fide-uzbekistan-taqdirlanish-60789226.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/12/60525244_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_80bc233df77b4a3ea6b690ac10429515.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, шахмат, жавоҳир синдаров
спорт, шахмат, жавоҳир синдаров
Жавоҳир Синдаров АҚШдаги халқаро шахмат турнирида ғолиб бўлди
Биринчи ўрин учун ўзбекистонлик шахматчи 125 минг доллар асосий мукофотга эга чиқди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтган "Clutch Chess: Champions Showdown 2026" турнири сўнгги куни бўлиб ўтди. Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров турнир ғолиби бўлди.
Уч кун давом этган мусобақада Синдаров дунёнинг етакчи гроссмейстерлари — Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Праггнанандҳаага қарши кураш олиб борди.
Синдаров турнирни 20,5 очко билан якунлаб, биринчи ўринни эгаллади.
Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 425 минг долларни ташкил этди. Биринчи ўрин учун ўзбекистонлик шахматчи 125 минг доллар асосий мукофотга эга бўлди.
Бундан ташқари, у партиялардаги ғалабалари учун белгиланган пул бонусларини ва чемпионга аталган қўшимча жекпотни ҳам қўлга киритади.
Бу мусобақа Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон чемпионлик унвони учун Гукеш Доммаражуга қарши ўтказадиган учрашуви олдидаги сўнгги турнири бўлди.