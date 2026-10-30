Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261030/eoii-milliy-valyutalar-61617394.html
ЕОИИда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши 93,5 фоизгача ошди
ЕОИИда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши 93,5 фоизгача ошди
Sputnik Ўзбекистон
Иттифоқда жорий йилда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 10 фоизга ўсиб, қарийб 106 млрд долларини ташкил этиши кутиляпти. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T16:24+0500
2026-10-30T16:24+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
валюта
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58994743_0:65:1250:768_1920x0_80_0_0_523f60aff193e9667d05c8c862ecdaf4.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Товарлар ва хизматлар экспорти ва импорти бўйича ўзаро ҳисоб-китобларда 2025 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари валюталаридаги тўловлар улуши 93,5 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Беларусь Миллий банки бошқаруви раиси Роман Головченко ЕОИИга аъзо давлатлар марказий (миллий) банкларининг Валюта сиёсати бўйича маслаҳат кенгаши йиғилишида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, жорий йилнинг 8 ойида ЕОИИ мамлакатларининг ўзаро савдо ҳажми 67,6 млрд долларини ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,5 фоизга ошди.Прогнозларга кўра, жорий йилда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 10 фоизга ўсиб, қарийб 106 млрд долларини ташкил этади.Йиғилиш иштирокчилари ЕОИИ давлатларидаги жорий иқтисодий вазият, пул-кредит сиёсатининг амалга оширилиш жараёнини муҳокама қилди ҳамда ноқонуний тўлов операцияларига қарши курашиш бўйича тажриба алмашди.Шунингдек, ЕОИИ мамлакатлари марказий банкларининг рақамли валюталаридан фойдаланиш тажрибаси ва уларни жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилиб, виртуал активларни тартибга солиш масалалари муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20261029/eaeu-africa-savdo-61596087.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58994743_70:0:1181:833_1920x0_80_0_0_2810166a05b6311ba6c0faafaf4ea237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, валюта, беларусь
иқтисод, еоии, валюта, беларусь

ЕОИИда миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар улуши 93,5 фоизгача ошди

16:24 30.10.2026
© Пресс-служба ЕИКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Иттифоқда жорий йилда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 10 фоизга ўсиб, қарийб 106 млрд долларини ташкил этиши кутиляпти.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Товарлар ва хизматлар экспорти ва импорти бўйича ўзаро ҳисоб-китобларда 2025 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари валюталаридаги тўловлар улуши 93,5 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Беларусь Миллий банки бошқаруви раиси Роман Головченко ЕОИИга аъзо давлатлар марказий (миллий) банкларининг Валюта сиёсати бўйича маслаҳат кенгаши йиғилишида маълум қилди.
“Миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар қисмида уларнинг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Товарлар ва хизматлар экспорти ва импорти бўйича ўзаро ҳисоб-китобларда ЕОИИ мамлакатлари валютасидаги тўловлар улуши 93,5 фоизни ташкил этди”, - деди Головченко. Унинг сўзларидан Sputnik Беларусь иқтибос келтирди.
Унинг сўзларига кўра, жорий йилнинг 8 ойида ЕОИИ мамлакатларининг ўзаро савдо ҳажми 67,6 млрд долларини ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,5 фоизга ошди.
Прогнозларга кўра, жорий йилда ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 10 фоизга ўсиб, қарийб 106 млрд долларини ташкил этади.
“Ўзаро савдонинг бундай суръати ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиётининг, жумладан, ташқи босимга чидамлилигини ва интеграция алоқаларининг зарурлигини тасдиқлайди”, - дея тушунтирди Беларусь Миллий банки раиси.
Йиғилиш иштирокчилари ЕОИИ давлатларидаги жорий иқтисодий вазият, пул-кредит сиёсатининг амалга оширилиш жараёнини муҳокама қилди ҳамда ноқонуний тўлов операцияларига қарши курашиш бўйича тажриба алмашди.
Шунингдек, ЕОИИ мамлакатлари марказий банкларининг рақамли валюталаридан фойдаланиш тажрибаси ва уларни жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилиб, виртуал активларни тартибга солиш масалалари муҳокама қилинди.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИнинг Африка билан савдоси 10 йилда икки баравардан зиёдга ошди
Кеча, 15:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0