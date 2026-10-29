Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261029/eaeu-africa-savdo-61596087.html
ЕОИИнинг Африка билан савдоси 10 йилда икки баравардан зиёдга ошди
ЕОИИнинг Африка билан савдоси 10 йилда икки баравардан зиёдга ошди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИнинг Африка билан савдоси 2015–2025 йилларда икки баробардан зиёд ўсиб, 25 млрд доллардан ошди. Африкадаги 47 давлат тариф имтиёзларидан фойдаланмоқда. Сагинтаев “ЕОИИ кунлари”ни ўтказишни таклиф этди.
2026-10-29T15:35+0500
2026-10-29T15:35+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
савдо
иқтисод
африка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61595524_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_400ed8a5f5f074931bc77615453b3e4f.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Африка мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2015–2025 йилларда икки баробардан зиёд ўсиб, 25 млрд доллардан ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси Ҳайъати раиси Бақитжан Сагинтаев маълум қилди.У 28 октябрь куни Москвада Россия президенти Владимир Путиннинг Африка минтақавий ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувида иштирок этди.Ҳозирда Африканинг 47 та мамлакати ЕОИИнинг ягона тариф имтиёзлари тизимидан фойдаланмоқда. Ушбу механизм африкалик экспортчиларга Иттифоқ бозорига айрим товарларни имтиёзли божхона ставкалари асосида етказиб бериш имконини беради.Евроосиё иқтисодий комиссияси Африка Иттифоқи комиссияси билан ҳамкорлик тўғрисидаги янги меморандум лойиҳасини келишмоқда. Шунингдек, қитъанинг бошқа иқтисодий бирлашмалари билан ҳам алоқаларни кенгайтириш устида иш олиб борилмоқда.ЕИК саноат кооперацияси, савдо тартиб-таомилларини соддалаштириш, техник тартибга солиш, транспорт логистикаси ва рақамлаштиришни ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари сифатида белгилаган.Мазкур тадбирда Иттифоқнинг ягона бозори имкониятлари, саноат ва савдо соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини намойиш этиш кўзда тутилмоқда. Ташаббус ҳозирча таклиф босқичида.Маълумот учун, ЕИК ва Африка Иттифоқи Комиссияси ўртасидаги илк ҳамкорлик меморандуми 2019 йилда имзоланган.
африка
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61595524_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb4b8b4df3f54a87ca0dd93f3592037c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, савдо, иқтисод, африка
еоии, еик, савдо, иқтисод, африка

ЕОИИнинг Африка билан савдоси 10 йилда икки баравардан зиёдга ошди

15:35 29.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки
Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
47 та Африка давлати тариф имтиёзларидан фойдаланмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Африка мамлакатлари билан товар айирбошлаш ҳажми 2015–2025 йилларда икки баробардан зиёд ўсиб, 25 млрд доллардан ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси Ҳайъати раиси Бақитжан Сагинтаев маълум қилди.
У 28 октябрь куни Москвада Россия президенти Владимир Путиннинг Африка минтақавий ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувида иштирок этди.
© Пресс-служба ЕЭК Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки
Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки
© Пресс-служба ЕЭК
Сагинтаевнинг таъкидлашича, 2026 йил бошидан буён ўзаро савдо ҳажми қарийб 17 млрд долларни ташкил этиб, 9 фоизга ўсган.
Ҳозирда Африканинг 47 та мамлакати ЕОИИнинг ягона тариф имтиёзлари тизимидан фойдаланмоқда. Ушбу механизм африкалик экспортчиларга Иттифоқ бозорига айрим товарларни имтиёзли божхона ставкалари асосида етказиб бериш имконини беради.
Евроосиё иқтисодий комиссияси Африка Иттифоқи комиссияси билан ҳамкорлик тўғрисидаги янги меморандум лойиҳасини келишмоқда. Шунингдек, қитъанинг бошқа иқтисодий бирлашмалари билан ҳам алоқаларни кенгайтириш устида иш олиб борилмоқда.
ЕИК саноат кооперацияси, савдо тартиб-таомилларини соддалаштириш, техник тартибга солиш, транспорт логистикаси ва рақамлаштиришни ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари сифатида белгилаган.

Савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантириш мақсадида Сагинтаев Африка Иттифоқи Комиссияси доирасида ЕОИИ кунларини ўтказишни таклиф қилди.

Мазкур тадбирда Иттифоқнинг ягона бозори имкониятлари, саноат ва савдо соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини намойиш этиш кўзда тутилмоқда. Ташаббус ҳозирча таклиф босқичида.
Маълумот учун, ЕИК ва Африка Иттифоқи Комиссияси ўртасидаги илк ҳамкорлик меморандуми 2019 йилда имзоланган.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0