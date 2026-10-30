https://sputniknews.uz/20261030/elektr-gaz-kompensatsiya-61619207.html
Электр ва газ истеъмоли учун компенсация тўлаш муддати 2028 йил апрелигача узайтирилди
Электр ва газ истеъмоли учун компенсация тўлаш муддати 2028 йил апрелигача узайтирилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича базавий меъёр доирасидаги тарифлар билан базавий меъёрдан ортиқ истеъмол учун белгиланган тарифлар ўртасидаги фарқни компенсация қилиш муддати 2028 йил 1 апрелга қадар узайтирилади. Кўмир сотиб олиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун моддий ёрдам тўлаш муддати эса 2029 йил 1 январга қадар узайтирилади.
2026-10-30T13:03+0500
2026-10-30T13:03+0500
2026-10-30T13:03+0500
жамият
ўзбекистон
газ
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45618111_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b997644df3d8fa766d53f04fe58233a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича базавий меъёр доирасидаги тарифлар билан базавий меъёрдан ортиқ истеъмол учун белгиланган тарифлар ўртасидаги фарқни компенсация қилиш муддати 2028 йил 1 апрелга қадар узайтирилади. Бу президент имзолаган фармонда кўзда тутилган.Бундан ташқари, кўмир сотиб олиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун моддий ёрдам тўлаш муддати эса 2029 йил 1 январга қадар узайтирилади.Ҳужжат билан оилаларнинг эҳтиёжмандлигини аниқлашда оиладаги жон бошига тўғри келадиган ўртача ойлик даромад мезони ҳам оширилади.Хусусан:
https://sputniknews.uz/20261030/ehtiyojmand-oilalar-moddiy-yordam-61613768.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45618111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d174c426583673934111b742f27b5a65.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, газ, электр энергияси
жамият, ўзбекистон, газ, электр энергияси
Электр ва газ истеъмоли учун компенсация тўлаш муддати 2028 йил апрелигача узайтирилди
Электр ва газ учун компенсация олишда даромад мезони ҳам оширилди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича базавий меъёр доирасидаги тарифлар билан базавий меъёрдан ортиқ истеъмол учун белгиланган тарифлар ўртасидаги фарқни компенсация қилиш муддати 2028 йил 1 апрелга қадар узайтирилади. Бу президент имзолаган фармонда кўзда тутилган.
Бундан ташқари, кўмир сотиб олиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун моддий ёрдам тўлаш муддати эса 2029 йил 1 январга қадар узайтирилади.
Ҳужжат билан оилаларнинг эҳтиёжмандлигини аниқлашда оиладаги жон бошига тўғри келадиган ўртача ойлик даромад мезони ҳам оширилади.
электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича компенсация тайинлашда — минимал истеъмол харажатларининг 1,5 бараваридан 2 бараваригача (1,072 млндан 1,43 млн сўмгача)
;
кўмир сотиб олиш харажатларининг бир қисмини қоплаш учун моддий ёрдам ажратишда — минимал истеъмол харажатларининг 1 бараваридан 2 бараваригача (715 мингдан 1,43 млн сўмгача)
;
“Саховат ва кўмак” жамғармаси ҳисобидан коммунал харажатларни қоплаш, коммунал тўловлар бўйича мавжуд қарздорликни бартараф этиш, шунингдек, кўмир ёки бошқа ёқилғи маҳсулотлари билан таъминлаш харажатларини қоплашда — минимал истеъмол харажатларининг 1 бараваридан 2 бараваригача оширилади (715 мингдан 1,43 млн сўмгача)
.