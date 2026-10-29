https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-tashqi-savdo-61591659.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 2026 йилнинг 9 ойида 65,4 млрд долларга етди. Импорт 5,36 млрд долларга ошди, экспорт 1,49 млрд долларга қисқарди. Олтинсиз товарлар экспорти эса 31,6 фоизга ўсди.
2026-10-29T13:31+0500
2026-10-29T13:31+0500
2026-10-29T13:31+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
экспорт
импорт
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a768109938f023c4827c2b8298e3c12.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3,9 млрд долларга ёки 6,3 фоизга кўп.Бироқ ўсиш асосан импорт ҳисобига таъминланди. У ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,36 млрд долларга ошиб, 39,6 млрд долларга етди. Экспорт эса 1,49 млрд долларга камайиб, 25,8 млрд долларни ташкил этди. Натижада ташқи савдодаги манфий сальдо 13,7 млрд долларга етди.Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 31,6 фоизга ўсиб, 13,3 млрд долларни ташкил қилди.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589572_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1f4373278d18298a695588235431ed47.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди
Импорт 5,36 млрд долларга ўсган, экспорт эса 1,49 млрд долларга камайган. Олтинсиз товарлар экспорти эса 31,6 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3,9 млрд долларга ёки 6,3 фоизга кўп.
Бироқ ўсиш асосан импорт ҳисобига таъминланди. У ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,36 млрд долларга ошиб, 39,6 млрд долларга етди. Экспорт эса 1,49 млрд долларга камайиб, 25,8 млрд долларни ташкил этди. Натижада ташқи савдодаги манфий сальдо 13,7 млрд долларга етди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 31,6 фоизга ўсиб, 13,3 млрд долларни ташкил қилди.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.