Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-tashqi-savdo-61591659.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 2026 йилнинг 9 ойида 65,4 млрд долларга етди. Импорт 5,36 млрд долларга ошди, экспорт 1,49 млрд долларга қисқарди. Олтинсиз товарлар экспорти эса 31,6 фоизга ўсди.
2026-10-29T13:31+0500
2026-10-29T13:31+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
экспорт
импорт
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a768109938f023c4827c2b8298e3c12.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3,9 млрд долларга ёки 6,3 фоизга кўп.Бироқ ўсиш асосан импорт ҳисобига таъминланди. У ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,36 млрд долларга ошиб, 39,6 млрд долларга етди. Экспорт эса 1,49 млрд долларга камайиб, 25,8 млрд долларни ташкил этди. Натижада ташқи савдодаги манфий сальдо 13,7 млрд долларга етди.Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 31,6 фоизга ўсиб, 13,3 млрд долларни ташкил қилди.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589572_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1f4373278d18298a695588235431ed47.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 9 ойда 65,4 млрд долларга етди

13:31 29.10.2026
Oбуна бўлиш
Импорт 5,36 млрд долларга ўсган, экспорт эса 1,49 млрд долларга камайган. Олтинсиз товарлар экспорти эса 31,6 фоизга ошган.
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3,9 млрд долларга ёки 6,3 фоизга кўп.
Бироқ ўсиш асосан импорт ҳисобига таъминланди. У ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,36 млрд долларга ошиб, 39,6 млрд долларга етди. Экспорт эса 1,49 млрд долларга камайиб, 25,8 млрд долларни ташкил этди. Натижада ташқи савдодаги манфий сальдо 13,7 млрд долларга етди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 31,6 фоизга ўсиб, 13,3 млрд долларни ташкил қилди.
Батафсил — Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0