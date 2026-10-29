https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-costa-rica-61589889.html
Ўзбекистон Коста-Рикани енгди: B дивизионида 9–12-ўринлар учун кураш давом этади
Ўзбекистон Коста-Рикани енгди: B дивизионида 9–12-ўринлар учун кураш давом этади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон U-15 терма жамоаси Коста-Рикани 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Редван Умеров ва Миржалол Фарҳодов гол урди. Жамоа Мадагаскарга мағлубиятдан кейин B дивизионида 9–12-ўринлар учун курашни давом эттирмоқда.
2026-10-29T12:54+0500
2026-10-29T12:54+0500
2026-10-29T12:59+0500
спорт
футбол
жаҳон чемпионати
мусобақа
ўзбекистон
коста-рика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589358_88:0:2474:1342_1920x0_80_0_0_1bcc85804101d0dc7dc7f083e67b7bd5.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг 15 ёшгача бўлган футболчилардан иборат терма жамоаси Озарбайжонда ўтаётган FIFA U-15 жаҳон чемпионати ва фестивалида Коста-Рикани 2:1 ҳисобида мағлуб этди.Учрашув Ўзбекистон футболчилари учун омадсиз бошланди. Биринчи дақиқадаёқ Коста-Рика ҳисобни очди. Бироқ орадан бир дақиқа ўтиб, Редван Умеров мувозанатни тиклади — 1:1.Бу Павел Соломин бошчилигидаги жамоанинг мусобақадаги саккизинчи учрашувида қўлга киритган олтинчи ғалабаси бўлди.Ўзбекистоннинг қандай имкониятлари қолди?28 октябрда Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси B дивизионининг 1/8 финалида Мадагаскарга 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, дивизион ғолиблиги учун курашдан чиққан эди.Коста-Рика устидан қозонилган ғалаба Ўзбекистонга B дивизионида 9–12-ўринлар учун курашни давом эттириш имконини берди. Жамоа қолган учрашувларда ҳам ғалаба қозонса, ушбу дивизионда тўққизинчи ўринни эгаллаши мумкин.FIFA U-15 жаҳон чемпионати ва фестивали 30 октябрь куни якунланади.
https://sputniknews.uz/20261028/fifa-world-cup-uzbekistan-61565892.html
ўзбекистон
коста-рика
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61589358_386:0:2175:1342_1920x0_80_0_0_c1bda64ba3e0a56662a291542d4ced6e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, футбол, жаҳон чемпионати, мусобақа, ўзбекистон, коста-рика
спорт, футбол, жаҳон чемпионати, мусобақа, ўзбекистон, коста-рика
Ўзбекистон Коста-Рикани енгди: B дивизионида 9–12-ўринлар учун кураш давом этади
12:54 29.10.2026 (янгиланди: 12:59 29.10.2026)
Бу жамоанинг мусобақадаги саккизинчи учрашувида қўлга киритган олтинчи ғалабаси бўлди.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ўзбекистоннинг 15 ёшгача бўлган футболчилардан иборат терма жамоаси Озарбайжонда ўтаётган FIFA U-15 жаҳон чемпионати ва фестивалида Коста-Рикани 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашув Ўзбекистон футболчилари учун омадсиз бошланди. Биринчи дақиқадаёқ Коста-Рика ҳисобни очди. Бироқ орадан бир дақиқа ўтиб, Редван Умеров мувозанатни тиклади — 1:1.
Биринчи бўлим шу ҳисобда якунланди. Иккинчи бўлимнинг 36-дақиқасида Миржалол Фарҳодов гол уриб, Ўзбекистонни олдинга олиб чиқди. Қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади — 2:1.
Бу Павел Соломин бошчилигидаги жамоанинг мусобақадаги саккизинчи учрашувида қўлга киритган олтинчи ғалабаси бўлди.
Ўзбекистоннинг қандай имкониятлари қолди?
28 октябрда Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси B дивизионининг 1/8 финалида Мадагаскарга 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, дивизион ғолиблиги учун курашдан чиққан эди.
Бироқ мусобақа регламентига кўра, плей-оффда мағлуб бўлган жамоалар ҳам ўз иштирокини давом эттиради ва якуний ўринлар учун курашади.
Коста-Рика устидан қозонилган ғалаба Ўзбекистонга B дивизионида 9–12-ўринлар учун курашни давом эттириш имконини берди. Жамоа қолган учрашувларда ҳам ғалаба қозонса, ушбу дивизионда тўққизинчи ўринни эгаллаши мумкин.
FIFA U-15 жаҳон чемпионати ва фестивали 30 октябрь куни якунланади.