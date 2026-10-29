https://sputniknews.uz/20261029/russia-murabbiylar-uzbekistan-baho-61596947.html
Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди
Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия термаси мураббийлари Валерий Карпин ва Николай Писарев 12 ноябрда Тошкентда бўладиган ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди. Писарев рақибнинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.
2026-10-29T16:18+0500
2026-10-29T16:18+0500
2026-10-29T16:18+0500
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ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия футбол терма жамоаси мураббийлари 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистонга қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашуви олдидан рақибнинг имкониятларини юқори баҳолади.Россия термаси бош мураббийи ёрдамчиси Николай Писарев РИА Новости мухбири билан суҳбатда Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.Аввалроқ Россия термаси бош мураббийи Валерий Карпин ҳам Ўзбекистон ва Венесуэла жамоаларини кучли рақиблар сифатида баҳолаганди.Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 12 ноябрь куни Тошкентдаги “Пахтакор” стадионида бўлиб ўтади.Бу жамоаларнинг иккинчи ўзаро учрашуви бўлади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда ўтказилган ва 0:0 ҳисобида якунланган.Россия термаси 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлага қарши ҳам майдонга тушади.
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спорт, футбол, мураббий, тошкент, ўзбекистон, россия
спорт, футбол, мураббий, тошкент, ўзбекистон, россия
Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди
12 ноябрь куни Тошкентда ўтадиган ўйин олдидан Россия термаси мураббийлари Ўзбекистон футболчиларининг имкониятларини юқори баҳолади.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия футбол терма жамоаси мураббийлари 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистонга қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашуви олдидан рақибнинг имкониятларини юқори баҳолади.
Россия термаси бош мураббийи ёрдамчиси Николай Писарев РИА Новости мухбири билан суҳбатда
Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.
“Рақиблар — супер! РФСга раҳмат, бу жуда ажойиб иш бўлди. Ўзбекистон — жаҳон чемпионати иштирокчиси. Рақиб ўйинга оптимал таркибда келишини, биз эса ўзимизнинг энг яхши ўйинимизни намойиш этишимизни истардим”, — деди Писарев.
Аввалроқ Россия термаси бош мураббийи Валерий Карпин ҳам Ўзбекистон ва Венесуэла жамоаларини кучли рақиблар сифатида баҳолаганди.
“Жуда яхши рақиблар. Йиғин давомида уларнинг кучли томонларини ўрганамиз. Тайёргарлик одатдагидек ўтади”, — деган эди Карпин.
Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 12 ноябрь куни Тошкентдаги “Пахтакор” стадионида бўлиб ўтади.
Бу жамоаларнинг иккинчи ўзаро учрашуви бўлади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда ўтказилган ва 0:0 ҳисобида якунланган.
Россия термаси 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлага қарши ҳам майдонга тушади.