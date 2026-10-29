Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261029/russia-murabbiylar-uzbekistan-baho-61596947.html
Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди
Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия термаси мураббийлари Валерий Карпин ва Николай Писарев 12 ноябрда Тошкентда бўладиган ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди. Писарев рақибнинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.
2026-10-29T16:18+0500
2026-10-29T16:18+0500
спорт
футбол
мураббий
тошкент
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61596738_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_d6322845d209d757e5b5fc764f09db01.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия футбол терма жамоаси мураббийлари 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистонга қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашуви олдидан рақибнинг имкониятларини юқори баҳолади.Россия термаси бош мураббийи ёрдамчиси Николай Писарев РИА Новости мухбири билан суҳбатда Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.Аввалроқ Россия термаси бош мураббийи Валерий Карпин ҳам Ўзбекистон ва Венесуэла жамоаларини кучли рақиблар сифатида баҳолаганди.Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 12 ноябрь куни Тошкентдаги “Пахтакор” стадионида бўлиб ўтади.Бу жамоаларнинг иккинчи ўзаро учрашуви бўлади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда ўтказилган ва 0:0 ҳисобида якунланган.Россия термаси 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлага қарши ҳам майдонга тушади.
https://sputniknews.uz/20261027/uzbekistan-russia-oyin-61520923.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61596738_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_79686bec3a4f5aeb342ee8dd301c223f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, мураббий, тошкент, ўзбекистон, россия
спорт, футбол, мураббий, тошкент, ўзбекистон, россия

Футбол: Россия термаси мураббийлари ўйин олдидан Ўзбекистон жамоасига баҳо берди

16:18 29.10.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов / Медиабанкка ўтишГлавный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и тренер Николай Писарев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и тренер Николай Писарев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
12 ноябрь куни Тошкентда ўтадиган ўйин олдидан Россия термаси мураббийлари Ўзбекистон футболчиларининг имкониятларини юқори баҳолади.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Россия футбол терма жамоаси мураббийлари 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистонга қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашуви олдидан рақибнинг имкониятларини юқори баҳолади.
Россия термаси бош мураббийи ёрдамчиси Николай Писарев РИА Новости мухбири билан суҳбатда Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.

“Рақиблар — супер! РФСга раҳмат, бу жуда ажойиб иш бўлди. Ўзбекистон — жаҳон чемпионати иштирокчиси. Рақиб ўйинга оптимал таркибда келишини, биз эса ўзимизнинг энг яхши ўйинимизни намойиш этишимизни истардим”, — деди Писарев.

Аввалроқ Россия термаси бош мураббийи Валерий Карпин ҳам Ўзбекистон ва Венесуэла жамоаларини кучли рақиблар сифатида баҳолаганди.
“Жуда яхши рақиблар. Йиғин давомида уларнинг кучли томонларини ўрганамиз. Тайёргарлик одатдагидек ўтади”, — деган эди Карпин.
Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 12 ноябрь куни Тошкентдаги “Пахтакор” стадионида бўлиб ўтади.
Бу жамоаларнинг иккинчи ўзаро учрашуви бўлади. Илк ўйин 2022 йил 20 ноябрда Тошкентда ўтказилган ва 0:0 ҳисобида якунланган.
Россия термаси 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлага қарши ҳам майдонга тушади.
Игроки сборной России по футболу. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
Футбол: Карпин Ўзбекистон — Россия ўйинига энг яхши тўпурарни чақирмади
27 Октябр, 09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0