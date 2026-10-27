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https://sputniknews.uz/20261027/uzbekistan-russia-oyin-61520923.html
Футбол: Карпин Ўзбекистон — Россия ўйинига энг яхши тўпурарни чақирмади
Футбол: Карпин Ўзбекистон — Россия ўйинига энг яхши тўпурарни чақирмади
Sputnik Ўзбекистон
Россия терма жамоасининг Ўзбекистонга қарши ўйин учун кенгайтирилган таркиби эълон қилинди. Рўйхатга чемпионатнинг энг яхши тўпурари Максим Глушенков киритилмади. Унинг чақирилмаганига оид турли хабарлар тарқалди.
2026-10-27T09:56+0500
2026-10-27T10:10+0500
спорт
футбол
россия
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия футбол иттифоқи Ўзбекистон ва Венесуэлага қарши ўртоқлик учрашувлари учун терма жамоанинг кенгайтирилган таркибини эълон қилди. 36 нафар футболчидан иборат рўйхатга Россия Премьер-лигаси (РПЛ)нинг энг яхши тўпурари Максим Глушенков киритилмади.РИА Новостига "Зенит" клубидаги манбанинг хабар беришича, бош мураббий Валерий Карпин футболчининг октябрь ойидаги ўйинларидан норози бўлган.Бироқ футболчининг чақирилмагани ҳақида бошқа маълумотлар ҳам тарқалди. "Спорт-Экспресс" буни интизомий сабаблар билан боғлаган бўлса, "Чемпионат" Глушенковнинг ўзи терма жамоага боришни истамаганини хабар қилди.27 ёшли футболчи жорий мавсумда РПЛда 10 та гол уриб, чемпионат тўпурарлари рўйхати пешқадами бўлиб турибди. Унинг ҳисобида иккита голли узатма ҳам бор.Россия термасининг кенгайтирилган таркибидан Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Александр Головин ("Монако"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Алексей Батраков ("Галатасарай") ва бошқа футболчилар ўрин олган.Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20261021/russia-uzbekistan-oyin-61382852.html
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спорт, футбол, россия, ўзбекистон
спорт, футбол, россия, ўзбекистон

Футбол: Карпин Ўзбекистон — Россия ўйинига энг яхши тўпурарни чақирмади

09:56 27.10.2026 (янгиланди: 10:10 27.10.2026)
© Sputnik / Максим Блинов / Медиабанкка ўтишИгроки сборной России по футболу. Архивное фото
Игроки сборной России по футболу. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Ўзбекистонга қарши ўйин учун Россия термасининг 36 нафар футболчидан иборат рўйхати эълон қилинди. РПЛ тўпурари Глушенков унда йўқ
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия футбол иттифоқи Ўзбекистон ва Венесуэлага қарши ўртоқлик учрашувлари учун терма жамоанинг кенгайтирилган таркибини эълон қилди. 36 нафар футболчидан иборат рўйхатга Россия Премьер-лигаси (РПЛ)нинг энг яхши тўпурари Максим Глушенков киритилмади.
РИА Новостига "Зенит" клубидаги манбанинг хабар беришича, бош мураббий Валерий Карпин футболчининг октябрь ойидаги ўйинларидан норози бўлган.
"Ҳозир Карпин ноябрдаги ўйинларни РПЛнинг энг яхши тўпурарисиз ўтказишга қарор қилди. Бу бош мураббийнинг ҳуқуқи. Карпин октябрь ойидаги ўйинларда Глушенковнинг ўйинидан норози эди", — деган агентлик суҳбатдоши.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишФутбол. Россия – Намибия. Архивное фото
Футбол. Россия – Намибия. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
Футбол. Россия – Намибия. Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Бироқ футболчининг чақирилмагани ҳақида бошқа маълумотлар ҳам тарқалди. "Спорт-Экспресс" буни интизомий сабаблар билан боғлаган бўлса, "Чемпионат" Глушенковнинг ўзи терма жамоага боришни истамаганини хабар қилди.
27 ёшли футболчи жорий мавсумда РПЛда 10 та гол уриб, чемпионат тўпурарлари рўйхати пешқадами бўлиб турибди. Унинг ҳисобида иккита голли узатма ҳам бор.
Россия термасининг кенгайтирилган таркибидан Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Александр Головин ("Монако"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Алексей Батраков ("Галатасарай") ва бошқа футболчилар ўрин олган.
Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида бўлиб ўтади.
Тренер футбольной школы Pakhtakor Kids, бывший игрок сборной Абдукаххор Ходжиакбаров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
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