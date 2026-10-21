https://sputniknews.uz/20261021/russia-uzbekistan-oyin-61382852.html
Россия билан ўйин Ўзбекистон нимага қодирлигини кўрсатади — Ҳожиакбаров
Россия билан ўйин Ўзбекистон нимага қодирлигини кўрсатади — Ҳожиакбаров
Sputnik Ўзбекистон
12 ноябрь куни Ўзбекистон ва Россия термалари ўйнайди. Собиқ футболчи Абдуқаҳҳор Ҳожиакбаров Sputnik Ўзбекистонга жамоанинг тайёргарлиги, рақибнинг имкониятлари ва ғалабадан ташқари қайси жиҳатлар муҳимлиги ҳақида сўзлаб берди
2026-10-21T17:27+0500
2026-10-21T17:27+0500
2026-10-21T17:27+0500
футбол
спорт
ўзбекистон
пахтакор
мураббий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61381312_0:53:2243:1315_1920x0_80_0_0_9aad13b6781bf8fa182f595eef55998d.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоаларининг 12 ноябрдаги учрашуви футболчилар учун ўз имкониятларини синаб кўриш ва кейинги мусобақаларга тайёргарликни баҳолаш имконияти бўлади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбирига Pakhtakor Kids футбол мактаби мураббийи, миллий терма жамоанинг собиқ ўйинчиси Абдуқаҳҳор Ҳожиакбаров маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, бундай учрашувларда нафақат натижа, балки ўйин сифати ҳам муҳим. Хусусан, тўпни назорат қилиш, футболчиларнинг ўзаро ҳамжиҳатлиги, ҳимоядан ҳужумга тез ўтиш ва прессинг остида ҳаракат қилиш маҳоратига эътибор қаратиш лозим.Унинг таъкидлашича, ўртоқлик учрашувлари мураббийлар штабига турли тактик қарорларни синаб кўриш ва қайси жиҳатлар устида яна ишлаш кераклигини аниқлашга ёрдам беради. Тўғри хулоса чиқарилса, ҳатто мағлубият ҳам жамоага фойда келтириши мумкин.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида ўртоқлик учрашуви ўтказади. Икки жамоа 2022 йил 20 ноябрда ҳам шу стадионда тўқнаш келган. Ўшанда баҳс 0:0 ҳисобида якунланган эди.Абдуқаҳҳор Ҳожиакбаров — Ўзбекистон Олий лигасининг икки карра чемпиони ва мамлакат Кубоги соҳиби. У "ОКМК", "Бунёдкор" клублари ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида тўп сурган.
https://sputniknews.uz/20261020/russia-uzbekistan-oyin-61345903.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/15/61381312_0:55:2243:1737_1920x0_80_0_0_22f07a135b4f444ba2357fd423d70405.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, ўзбекистон, пахтакор, мураббий
футбол, спорт, ўзбекистон, пахтакор, мураббий
Россия билан ўйин Ўзбекистон нимага қодирлигини кўрсатади — Ҳожиакбаров
Эксклюзив
Россияга қарши ўйин Ўзбекистон термасининг кучли ва заиф жиҳатларини аниқлаш, жамоанинг кейинги мусобақаларга тайёргарлигини баҳолаш имконини беради, деди мураббий
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоаларининг 12 ноябрдаги учрашуви футболчилар учун ўз имкониятларини синаб кўриш ва кейинги мусобақаларга тайёргарликни баҳолаш имконияти бўлади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбирига Pakhtakor Kids футбол мактаби мураббийи, миллий терма жамоанинг собиқ ўйинчиси Абдуқаҳҳор Ҳожиакбаров маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, бундай учрашувларда нафақат натижа, балки ўйин сифати ҳам муҳим. Хусусан, тўпни назорат қилиш, футболчиларнинг ўзаро ҳамжиҳатлиги, ҳимоядан ҳужумга тез ўтиш ва прессинг остида ҳаракат қилиш маҳоратига эътибор қаратиш лозим.
"Россия — яхши футболчиларга ва ўз ўйин услубига эга бўлган жиддий ҳамда муносиб рақиб. Бундай жамоаларга қарши учрашувлар жамоамизнинг кучли ва заиф томонларини кўриб олиш имконини беради", — деди Ҳожиакбаров.
Унинг таъкидлашича, ўртоқлик учрашувлари мураббийлар штабига турли тактик қарорларни синаб кўриш ва қайси жиҳатлар устида яна ишлаш кераклигини аниқлашга ёрдам беради. Тўғри хулоса чиқарилса, ҳатто мағлубият ҳам жамоага фойда келтириши мумкин.
"Мен учун ғалаба муҳим, чунки биз ўз ватанимиз шаъни учун майдонга тушамиз. Аммо футбол сифати ҳам бундан кам аҳамиятга эга эмас: интизом, характер, ҳар бир тўп учун кураш ва ўз ҳаракатларига бўлган ишонч. Рақибдан чўчимайдиган ва сўнгги дақиқагача натижа учун курашадиган жамоани кўришни истардим", — дея таъкидлади эксперт.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари 12 ноябрь куни Тошкентдаги "Пахтакор" стадионида ўртоқлик учрашуви ўтказади. Икки жамоа 2022 йил 20 ноябрда ҳам шу стадионда тўқнаш келган. Ўшанда баҳс 0:0 ҳисобида якунланган эди.
Абдуқаҳҳор Ҳожиакбаров — Ўзбекистон Олий лигасининг икки карра чемпиони ва мамлакат Кубоги соҳиби. У "ОКМК", "Бунёдкор" клублари ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида тўп сурган.