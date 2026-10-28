Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261028/uzbekistan-russia-harbiy-mashgulotlar-61551128.html
Ўзбекистон-Россия ҳарбий машғулотлари: вертолётлар, дронлар ва роботлар суратларда
Ўзбекистон-Россия ҳарбий машғулотлари: вертолётлар, дронлар ва роботлар суратларда
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарёда “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик машғулотлари якунланди. Ўзбекистон ва Россия ҳарбийлари шартли террорчиларга қарши операция, чегара ҳудудини назоратга олиш ва аҳоли пунктини озод қилишни машқ қилди.
2026-10-28T10:05+0500
2026-10-28T12:17+0500
ҳарбий ҳамкорлик
ҳарбий техника
ҳарбийлар
ҳарбий
ҳарбий база
тактик ўқув машғулотлари
термиз
танк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61555315_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_5dac1711fc5db70d43d8b76ba9de4dc0.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги “Термиз” полигонида Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари якунланди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги Марказий ҳарбий округи матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Машғулотларнинг асосий босқичида икки мамлакат ҳарбийлари давлат чегарасини кесиб ўтган шартли ноқонуний қуролли гуруҳларни аниқлаш, қуршаб олиш ва йўқ қилиш бўйича қўшма ҳаракатларни машқ қилди.Сценарийга кўра, шартли террорчилар давлат чегарасини бузиб ўтиб, чегара қўриқлаш бўлинмалари билан тўқнашган. Шундан сўнг шартли душман чегараолди ҳудудларидан бирини эгаллаб, қўшимча кучларни жалб қилишга уринган. Ўзбекистон ва Россия бўлинмалари унинг гуруҳларини қуршаб олиб, таянч нуқталари ҳамда техникаси жойлашувини аниқлаган. FPV-дронлар ёрдамида шартли рақибнинг зирҳли ва автомобиль техникасига зарбалар берилган.Кейинги ҳаракатларда БТР-82А зирҳли транспортёрлари, “Улан-1” ва “Улан-2” тактик йўлтанламаслари, квадроцикллар ва кросс мотоциклларидан фойдаланилган. Шунингдек, Т-72 танклари, танкка қарши бошқариладиган ракеталар, РПГ-7 гранатомётлари ва зарба берувчи дронлар қўлланилган.Машғулотларнинг якуний босқичида ҳарбий хизматчилар аҳоли пунктини шартли душмандан тозалашни машқ қилган. Ҳужум бўлинмалари ўт очиш гуруҳлари, зирҳли автомобиллар ва “Курьер” ер усти робототехника мажмуалари кўмагида ҳаракатланган.Амалий ҳаракатлар якунлангач, “Термиз” полигонида машғулотларнинг ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Россия давлат мадҳиялари янгради. Алоҳида ўрнак кўрсатган ҳарбий хизматчилар фахрий ёрлиқлар, идоравий нишонлар ва қимматбаҳо совғалар билан тақдирланди.Улар орасида тоғ ва ҳужум бўлинмалари, разведка ва FPV-дрон операторлари, ер усти робототехника тизимлари мутахассислари ҳамда Ми-24 вертолётлари экипажлари бўлган.
термиз
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61555315_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_14deecf162ebacfdabe897763febb13a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳарбий ҳамкорлик, ҳарбий техника, ҳарбийлар, ҳарбий, ҳарбий база, тактик ўқув машғулотлари , термиз, танк
ҳарбий ҳамкорлик, ҳарбий техника, ҳарбийлар, ҳарбий, ҳарбий база, тактик ўқув машғулотлари , термиз, танк

Ўзбекистон-Россия ҳарбий машғулотлари: вертолётлар, дронлар ва роботлар суратларда

10:05 28.10.2026 (янгиланди: 12:17 28.10.2026)
© Пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ
Oбуна бўлиш
Бир ҳафта давомида Ўзбекистон ва Россия ҳарбийлари “Ҳамкорлик-2026” машғултларида шартли душманга қарши вертолётлар, FPV-дронлар ва роботларни қўллашни машқ қилди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги “Термиз” полигонида Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари якунланди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги Марказий ҳарбий округи матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.
Машғулотларнинг асосий босқичида икки мамлакат ҳарбийлари давлат чегарасини кесиб ўтган шартли ноқонуний қуролли гуруҳларни аниқлаш, қуршаб олиш ва йўқ қилиш бўйича қўшма ҳаракатларни машқ қилди.
Сценарийга кўра, шартли террорчилар давлат чегарасини бузиб ўтиб, чегара қўриқлаш бўлинмалари билан тўқнашган.
Дрон операторлари ҳаводан разведка олиб бориб, шартли душманнинг жойлашуви ва ўт очиш воситаларини аниқлаган. Олинган маълумотлар зарба бериш учун Ми-35 ва Ми-24 вертолётлари экипажларига етказилган.
Шундан сўнг шартли душман чегараолди ҳудудларидан бирини эгаллаб, қўшимча кучларни жалб қилишга уринган. Ўзбекистон ва Россия бўлинмалари унинг гуруҳларини қуршаб олиб, таянч нуқталари ҳамда техникаси жойлашувини аниқлаган. FPV-дронлар ёрдамида шартли рақибнинг зирҳли ва автомобиль техникасига зарбалар берилган.
Кейинги ҳаракатларда БТР-82А зирҳли транспортёрлари, “Улан-1” ва “Улан-2” тактик йўлтанламаслари, квадроцикллар ва кросс мотоциклларидан фойдаланилган. Шунингдек, Т-72 танклари, танкка қарши бошқариладиган ракеталар, РПГ-7 гранатомётлари ва зарба берувчи дронлар қўлланилган.
Машғулотларнинг якуний босқичида ҳарбий хизматчилар аҳоли пунктини шартли душмандан тозалашни машқ қилган. Ҳужум бўлинмалари ўт очиш гуруҳлари, зирҳли автомобиллар ва “Курьер” ер усти робототехника мажмуалари кўмагида ҳаракатланган.
Амалий ҳаракатлар якунлангач, “Термиз” полигонида машғулотларнинг ёпилиш маросими бўлиб ўтди. Ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Россия давлат мадҳиялари янгради. Алоҳида ўрнак кўрсатган ҳарбий хизматчилар фахрий ёрлиқлар, идоравий нишонлар ва қимматбаҳо совғалар билан тақдирланди.

“Ҳамкорлик-2026” машғулотлари 20–27 октябрь кунлари ўтказилди. Россия контингентининг асосини РФ Мудофаа вазирлигининг Марказий ҳарбий округига қарашли 201-гвардия ҳарбий базаси бўлинмалари ташкил этди.

Улар орасида тоғ ва ҳужум бўлинмалари, разведка ва FPV-дрон операторлари, ер усти робототехника тизимлари мутахассислари ҳамда Ми-24 вертолётлари экипажлари бўлган.
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

1/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

2/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

3/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

4/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

5/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

6/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

7/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

8/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

9/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

10/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

11/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

12/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

13/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

14/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

15/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

16/16
© Пресс-служба Центрального военного округа МО РФ

Ўзбекистон ва Россия ҳарбийларининг “Ҳамкорлик-2026” қўшма тактик ўқув машғулотлари

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0