https://sputniknews.uz/20261028/uzbekistan-boks-jahon-chempionat-orin-61546813.html
Ўзбекистон ёш боксчилари жаҳон чемпионатида йигитлар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон ёш боксчилари жаҳон чемпионатида йигитлар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Черногорияда ўтган бокс бўйича U19 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон йигитлар терма жамоаси медаллар ҳисобида етакчи бўлди. Қизлар бешинчи, терма жамоа эса умумий ҳисобда иккинчи ўринни эгаллади. Спортчиларимиз жами 8 та медаль олди.
2026-10-28T09:16+0500
2026-10-28T09:16+0500
2026-10-28T09:16+0500
спорт
бокс
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
жаҳон чемпионати
чемпион
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61546424_0:299:2540:1728_1920x0_80_0_0_377a5b8f90792ee93a934865b9291f39.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Ўзбекистон йигитлар терма жамоаси Черногориянинг Будва шаҳрида ўтказилган бокс бўйича 19 ёшгача бўлган спортчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси маълум қилди.Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 3 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритиб, жаҳон биринчилигида етакчи бўлди. Иккинчи ўринни Россия (2 та олтин, 2 та кумуш), учинчи ўринни эса Ирландия (1 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза) эгаллади.Сардорбек Баҳромхўжаев (85 кг) кумуш, Зулфиқор Адҳамжонов (70 кг) бронза медалига сазовор бўлди.Қизлар ўртасидаги баҳсларда эса Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан бешинчи ўринни эгаллади.Назокат Мардонова (51 кг) жаҳон чемпиони бўлди. Мафтуна Янгиева (70 кг) кумуш, Мухтасар Алиева (48 кг) эса бронза медалини қўлга киритди.Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатини 4 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза — жами 8 та медаль билан якунлади. Мамлакатимиз умумий медаллар ҳисобида Россиядан кейин иккинчи ўринни эгаллади.16–27 октябрь кунлари бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида 69 та миллий федерациядан 474 нафар боксчи иштирок этди. Мусобақада 20 та вазн тоифасида медаллар учун баҳслар ўтказилди.
https://sputniknews.uz/20260815/ozbekistonlik-bokschilar-rossiyada-muvaffaqiyat-qozondi-59721317.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61546424_0:61:2540:1966_1920x0_80_0_0_b3f559ef066446fd02cf90dc8fc28f8b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, бокс, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, жаҳон чемпионати, чемпион, мусобақа
спорт, бокс, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, жаҳон чемпионати, чемпион, мусобақа
Ўзбекистон ёш боксчилари жаҳон чемпионатида йигитлар ўртасида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон ёш боксчилари Будвадаги жаҳон чемпионатида йигитлар ўртасида биринчи, умумий ҳисобда иккинчи ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Ўзбекистон йигитлар терма жамоаси Черногориянинг Будва шаҳрида ўтказилган бокс бўйича 19 ёшгача бўлган спортчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси маълум қилди
.
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 3 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритиб, жаҳон биринчилигида етакчи бўлди. Иккинчи ўринни Россия (2 та олтин, 2 та кумуш), учинчи ўринни эса Ирландия (1 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза) эгаллади.
Ўзбекистон терма жамоасидан Суҳроб Раҳматуллаев (75 кг), Асадбек Султонбоев (90 кг) ва Ислом Салихов (+90 кг) жаҳон чемпиони бўлди.
Сардорбек Баҳромхўжаев (85 кг) кумуш, Зулфиқор Адҳамжонов (70 кг) бронза медалига сазовор бўлди.
Қизлар ўртасидаги баҳсларда эса Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан бешинчи ўринни эгаллади.
Назокат Мардонова (51 кг) жаҳон чемпиони бўлди. Мафтуна Янгиева (70 кг) кумуш, Мухтасар Алиева (48 кг) эса бронза медалини қўлга киритди.
Қизлар ўртасидаги умумжамоа ҳисобида Россия биринчи, АҚШ иккинчи ва Хитой учинчи ўринни эгаллади.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатини 4 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза — жами 8 та медаль билан якунлади. Мамлакатимиз умумий медаллар ҳисобида Россиядан кейин иккинчи ўринни эгаллади.
16–27 октябрь кунлари бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида 69 та миллий федерациядан 474 нафар боксчи иштирок этди. Мусобақада 20 та вазн тоифасида медаллар учун баҳслар ўтказилди.