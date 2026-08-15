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https://sputniknews.uz/20260815/ozbekistonlik-bokschilar-rossiyada-muvaffaqiyat-qozondi-59721317.html
Ўзбекистонлик боксчилар Россияда муваффақият қозонди
Ўзбекистонлик боксчилар Россияда муваффақият қозонди
Sputnik Ўзбекистон
Профессионал бокс кечасида ўзбекистонлик боксчилар 3та ғалаба қозонди. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T14:47+0500
2026-08-15T14:51+0500
спорт
бокс
ўзбекистон
россия
мусобақа
ғалаба
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ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Россиянинг Набережние Челни шаҳрида 14 август куни IBA.PRO 20 — йирик бокс мусобақаси бўлиб ўтди. Унда иштирок этган ўзбекистонлик боксчилар муносиб натижа қайд этишди: Турнирдаги қолган жанглар натижалари:Ярим ўрта вазн: Руслан Селимян (Россия) Иван Камбагирени (Уганда) судъялар якдил қарори билан мағлуб этди;Енгил вазн тоифасида, IBF ёшлар ўртасидаги чемпионлик жанги: Михаил Григорян (Россия) Генри Отебани (Уганда) судялар қарори билан мағлуб этди;Супероғир вазнда Амин Абдуллин (Россия) Адилет Курметовни (Қозоғистон) судялар қарори билан мағлуб этди;Суперўрта вазн тоифасида, IBF Европа чемпионлиги учун жангда Джамбулат Бижамов (Россия) Владимир Мирончиковни (Сербия) судъялар қарори билан мағлуб этди;Суперўрта вазн тоифасида, Набережне Челни мери кубоги учун жангда Сергей Сергеев (Россия) Некруз Салимовни (Тожикистон) мағлуб этди.IBA.PRO 20 — профессионал бокс кечаси Халқаро бокс ассоциацияси (IBF) томонидан ассоциация президенти Умар Кремлев ва Россия бокс федерацияси кўмагида ташкил этилди.
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спорт, бокс, ўзбекистон, россия, мусобақа, ғалаба
спорт, бокс, ўзбекистон, россия, мусобақа, ғалаба

Ўзбекистонлик боксчилар Россияда муваффақият қозонди

14:47 15.08.2026 (янгиланди: 14:51 15.08.2026)
© IBA PRO на ВКIBA PRO 20 Набережные Челны
IBA PRO 20 Набережные Челны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
© IBA PRO на ВК
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Профессионал бокс кечасида ўзбекистонлик боксчилар 3та ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Россиянинг Набережние Челни шаҳрида 14 август куни IBA.PRO 20 — йирик бокс мусобақаси бўлиб ўтди.

Унда иштирок этган ўзбекистонлик боксчилар муносиб натижа қайд этишди:
Ярим ўрта вазн тоифасида: Хавасбек Асадуллаев Сергей Лубкович (Россия) устидан ҳакамлар якдил қарори билан ғалабага эришди;
Биринчи оғир вазн тоифасида: Халимжон Мамасолиев Герман Скобенкони (Россия) мағлубиятга учратди;
Супероғир вазн тоифасида: Миразизбек Мирзахалилов Чингиз Натировни (Россия) бешинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этди.
© IBA PRO на ВКIBA PRO 20 Набережные Челны
IBA PRO 20 Набережные Челны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
IBA PRO 20 Набережные Челны
© IBA PRO на ВК
Турнирдаги қолган жанглар натижалари:
Ярим ўрта вазн: Руслан Селимян (Россия) Иван Камбагирени (Уганда) судъялар якдил қарори билан мағлуб этди;
Енгил вазн тоифасида, IBF ёшлар ўртасидаги чемпионлик жанги: Михаил Григорян (Россия) Генри Отебани (Уганда) судялар қарори билан мағлуб этди;
Супероғир вазнда Амин Абдуллин (Россия) Адилет Курметовни (Қозоғистон) судялар қарори билан мағлуб этди;
Суперўрта вазн тоифасида, IBF Европа чемпионлиги учун жангда Джамбулат Бижамов (Россия) Владимир Мирончиковни (Сербия) судъялар қарори билан мағлуб этди;
Суперўрта вазн тоифасида, Набережне Челни мери кубоги учун жангда Сергей Сергеев (Россия) Некруз Салимовни (Тожикистон) мағлуб этди.

IBA.PRO 20 — профессионал бокс кечаси Халқаро бокс ассоциацияси (IBF) томонидан ассоциация президенти Умар Кремлев ва Россия бокс федерацияси кўмагида ташкил этилди.
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