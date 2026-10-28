Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261028/hududlar-ortacha-maosh-61560536.html
Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди
Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди. Тошкент шаҳрида бу кўрсаткич 12,3 млн, Қашқадарёда 4,97 млн сўмга тенг. Ҳудудлар бўйича маошлар — Sputnik инфографикасида.
2026-10-28T14:27+0500
2026-10-28T14:27+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
маош
ойлик
тошкент
қашқадарё вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61559035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12ca9ce282998d7b0f119f7c5ea1d540.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга ошган.Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида қайд этилди — 12,3 млн сўм. Кейинги ўринларда Навоий вилояти — 8,82 млн сўм ва Тошкент вилояти — 6,9 млн сўм.Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи эса Қашқадарё вилоятида бўлиб, 4,97 млн сўмни ташкил қилди.Шу тариқа, Тошкент шаҳридаги ўртача ойлик Қашқадарё вилоятидаги кўрсаткичдан қарийб 2,5 баравар юқори.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61559035_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c155c6e3b7c19bfa56b22e0845823cfd.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , инфографика, маош, ойлик, инфографика, тошкент, қашқадарё вилояти
миллий статистика қўмитаси , инфографика, маош, ойлик, инфографика, тошкент, қашқадарё вилояти

Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди

14:27 28.10.2026
Oбуна бўлиш
Ўртача ойлик иш ҳақи 7,274 млн сўмга етди. Ҳудудлар кесимида энг юқори ва энг паст маошлар ўртасидаги фарқ 2,5 бараварни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида қайд этилди — 12,3 млн сўм. Кейинги ўринларда Навоий вилояти — 8,82 млн сўм ва Тошкент вилояти — 6,9 млн сўм.
Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи эса Қашқадарё вилоятида бўлиб, 4,97 млн сўмни ташкил қилди.
Шу тариқа, Тошкент шаҳридаги ўртача ойлик Қашқадарё вилоятидаги кўрсаткичдан қарийб 2,5 баравар юқори.
Батафсил — Sputnik инфографикасида.
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0