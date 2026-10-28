https://sputniknews.uz/20261028/hududlar-ortacha-maosh-61560536.html
Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди
Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди. Тошкент шаҳрида бу кўрсаткич 12,3 млн, Қашқадарёда 4,97 млн сўмга тенг. Ҳудудлар бўйича маошлар — Sputnik инфографикасида.
2026-10-28T14:27+0500
2026-10-28T14:27+0500
2026-10-28T14:27+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
маош
ойлик
тошкент
қашқадарё вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61559035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12ca9ce282998d7b0f119f7c5ea1d540.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга ошган.Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида қайд этилди — 12,3 млн сўм. Кейинги ўринларда Навоий вилояти — 8,82 млн сўм ва Тошкент вилояти — 6,9 млн сўм.Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи эса Қашқадарё вилоятида бўлиб, 4,97 млн сўмни ташкил қилди.Шу тариқа, Тошкент шаҳридаги ўртача ойлик Қашқадарё вилоятидаги кўрсаткичдан қарийб 2,5 баравар юқори.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61559035_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c155c6e3b7c19bfa56b22e0845823cfd.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, маош, ойлик, инфографика, тошкент, қашқадарё вилояти
миллий статистика қўмитаси , инфографика, маош, ойлик, инфографика, тошкент, қашқадарё вилояти
Тошкентда Қашқадарёдан 2,5 баравар кўп: ҳудудлар бўйича ўртача маошлар очиқланди
Ўртача ойлик иш ҳақи 7,274 млн сўмга етди. Ҳудудлар кесимида энг юқори ва энг паст маошлар ўртасидаги фарқ 2,5 бараварни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,274 млн сўмни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида қайд этилди — 12,3 млн сўм. Кейинги ўринларда Навоий вилояти — 8,82 млн сўм ва Тошкент вилояти — 6,9 млн сўм.
Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи эса Қашқадарё вилоятида бўлиб, 4,97 млн сўмни ташкил қилди.
Шу тариқа, Тошкент шаҳридаги ўртача ойлик Қашқадарё вилоятидаги кўрсаткичдан қарийб 2,5 баравар юқори.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.