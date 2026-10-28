ЕИК Европа бизнеси билан ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
ЕИК Европа бизнеси билан ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси Европа бизнеси ассоциацияси билан ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Томонлар ишбилармонлик мулоқотини давом эттириш ва Бишкекдаги форумда қатнашиш масалаларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Европа бизнеси ассоциацияси (ЕБА) ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.27 октябрь куни ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Европа бизнеси ассоциацияси бош директори Тадзио Шиллинг билан учрашди.Иманалиев ЕИК европалик тадбиркорлар билан мунтазам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, комиссия халқаро ҳамкорлар билан алоқаларни ривожлантириш ва бизнес учун қулай шароитлар яратиш бўйича тизимли иш олиб бормоқда.Учрашувда 2026 йил май ойида Римда ўтказилган ЕОИИнинг хорижий бизнес учун имкониятларига бағишланган конференция ҳамкорликнинг ижобий намунаси сифатида қайд этилди.Шунингдек, ЕИК кўмагида 2023–2026 йилларда Россиядаги Бельгия-Люксембург савдо палатасига аъзо компанияларнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистонга ишбилармонлик ташрифлари ташкил этилгани таъкидланди.Иманалиев ЕБА вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқлади.Маълумот учун: Европа бизнеси ассоциацияси Россияда фаолият юритаётган хорижий инвесторлар манфаатларини ифодалайди ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштиради.
ЕИК ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштирган Европа бизнеси ассоциацияси ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Европа бизнеси ассоциацияси (ЕБА) ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
27 октябрь куни ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Европа бизнеси ассоциацияси бош директори Тадзио Шиллинг билан учрашди.
Томонлар ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари ва ўзаро алоқаларни ривожлантириш шаклларини кўриб чиқди.
Иманалиев ЕИК европалик тадбиркорлар билан мунтазам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, комиссия халқаро ҳамкорлар билан алоқаларни ривожлантириш ва бизнес учун қулай шароитлар яратиш бўйича тизимли иш олиб бормоқда.
Учрашувда 2026 йил май ойида Римда ўтказилган ЕОИИнинг хорижий бизнес учун имкониятларига бағишланган конференция ҳамкорликнинг ижобий намунаси сифатида қайд этилди.
Шунингдек, ЕИК кўмагида 2023–2026 йилларда Россиядаги Бельгия-Люксембург савдо палатасига аъзо компанияларнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистонга ишбилармонлик ташрифлари ташкил этилгани таъкидланди.
Иманалиев ЕБА вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.
Ўз навбатида, Шиллинг ЕИК вазирини жорий йил ноябрь ойида ўтказиладиган Европа бизнеси ассоциациясининг биринчи Евроосиё конференциясига таклиф этди.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқлади.
Маълумот учун: Европа бизнеси ассоциацияси Россияда фаолият юритаётган хорижий инвесторлар манфаатларини ифодалайди ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштиради.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.