Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261028/eec-europe-biznes-hamkorlik-muhokama-61572126.html
ЕИК Европа бизнеси билан ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
ЕИК Европа бизнеси билан ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси Европа бизнеси ассоциацияси билан ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Томонлар ишбилармонлик мулоқотини давом эттириш ва Бишкекдаги форумда қатнашиш масалаларини кўриб чиқди.
2026-10-28T19:17+0500
2026-10-28T19:17+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
ҳамкорлик
иқтисод
бизнес
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61571730_0:115:1400:904_1920x0_80_0_0_b96173f3b95010b6757f2c6a1460fc97.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Европа бизнеси ассоциацияси (ЕБА) ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.27 октябрь куни ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Европа бизнеси ассоциацияси бош директори Тадзио Шиллинг билан учрашди.Иманалиев ЕИК европалик тадбиркорлар билан мунтазам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, комиссия халқаро ҳамкорлар билан алоқаларни ривожлантириш ва бизнес учун қулай шароитлар яратиш бўйича тизимли иш олиб бормоқда.Учрашувда 2026 йил май ойида Римда ўтказилган ЕОИИнинг хорижий бизнес учун имкониятларига бағишланган конференция ҳамкорликнинг ижобий намунаси сифатида қайд этилди.Шунингдек, ЕИК кўмагида 2023–2026 йилларда Россиядаги Бельгия-Люксембург савдо палатасига аъзо компанияларнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистонга ишбилармонлик ташрифлари ташкил этилгани таъкидланди.Иманалиев ЕБА вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқлади.Маълумот учун: Европа бизнеси ассоциацияси Россияда фаолият юритаётган хорижий инвесторлар манфаатларини ифодалайди ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштиради.
https://sputniknews.uz/20260317/eaeu-asean-dengiz-yuk-tashuvlar-hamkorlik-56332997.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61571730_105:0:1317:909_1920x0_80_0_0_2036d36800fe9c864a8f2ce416d23edd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еик, еоии, ҳамкорлик, иқтисод, бизнес, европа
еик, еоии, ҳамкорлик, иқтисод, бизнес, европа

ЕИК Европа бизнеси билан ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди

19:17 28.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК Данияр Иманалиев и Тадзио Шиллинг обсудили сотрудничество ЕЭК и АЕБ
Данияр Иманалиев и Тадзио Шиллинг обсудили сотрудничество ЕЭК и АЕБ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕИК ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштирган Европа бизнеси ассоциацияси ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Европа бизнеси ассоциацияси (ЕБА) ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
27 октябрь куни ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Европа бизнеси ассоциацияси бош директори Тадзио Шиллинг билан учрашди.
Томонлар ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари ва ўзаро алоқаларни ривожлантириш шаклларини кўриб чиқди.
Иманалиев ЕИК европалик тадбиркорлар билан мунтазам ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, комиссия халқаро ҳамкорлар билан алоқаларни ривожлантириш ва бизнес учун қулай шароитлар яратиш бўйича тизимли иш олиб бормоқда.
Учрашувда 2026 йил май ойида Римда ўтказилган ЕОИИнинг хорижий бизнес учун имкониятларига бағишланган конференция ҳамкорликнинг ижобий намунаси сифатида қайд этилди.
Шунингдек, ЕИК кўмагида 2023–2026 йилларда Россиядаги Бельгия-Люксембург савдо палатасига аъзо компанияларнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистонга ишбилармонлик ташрифлари ташкил этилгани таъкидланди.
Иманалиев ЕБА вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди.
Ўз навбатида, Шиллинг ЕИК вазирини жорий йил ноябрь ойида ўтказиладиган Европа бизнеси ассоциациясининг биринчи Евроосиё конференциясига таклиф этди.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқлади.
Маълумот учун: Европа бизнеси ассоциацияси Россияда фаолият юритаётган хорижий инвесторлар манфаатларини ифодалайди ва 380 тадан ортиқ компанияни бирлаштиради.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Контейнеровоз Fesco Diomid прибыл в порт Владивостока - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва АСЕАН денгиз юк ташувлари бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди
17 Март, 16:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0