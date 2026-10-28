Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261028/africa-sputnik-markaz-ochilish-61674047.html
Киселёв Африкада Sputnik агентлигининг тўртинчи маркази очилишини эълон қилди
Киселёв Африкада Sputnik агентлигининг тўртинчи маркази очилишини эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Киселёв Sputnik агентлиги Буркина-Фасода тўртинчи таҳририят марказини очишини эълон қилди. Агентлик Африкада олти тилда ишлайди, ижтимоий тармоқлардаги йиллик кўришлар сони 554 миллионга етган.
2026-10-28T17:58+0500
2026-11-02T12:54+0500
sputnik
дунё янгиликлари
оав
дмитрий киселёв
африка
россия
форум
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/458/80/4588089_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_cbdba7952f5b7e773f8e368c11864d64.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Sputnik халқаро ахборот агентлиги Буркина-Фасода янги таҳририят марказини очишни режалаштирмоқда. Бу Африка қитъасидаги тўртинчи марказ бўлади. Бу ҳақда "Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв маълум қилди.У бу ҳақда 28 октябрь куни Москвада бўлиб ўтган Россия–Африка медиафорумида сўз юритди. Тадбир RT томонидан Sputnik ва ТАСС иштирокида ташкил этилган.Киселёвнинг айтишича, ҳозирда Sputnik агентлигининг Африкада учта таҳририят маркази фаолият юритмоқда. Улар Жанубий Африка Республикасининг Йоханнесбург, Танзаниянинг Дар-эс-Салом ва Эфиопиянинг Аддис-Абеба шаҳарларида жойлашган.Унинг таъкидлашича, Sputnik Африкада олти тилда — француз, инглиз, араб, суахили, оромо ва амхар тилларида фаолият юритмоқда.Агентликнинг Африкадаги ижтимоий тармоқларида ҳафталик кўришлар сони 14 миллионга етади. 2026 йилда эса умумий кўришлар сони 554 миллионни ташкил этган.Киселёв Sputnik агентлигининг Африкадаги таҳририятларида 132 нафар маҳаллий мутахассис ишлаётганини ҳам маълум қилди. Улар маҳаллий тиллар ва минтақавий муаммоларни яхши билиши ахборот маҳсулотларини тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади.Шунингдек, Sputnik Африка давлатларида радиоэшиттиришларни ҳам ривожлантирмоқда. Агентлик радиодастурларининг тингловчилар аудиторияси қарийб 100 миллион кишини ташкил этади.Киселёвнинг таъкидлашича, агентлик таҳририят сиёсатининг асосий йўналишларидан бири Африка аудиториясига Россия ҳақидаги ахборотни етказиш ва қитъа давлатларининг қадр-қиммати ҳамда манфаатларини ёритишдан иборат.
https://sputniknews.uz/20261021/south-africa-tanzania-sputnik-61374177.html
африка
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/458/80/4588089_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_fb44f7f2ae11a5e1337cb89691777dae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik, дунё янгиликлари, оав, дмитрий киселёв, африка, россия, форум, москва
sputnik, дунё янгиликлари, оав, дмитрий киселёв, африка, россия, форум, москва

Киселёв Африкада Sputnik агентлигининг тўртинчи маркази очилишини эълон қилди

17:58 28.10.2026 (янгиланди: 12:54 02.11.2026)
© Sputnik / Igor RussakРуководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Руководитель информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Igor Russak
Oбуна бўлиш
Sputnik Буркина-Фасода янги таҳририят марказини очишни режалаштирмоқда. Бу агентликнинг Африка қитъасидаги тўртинчи маркази бўлади.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Sputnik халқаро ахборот агентлиги Буркина-Фасода янги таҳририят марказини очишни режалаштирмоқда. Бу Африка қитъасидаги тўртинчи марказ бўлади. Бу ҳақда "Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв маълум қилди.
У бу ҳақда 28 октябрь куни Москвада бўлиб ўтган Россия–Африка медиафорумида сўз юритди. Тадбир RT томонидан Sputnik ва ТАСС иштирокида ташкил этилган.
Киселёвнинг айтишича, ҳозирда Sputnik агентлигининг Африкада учта таҳририят маркази фаолият юритмоқда. Улар Жанубий Африка Республикасининг Йоханнесбург, Танзаниянинг Дар-эс-Салом ва Эфиопиянинг Аддис-Абеба шаҳарларида жойлашган.
"Биз Буркина-Фасода ҳам таҳририят марказини очишни режалаштиряпмиз. Шу тариқа Африкадаги иштирокимизни фаол кенгайтирмоқдамиз", — деди Киселёв.
Унинг таъкидлашича, Sputnik Африкада олти тилда — француз, инглиз, араб, суахили, оромо ва амхар тилларида фаолият юритмоқда.
Агентликнинг Африкадаги ижтимоий тармоқларида ҳафталик кўришлар сони 14 миллионга етади. 2026 йилда эса умумий кўришлар сони 554 миллионни ташкил этган.
Киселёв Sputnik агентлигининг Африкадаги таҳририятларида 132 нафар маҳаллий мутахассис ишлаётганини ҳам маълум қилди. Улар маҳаллий тиллар ва минтақавий муаммоларни яхши билиши ахборот маҳсулотларини тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади.
Шунингдек, Sputnik Африка давлатларида радиоэшиттиришларни ҳам ривожлантирмоқда. Агентлик радиодастурларининг тингловчилар аудиторияси қарийб 100 миллион кишини ташкил этади.
Радиодастурлар Гвинея, Мали, Нигерия, Буркина-Фасо, Марказий Африка Республикаси, Эфиопия, Ботсвана, Конго, Камерун ва Малавида ҳам тарқатилмоқда.
Киселёвнинг таъкидлашича, агентлик таҳририят сиёсатининг асосий йўналишларидан бири Африка аудиториясига Россия ҳақидаги ахборотни етказиш ва қитъа давлатларининг қадр-қиммати ҳамда манфаатларини ёритишдан иборат.

Маълумот учун, Sputnik — "Россия сегодня" медиа гуруҳи таркибига кирувчи халқаро ахборот агентлиги ва радио. Агентлик 30 дан ортиқ тилда фаолият юритади. Медиа гуруҳнинг ҳамкорлик тармоғи 108 мамлакатдаги 500 дан ортиқ оммавий ахборот воситасини қамраб олган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
ЖАР ва Танзанияда Sputnik офислари очилиши Африка учун холис ахборотга йўл очади — Лавров
21 Октябр, 14:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0