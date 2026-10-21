Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261021/south-africa-tanzania-sputnik-61374177.html
ЖАР ва Танзанияда Sputnik офислари очилиши Африка учун холис ахборотга йўл очади — Лавров
ЖАР ва Танзанияда Sputnik офислари очилиши Африка учун холис ахборотга йўл очади — Лавров
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik ЖАР ва Танзанияда иккита янги таҳририят марказини очди. Сергей Лавров уларнинг Африкада холис ахборотдан фойдаланиш имконини кенгайтиришини таъкидлади. Марказлар инглиз ва суахили тилларида контент тайёрлайди.
2026-10-21T14:24+0500
2026-10-21T14:24+0500
сергей лавров
"россия сегодня"
дунё янгиликлари
оав
sputnik
жанубий африка республикаси (жар)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60971078_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_9ec12f1ab7fe80eb354a90256037f816.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. "Sputnik" халқаро ахборот агентлиги ва радиоси Африкада иккита янги таҳририят марказини очди. Улар Жанубий Африка Республикасининг Йоханнесбург ва Танзаниянинг Дор-ус-Салом шаҳарларида иш бошлади.20 октябрдаги очилиш маросимида Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров видеомурожаат билан иштирок этди.Вазир Танзания ва ЖАР ҳукуматларига кўрсатилган қўллаб-қувватлов учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у янги марказларнинг 28–29 октябрь кунлари Москвада ўтадиган учинчи "Россия — Африка" саммити арафасида очилиши рамзий аҳамиятга эга эканини таъкидлади.ЖАР вице-президенти Пол Машатиле Sputnik’нинг Африкадаги фаолияти кенгайиши минтақада фикрлар хилма-хиллигини таъминлаш ва мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилишини қайд этди."Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв эса Африка давлатлари ҳудудида бевосита фаолият юритиш имкониятини ўзаро ишонч белгиси деб атади.Янги марказларда ўнлаб маҳаллий журналистлар фаолият юритади. Улар инглиз ва суахили тилларида янгиликлар, таҳлилий материаллар ва подкастлар тайёрлайди. Контент Африка бўйлаб умумий аудиторияси 100 миллиондан ортиқ тингловчига эга радиостанциялар орқали ҳам тарқатилади.Маълумот учун, Sputnik Africa 2022 йилда иш бошлаган. Ҳозир агентлик қитъада беш тилда, жумладан, суахили, амхар ва оромо тилларида фаолият юритмоқда.Sputnik дунё бўйлаб 30 дан ортиқ тилда ахборот тарқатади ва 26 та кўп функцияли марказга эга.
https://sputniknews.uz/20260629/rossiya-segodnya-mavqe-mustahkamlash-58664668.html
жанубий африка республикаси (жар)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60971078_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bf0f5a4a0e8d7931f88984b507113e84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сергей лавров, "россия сегодня", дунё янгиликлари, оав, sputnik, жанубий африка республикаси (жар)
сергей лавров, "россия сегодня", дунё янгиликлари, оав, sputnik, жанубий африка республикаси (жар)

ЖАР ва Танзанияда Sputnik офислари очилиши Африка учун холис ахборотга йўл очади — Лавров

14:24 21.10.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ТИВ раҳбари Африкада Sputnik’нинг янги марказлари очилиши минтақада холис ва текширилган ахборотдан фойдаланиш имконини кенгайтиришини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. "Sputnik" халқаро ахборот агентлиги ва радиоси Африкада иккита янги таҳририят марказини очди. Улар Жанубий Африка Республикасининг Йоханнесбург ва Танзаниянинг Дор-ус-Салом шаҳарларида иш бошлади.
20 октябрдаги очилиш маросимида Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров видеомурожаат билан иштирок этди.
"Дор-ус-Салом ва Йоханнесбургда минтақавий ваколатхоналарнинг очилиши африкалик аудиториянинг бузиб кўрсатилмаган, мафкуравий фильтрлардан холи, холис ва текширилган ахборотдан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради", — деди Лавров.
Вазир Танзания ва ЖАР ҳукуматларига кўрсатилган қўллаб-қувватлов учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у янги марказларнинг 28–29 октябрь кунлари Москвада ўтадиган учинчи "Россия — Африка" саммити арафасида очилиши рамзий аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
ЖАР вице-президенти Пол Машатиле Sputnik’нинг Африкадаги фаолияти кенгайиши минтақада фикрлар хилма-хиллигини таъминлаш ва мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилишини қайд этди.
"Россия сегодня" медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв эса Африка давлатлари ҳудудида бевосита фаолият юритиш имкониятини ўзаро ишонч белгиси деб атади.
"Бу ишонч ахборот суверенитетини — Африка ва Россия суверенитетини мустаҳкамлайди", — деди у.
Янги марказларда ўнлаб маҳаллий журналистлар фаолият юритади. Улар инглиз ва суахили тилларида янгиликлар, таҳлилий материаллар ва подкастлар тайёрлайди. Контент Африка бўйлаб умумий аудиторияси 100 миллиондан ортиқ тингловчига эга радиостанциялар орқали ҳам тарқатилади.
Маълумот учун, Sputnik Africa 2022 йилда иш бошлаган. Ҳозир агентлик қитъада беш тилда, жумладан, суахили, амхар ва оромо тилларида фаолият юритмоқда.
Sputnik дунё бўйлаб 30 дан ортиқ тилда ахборот тарқатади ва 26 та кўп функцияли марказга эга.
Джазовый фестиваль Геленджик - Молодое - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
Киселёв: “Россия сегодня” Ғарб ҳукмронлик қилган жойларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда
29 Июн, 12:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0