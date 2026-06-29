Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260629/rossiya-segodnya-mavqe-mustahkamlash-58664668.html
Киселёв: “Россия сегодня” Ғарб ҳукмронлик қилган жойларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда
Киселёв: “Россия сегодня” Ғарб ҳукмронлик қилган жойларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Киселев “Россия сегодня” медиа гуруҳи Африка, Осиё ва Лотин Америкасида иштирокини кенгайтириб, илгари Ғарб устун бўлган ҳудудларда ўз мавқеини мустаҳкамлаётганини айтди.
2026-06-29T12:34+0500
2026-06-29T12:34+0500
дунё янгиликлари
оав
интервью
дмитрий киселёв
sputnik
риа новости
африка
лотин америкаси мамлакатлари
"россия сегодня"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52208616_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_feed6593292e63dbf80a44a99be2017c.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. “Россия сегодня” медиа гуруҳи халқаро майдондаги иштирокини изчил кенгайтириб, илгари Ғарб ҳукмронлик қилган ҳудудларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда медиа гуруҳ бош директори Дмитрий Киселёв Покистоннинг "Associated Press of Pakistan" агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.Киселёв медиа гуруҳнинг халқаро иштирокини кенгайтириш ҳақида гапирар экан, сўнгги вақтларда Эфиопияда таҳририят маркази очилгани, Пекиндаги хаб модернизация қилингани, Байрутда эса FM-эшиттиришлар бошланганини таъкидлади.Унинг айтишича, Африка ва Осиёда янги ваколатхоналар очиш бўйича ҳам фаол ишлар олиб борилмоқда.Медиа гуруҳ раҳбарининг қўшимча қилишича, Sputnik радиоси дастурларини Ботсвана, Мали, Нигер, Нигерия, Камерун ва Гвинея радиостанциялари эфирида тинглаш мумкин. Шунингдек, кечаю кундуз радиоэшиттиришлар Лотин Америкасида ҳам йўлга қўйилган.Киселев Покистонни халқаро ҳамкорликнинг устувор йўналишларидан бири деб атади.
https://sputniknews.uz/20260624/rossiya-segodnya-agentlik-yubiley-58559837.html
африка
лотин америкаси мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52208616_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3714191e0a2ef7166394f160b65b656c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, оав, интервью, дмитрий киселёв, sputnik, риа новости, африка, лотин америкаси мамлакатлари, "россия сегодня"
дунё янгиликлари, оав, интервью, дмитрий киселёв, sputnik, риа новости, африка, лотин америкаси мамлакатлари, "россия сегодня"

Киселёв: “Россия сегодня” Ғарб ҳукмронлик қилган жойларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда

12:34 29.06.2026
© Sputnik / Евгений БиятовДжазовый фестиваль "Геленджик - Молодое"
Джазовый фестиваль Геленджик - Молодое - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Oбуна бўлиш
Дмитрий Киселёв “Россия сегодня” медиа гуруҳи Африка, Осиё, Лотин Америкаси ва Покистонда халқаро иштирокини кенгайтириб бораётганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. “Россия сегодня” медиа гуруҳи халқаро майдондаги иштирокини изчил кенгайтириб, илгари Ғарб ҳукмронлик қилган ҳудудларда ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда медиа гуруҳ бош директори Дмитрий Киселёв Покистоннинг "Associated Press of Pakistan" агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
Киселёв медиа гуруҳнинг халқаро иштирокини кенгайтириш ҳақида гапирар экан, сўнгги вақтларда Эфиопияда таҳририят маркази очилгани, Пекиндаги хаб модернизация қилингани, Байрутда эса FM-эшиттиришлар бошланганини таъкидлади.

“Мўғулистонда 2025 йилда нолдан бошлаб кечаю кундуз радиоэшиттиришлар йўлга қўйилди. Вьетнамда Sputnik вьетнамлик аудитория билан унинг тилида гаплашадиган ягона Россия оммавий ахборот воситасидир. 2024 йилда РИА Новостининг Индонезиядаги мухбирлик пункти иш бошлади”, — деди “Россия сегодня” бош директори.

Унинг айтишича, Африка ва Осиёда янги ваколатхоналар очиш бўйича ҳам фаол ишлар олиб борилмоқда.

“Бу шунчаки "иштирок этиш" эмас. Бу илгари Ғарб яккахон бўлган, энди эса "бошқа овоз" янграётган ҳудудларни тизимли қамраб олишдир”, — деди Киселёв.

Медиа гуруҳ раҳбарининг қўшимча қилишича, Sputnik радиоси дастурларини Ботсвана, Мали, Нигер, Нигерия, Камерун ва Гвинея радиостанциялари эфирида тинглаш мумкин. Шунингдек, кечаю кундуз радиоэшиттиришлар Лотин Америкасида ҳам йўлга қўйилган.
Киселев Покистонни халқаро ҳамкорликнинг устувор йўналишларидан бири деб атади.

“Беш йил ичида биз Исломободда кўп функцияли таҳририят марказини очиш ва бутун Покистон бўйлаб мухбирлар тармоғини яратишдан манфаатдормиз. Жорий йил охиригача Sputnik ижтимоий тармоқларда урду тилидаги биринчи ресурсларини ишга туширади”, — деди Киселёв.

“Россия сегодня” медиа гуруҳининг ҳамкорлик тармоғи дунёнинг 108 та мамлакатида 500 тадан ортиқ оммавий ахборот воситаларини ўз ичига олади.

Шунингдек, 130 тадан ортиқ компания, жумладан, ОАВ, университетлар, эксперт ва таҳлил марказлари ҳамда медиа соҳасида фаолият юритувчи бошқа ташкилотлар билан меморандумлар, ҳамкорлик шартномалари ва бошқа ҳужжатлар орқали алоқалар мустаҳкамланган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Международная медиагруппа Россия сегодня - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
Путин “Россия сегодня” агентлигини 85 йиллик юбилей билан табриклади
24 Июн, 10:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0