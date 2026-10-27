https://sputniknews.uz/20261027/uchtepa-yongin-61527207.html
Аёл вафот этган Учтепадаги ёнғинда қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланди — Бош прокуратура
Аёл вафот этган Учтепадаги ёнғинда қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланди — Бош прокуратура
Sputnik Ўзбекистон
Учтепада аёл вафот этган ёнғин жойида қасддан ўт қўйиш аломатлари ва учта алоҳида ёнғин ўчоғи аниқланди. Бош прокуратура Sputnik’га ҳодиса юзасидан қасддан одам ўлдириш моддаси билан иш очилганини билдирди.
2026-10-27T12:04+0500
2026-10-27T12:04+0500
2026-10-27T12:06+0500
жиноят
ёнғин
жамият
бош прокуратура
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26020305_68:65:1233:720_1920x0_80_0_0_9ceccb2ae8c272f9dc8b8e509c609016.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида аёл вафот этган ёнғин жойида қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланган. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбирига Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 24 октябрь куни соат 02:00 ларда хонадонлардан бирида содир бўлган ёнғин жойида ушбу хонадонда яшаб келган 2000 йил 30 майда туғилган аёлнинг жасади топилган. Марҳуманинг танасида елка соҳасидан сон қисмигача куйиш жароҳатлари аниқланган.Мазкур ҳолат юзасидан 24 октябрь куни Учтепа тумани прокуратураси Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши очди. Аввалроқ Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси ёнғин Учтепа туманидаги Юсуф Саккокий кўчасида жойлашган турар жой мажмуасида содир бўлганини маълум қилган эди.Ёнғин ҳақидаги хабар қутқарув хизматига 24 октябрь куни соат 01:33 да келиб тушган. Воқеа жойига етиб борган ёнғин-қутқарув экипажлари оловни соат 01:52 да ўчирган. Ёнғин оқибатида хонадондаги уй жиҳозларига зарар етган.
https://sputniknews.uz/20260226/kokand-yongin-kishi-vafot-55956474.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/08/26020305_154:0:1114:720_1920x0_80_0_0_b2cf5e420fc51e93c5d41a477a4ab299.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жиноят, ёнғин, жамият, бош прокуратура, тошкент
жиноят, ёнғин, жамият, бош прокуратура, тошкент
Аёл вафот этган Учтепадаги ёнғинда қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланди — Бош прокуратура
12:04 27.10.2026 (янгиланди: 12:06 27.10.2026)
Учтепада аёл вафот этган ёнғин жойида учта алоҳида ўчоқ ва қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланди. Қотиллик бўйича иш очилди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида аёл вафот этган ёнғин жойида қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланган. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбирига Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, 24 октябрь куни соат 02:00 ларда хонадонлардан бирида содир бўлган ёнғин жойида ушбу хонадонда яшаб келган 2000 йил 30 майда туғилган аёлнинг жасади топилган. Марҳуманинг танасида елка соҳасидан сон қисмигача куйиш жароҳатлари аниқланган.
Ҳодиса жойини кўздан кечириш давомида ошхона, ётоқхона ва меҳмонхонада бир-бирига боғлиқ бўлмаган учта ёнғин ўчоғи, шунингдек, қасддан ўт қўйиш аломатлари аниқланган.
Мазкур ҳолат юзасидан 24 октябрь куни Учтепа тумани прокуратураси Жиноят кодексининг 97-моддаси 1-қисми (қасддан одам ўлдириш) билан жиноят иши очди.
Аввалроқ Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси ёнғин Учтепа туманидаги Юсуф Саккокий кўчасида жойлашган турар жой мажмуасида содир бўлганини маълум қилган эди.
Ёнғин ҳақидаги хабар қутқарув хизматига 24 октябрь куни соат 01:33 да келиб тушган. Воқеа жойига етиб борган ёнғин-қутқарув экипажлари оловни соат 01:52 да ўчирган. Ёнғин оқибатида хонадондаги уй жиҳозларига зарар етган.