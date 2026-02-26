Қўқонда кўп қаватли уйдаги портлаш оқибатида бир киши ҳалок бўлди

https://sputniknews.uz/20260226/kokand-yongin-kishi-vafot-55956474.html
Қўқон шаҳрида кўп қаватли уйда содир бўлган ёнғин оқибатида 2007 йилда туғилган фуқаро ҳалок бўлди. Ҳодиса юзасидан ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. 25 февраль куни Фарғона вилояти Қўқон шаҳридаги кўп қаватли уйлардан бирида содир бўлган портлаш оқибатда бир киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда ИИВ ҳузуридаги Тергов департаменти матбуот хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, у бу уйда яшаган, 2007 йилда туғилган фуқаро. Уни бетон қоплама (плита) босиб қолган.Ҳодиса туфайли бир нечта хонадонга зарар етган. Бошқа жабрланганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 259-моддаси 2-қисми “а” банди (ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш) билан жиноят иши қўзғатилди. Тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
