https://sputniknews.uz/20251203/gulistan-yongin-malumot-53907651.html
Уч киши вафот этди, бири оғир аҳволда: Гулистондаги ёнғин бўйича расмий маълумот берилди
Уч киши вафот этди, бири оғир аҳволда: Гулистондаги ёнғин бўйича расмий маълумот берилди
Sputnik Ўзбекистон
Гулистондаги овқатланиш шохобчасида ёнғин чиқиши натижасида 29 киши жароҳат олди, 3 нафар вафот этди. Бир бемор ўта оғир аҳволда, қолганлар шифохоналарда даволанмоқда. ССВ ҳолат бўйича батафсил маълумот берди.
2025-12-03T13:51+0500
2025-12-03T13:51+0500
2025-12-03T13:51+0500
ўзбекистон
сирдарё
ёнғин
беморлар
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53710217_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_f9d36b5222a0a281133428686a0f6622.png
ТОШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Гулистон шаҳрининг “Тараққиёт” МФЙ ҳудудида жойлашган овқатланиш шохобчасида содир бўлган ёнғин оқибатида 29 нафар фуқаро турли даражада куйиш ва тан жароҳатлари олган, 3 киши вафот этган. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.Маълумотга кўра, ёнғин 2 декабрь куни соат 10:49 да содир бўлган. Тез ёрдам хизматининг Call-марказига 11:13 да хабар келиб тушган.Жабрланганларнинг:Реанимациядаги беморлардан:Шунингдек, жароҳат олганлар орасидан икки нафар ҳомиладор аёл ҳолати назорат мақсадида Республика ихтисослаштирилган Она ва бола марказининг Сирдарё филиалига кўчирилган.Қолган 15 беморнинг аҳволи қониқарли, улар тегишли бўлимларда муолажа олмоқда.
https://sputniknews.uz/20250911/nukus-mashgulot-hodisa-bayonot-51904867.html
ўзбекистон
сирдарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53710217_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_3dfe28d3cde6674bcecdccb0f461c3d6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гулистон ёнғин, сирдарё ёнғин, овқатланиш шохобчаси ёнди, 29 жабрланди, 3 вафот этди, соғлиқни сақлаш вазирлиги, реанимация, шошилинч тиббий ёрдам, гулистон тараққиёт мфй, ҳодиса ўзбекистон
гулистон ёнғин, сирдарё ёнғин, овқатланиш шохобчаси ёнди, 29 жабрланди, 3 вафот этди, соғлиқни сақлаш вазирлиги, реанимация, шошилинч тиббий ёрдам, гулистон тараққиёт мфй, ҳодиса ўзбекистон
Уч киши вафот этди, бири оғир аҳволда: Гулистондаги ёнғин бўйича расмий маълумот берилди
Гулистонда овқатланиш шохобчасида содир бўлган ёнғинда 29 киши жароҳатланди, 3 нафар вафот этди. Бир бемор ўта оғир аҳволда, 15 нафарнинг аҳволи қониқарли
ТОШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Гулистон шаҳрининг “Тараққиёт” МФЙ ҳудудида жойлашган овқатланиш шохобчасида содир бўлган ёнғин оқибатида 29 нафар фуқаро турли даражада куйиш ва тан жароҳатлари олган, 3 киши вафот этган. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди
.
Маълумотга кўра, ёнғин 2 декабрь куни соат 10:49 да содир бўлган. Тез ёрдам хизматининг Call-марказига 11:13 да хабар келиб тушган.
26 нафари Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг Сирдарё филиалига ётқизилган;
3 нафарига амбулатор ёрдам кўрсатилиб, уйига жавоб берилган;
1 беморнинг аҳволи ўта оғир, у сунъий нафас олдириш аппаратига уланган.
Реанимациядаги беморлардан:
5 нафари стабил оғир, ҳушида, мустақил нафас олмоқда.
Шунингдек, жароҳат олганлар орасидан икки нафар ҳомиладор аёл ҳолати назорат мақсадида Республика ихтисослаштирилган Она ва бола марказининг Сирдарё филиалига кўчирилган.
Қолган 15 беморнинг аҳволи қониқарли, улар тегишли бўлимларда муолажа олмоқда.