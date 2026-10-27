https://sputniknews.uz/20261027/putin-eu-russia-gaz-61540165.html
"Бировга чоҳ қазима, ўзинг тушасан": Путин ЕИнинг Россия газидан воз кечиши ҳақида
"Бировга чоҳ қазима, ўзинг тушасан": Путин ЕИнинг Россия газидан воз кечиши ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Путин Москвадаги газ экспортчилари саммитида Европа Иттифоқининг Россия газидан воз кечиш сиёсатини танқид қилди. У жаҳонда газга талаб 5,5 трлн куб метрга етиши мумкинлигини айтиб, бозорни барқарорлаштириш чораларини таклиф этди.
2026-10-27T18:12+0500
2026-10-27T18:12+0500
2026-10-27T18:12+0500
владимир путин
газ
европа иттифоқи
дунё янгиликлари
энергетика
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61539882_0:102:1881:1160_1920x0_80_0_0_7e83deb380625b88c710ba0c19840c48.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Европа Иттифоқининг Россия газидан воз кечиш сиёсати европалик истеъмолчилар ва саноатга зарар етказмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Москвадаги Газ экспорт қилувчи мамлакатлар форумининг саккизинчи саммитидаги нутқида таъкидлади.Унинг таъкидлашича, Россия газини харид қилишга қўйилган чекловлар ва узоқ муддатли шартномаларнинг бекор қилиниши Европа корхоналари ҳамда хонадонлари харажатларини оширмоқда.Путин Яқин Шарқдаги кескинлик, газ қувурларига ҳужумлар ва технологик чекловлар жаҳон газ бозорида етказиб бериш занжирларини издан чиқарганини билдирди. Шу шароитда у форум доирасида инқирозли вазиятлар юзасидан маслаҳатлашувларни кенгайтириш ва газ етказиб бериш йўналишларини мувофиқлаштиришни таклиф қилди.Россия президенти газга жаҳон талаби ўсишда давом этишини таъкидлади. Унинг маълумотига кўра, 2025 йилда истеъмол 4,2 триллион куб метрни ташкил этган. Аср ўртасига келиб бу кўрсаткич 5,5 триллион, халқаро газ савдоси эса 1,7 триллион куб метрга етиши кутилмоқда.Шу боис янги конлар, газни қайта ишлаш ва суюлтирилган табиий газ инфратузилмасига сармоя киритиш зарур, деди Путин. Шунингдек, Путин Арктикадаги лойиҳаларда Хитой билан ҳамкорлик қилинаётгани ва АҚШ компаниялари билан ҳам ишлаш имкониятлари кўриб чиқилаётганини маълум қилди.Форум иштирокчиларига жаҳон газ захираларининг қарийб 70 фоизи, глобал экспортнинг эса 40 фоизга яқини тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20261018/nyt-aqsh-evropaga-61297325.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61539882_10:0:1557:1160_1920x0_80_0_0_967ef35cb42984cf68dd01ee36ebf08e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, газ, европа иттифоқи, дунё янгиликлари, энергетика, россия, дунёда
владимир путин, газ, европа иттифоқи, дунё янгиликлари, энергетика, россия, дунёда
"Бировга чоҳ қазима, ўзинг тушасан": Путин ЕИнинг Россия газидан воз кечиши ҳақида
Путин Европа Россия газидан воз кечиб, ўзи зарар кўраётганини айтди. У газ бозоридаги инқирозга қарши чоралар таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Европа Иттифоқининг Россия газидан воз кечиш сиёсати европалик истеъмолчилар ва саноатга зарар етказмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Москвадаги Газ экспорт қилувчи мамлакатлар форумининг саккизинчи саммитидаги нутқида таъкидлади
.
“Россияда шундай мақол бор: бировга чоҳ қазима, ўзинг тушасан. Менимча, бугун Европа Иттифоқи мамлакатларида айнан шу нарса содир бўлди”, — деди Путин.
Унинг таъкидлашича, Россия газини харид қилишга қўйилган чекловлар ва узоқ муддатли шартномаларнинг бекор қилиниши Европа корхоналари ҳамда хонадонлари харажатларини оширмоқда.
Путин Яқин Шарқдаги кескинлик, газ қувурларига ҳужумлар ва технологик чекловлар жаҳон газ бозорида етказиб бериш занжирларини издан чиқарганини билдирди. Шу шароитда у форум доирасида инқирозли вазиятлар юзасидан маслаҳатлашувларни кенгайтириш ва газ етказиб бериш йўналишларини мувофиқлаштиришни таклиф қилди.
Россия президенти газга жаҳон талаби ўсишда давом этишини таъкидлади. Унинг маълумотига кўра, 2025 йилда истеъмол 4,2 триллион куб метрни ташкил этган. Аср ўртасига келиб бу кўрсаткич 5,5 триллион, халқаро газ савдоси эса 1,7 триллион куб метрга етиши кутилмоқда.
Шу боис янги конлар, газни қайта ишлаш ва суюлтирилган табиий газ инфратузилмасига сармоя киритиш зарур, деди Путин.
Россия етакчиси инвестицияларни узоқ муддатли шартномаларга асослаш ва экспортчи давлатлар ўртасида технологиялар алмашинувини кучайтириш тарафдори эканини билдирди.
Шунингдек, Путин Арктикадаги лойиҳаларда Хитой билан ҳамкорлик қилинаётгани ва АҚШ компаниялари билан ҳам ишлаш имкониятлари кўриб чиқилаётганини маълум қилди.
Форум иштирокчиларига жаҳон газ захираларининг қарийб 70 фоизи, глобал экспортнинг эса 40 фоизга яқини тўғри келади.