https://sputniknews.uz/20261027/oman-iran-hujum-qilmaslik-shartnoma-61541323.html
Уммон Эрон ва етти араб давлатига ҳужум қилмаслик шартномасини тузишни таклиф этди
Уммон Эрон ва етти араб давлатига ҳужум қилмаслик шартномасини тузишни таклиф этди
Sputnik Ўзбекистон
Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаидий Форс кўрфазининг саккиз давлати ўртасида ҳужум қилмаслик пактини тузишни таклиф этди. Унинг фикрича, Эрон иштирокисиз минтақада барқарор хавфсизлик тизимини яратиб бўлмайди.
2026-10-27T18:58+0500
2026-10-27T18:58+0500
2026-10-27T18:58+0500
ҳўрмуз бўғози
дунё янгиликлари
тинчлик
ақш – эрон можароси
хавфсизлик
дунёда
эрон
ўмон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61541135_0:25:1132:662_1920x0_80_0_0_6d051a04a52941f3e866744b1572c57d.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаидий Форс кўрфази давлатлари ўртасида ҳужум қилмаслик пактини тузиш ташаббусини илгари сурди. Бу ҳақда Уммон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Вазир Кембриж университетидаги чиқишида минтақавий хавфсизликни таъминлаш учун саккиз давлат иштирокида янги мулоқот бошлаш зарурлигини билдирди.Ал-Бусаидийнинг таъкидлашича, Эронни четда қолдирган ҳолда Форс кўрфазида барқарор хавфсизлик тизимини яратиш имконсиз.Вазир минтақада хавфсизлик масалаларининг узоқ вақт ташқи кучларга боғлиқ бўлиб қолганини танқид қилди. Унинг фикрича, давлатлар ўз хавфсизлиги учун асосий масъулиятни ўз зиммасига олиши, ташқи ҳамкорлик эса кўпроқ иқтисодиёт ва инвестицияларга йўналтирилиши керак.Шу муносабат билан у 1976 йил ноябрда Маскатда ўтказилган учрашувни эслади. Ўшанда саккиз давлат ташқи ишлар вазирлари умумий хавфсизлик тизимини муҳокама қилган, аммо ташаббус давом эттирилмаган.Ал-Бусаидий Уммон ва Эрон ўртасида Ҳўрмуз бўғозида кема қатновини тиклаш бўйича вақтинчалик келишув асослари ишлаб чиқилганини ҳам маълум қилди. Бироқ уни амалга ошириш учун Эрон ва АҚШ ўзаро муросага келиши зарур.
https://sputniknews.uz/20261026/musulmon-nato-iran-muzokara-61492637.html
ҳўрмуз бўғози
эрон
ўмон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61541135_62:0:1070:756_1920x0_80_0_0_9592ce39027748f78b8cb2a15f65bf80.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳўрмуз бўғози, дунё янгиликлари, тинчлик, ақш – эрон можароси, хавфсизлик, дунёда, эрон, ўмон
ҳўрмуз бўғози, дунё янгиликлари, тинчлик, ақш – эрон можароси, хавфсизлик, дунёда, эрон, ўмон
Уммон Эрон ва етти араб давлатига ҳужум қилмаслик шартномасини тузишни таклиф этди
Уммон Эрон ва етти араб давлати ўртасида ҳужум қилмаслик пактини таклиф этди. Ташаббус минтақавий хавфсизликка қаратилган.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Уммон ташқи ишлар вазири Бадр ал-Бусаидий Форс кўрфази давлатлари ўртасида ҳужум қилмаслик пактини тузиш ташаббусини илгари сурди. Бу ҳақда Уммон ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Вазир Кембриж университетидаги чиқишида минтақавий хавфсизликни таъминлаш учун саккиз давлат иштирокида янги мулоқот бошлаш зарурлигини билдирди.
Ташаббус Баҳрайн, Қатар, Кувайт, Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари, Уммон, Ироқ ва Эронни қамраб олади.
Ал-Бусаидийнинг таъкидлашича, Эронни четда қолдирган ҳолда Форс кўрфазида барқарор хавфсизлик тизимини яратиш имконсиз.
Вазир минтақада хавфсизлик масалаларининг узоқ вақт ташқи кучларга боғлиқ бўлиб қолганини танқид қилди. Унинг фикрича, давлатлар ўз хавфсизлиги учун асосий масъулиятни ўз зиммасига олиши, ташқи ҳамкорлик эса кўпроқ иқтисодиёт ва инвестицияларга йўналтирилиши керак.
Шу муносабат билан у 1976 йил ноябрда Маскатда ўтказилган учрашувни эслади. Ўшанда саккиз давлат ташқи ишлар вазирлари умумий хавфсизлик тизимини муҳокама қилган, аммо ташаббус давом эттирилмаган.
Уммон ушбу мулоқотни қайта тиклашни ва Ҳўрмуз бўғози орқали кемаларнинг хавфсиз ҳаракатланишини ҳам муҳокама қилишни таклиф этмоқда.
Ал-Бусаидий Уммон ва Эрон ўртасида Ҳўрмуз бўғозида кема қатновини тиклаш бўйича вақтинчалик келишув асослари ишлаб чиқилганини ҳам маълум қилди. Бироқ уни амалга ошириш учун Эрон ва АҚШ ўзаро муросага келиши зарур.