ЕИК Доҳа форумида ЕОИИ инвестициялари ва бизнесни қўллаб-қувватлаш чораларини тақдим этди

ЕОИИ давлатларининг ўзаро инвестициялари 23,4 млрд долларга етди. ЕИК Доҳа форумида қўшма лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш, 38 та сайёҳлик йўналишини ривожлантириш ва янги рақамли ресурс яратиш режаларини тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг ўзаро тўғридан-тўғри инвестициялари жами ҳажми 2025 йил ўрталарида 23,4 миллиард долларга етди. Бу 2016 йилга нисбатан 42 фоизга кўп, деб хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК).Маълумотларни ЕИКнинг иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилган Жаҳон инвестиция форумида маълум қилди.Султанов ЕОИИда қўшма кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини тақдим этди. Ушбу механизм бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.Форумда туризм соҳасидаги ҳамкорлик ҳам муҳокама қилинди. ЕОИИнинг 2024 йилда ишлаб чиқилган қўшма сайёҳлик хариталари 419 та объект ва 38 та йўналишни қамраб олади.2026 йил охиригача иттифоқ сайтида сайёҳлик йўналишлари, объектлар ва тадбирлар ҳақидаги ягона ахборот ресурси жойлаштирилиши режалаштирилган.Султанов БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти бош котиби шайха Носир ал-Нувайс билан ҳам учрашди. Томонлар қўшма сайёҳлик йўналишлари, хизматлар сифати ва рақамли ечимлар бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди.
Улар бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг ўзаро тўғридан-тўғри инвестициялари жами ҳажми 2025 йил ўрталарида 23,4 миллиард долларга етди. Бу 2016 йилга нисбатан 42 фоизга кўп, деб хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК).
Маълумотларни ЕИКнинг иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилган Жаҳон инвестиция форумида маълум қилди.
Султанов ЕОИИда қўшма кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини тақдим этди. Ушбу механизм бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
Вазирнинг таъкидлашича, инвестициялар янги иш ўринлари яратиш, технологиялар трансфери ва маҳаллий корхоналарни ишлаб чиқариш занжирларига жалб этишга хизмат қилиши керак.
Форумда туризм соҳасидаги ҳамкорлик ҳам муҳокама қилинди. ЕОИИнинг 2024 йилда ишлаб чиқилган қўшма сайёҳлик хариталари 419 та объект ва 38 та йўналишни қамраб олади.
2026 йил охиригача иттифоқ сайтида сайёҳлик йўналишлари, объектлар ва тадбирлар ҳақидаги ягона ахборот ресурси жойлаштирилиши режалаштирилган.
Султанов БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти бош котиби шайха Носир ал-Нувайс билан ҳам учрашди. Томонлар қўшма сайёҳлик йўналишлари, хизматлар сифати ва рақамли ечимлар бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.