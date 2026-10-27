Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261027/eaeu-investitsiyalar-biznes-choralar-61534407.html
ЕИК Доҳа форумида ЕОИИ инвестициялари ва бизнесни қўллаб-қувватлаш чораларини тақдим этди
ЕИК Доҳа форумида ЕОИИ инвестициялари ва бизнесни қўллаб-қувватлаш чораларини тақдим этди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ давлатларининг ўзаро инвестициялари 23,4 млрд долларга етди. ЕИК Доҳа форумида қўшма лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш, 38 та сайёҳлик йўналишини ривожлантириш ва янги рақамли ресурс яратиш режаларини тақдим этди.
2026-10-27T15:18+0500
2026-10-27T15:29+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
инвестиция
бизнес
туризм
ҳамкорлик
форум
қатар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61534222_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_58d44dc1811b52620e7f579889cc7199.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг ўзаро тўғридан-тўғри инвестициялари жами ҳажми 2025 йил ўрталарида 23,4 миллиард долларга етди. Бу 2016 йилга нисбатан 42 фоизга кўп, деб хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК).Маълумотларни ЕИКнинг иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилган Жаҳон инвестиция форумида маълум қилди.Султанов ЕОИИда қўшма кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини тақдим этди. Ушбу механизм бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.Форумда туризм соҳасидаги ҳамкорлик ҳам муҳокама қилинди. ЕОИИнинг 2024 йилда ишлаб чиқилган қўшма сайёҳлик хариталари 419 та объект ва 38 та йўналишни қамраб олади.2026 йил охиригача иттифоқ сайтида сайёҳлик йўналишлари, объектлар ва тадбирлар ҳақидаги ягона ахборот ресурси жойлаштирилиши режалаштирилган.Султанов БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти бош котиби шайха Носир ал-Нувайс билан ҳам учрашди. Томонлар қўшма сайёҳлик йўналишлари, хизматлар сифати ва рақамли ечимлар бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20261026/eaeu-sanoat-osish-61509652.html
қатар
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61534222_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_f1be85536a9f66040e33795733ee7e2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еик, еоии, инвестиция, бизнес, туризм, ҳамкорлик, форум, қатар
еик, еоии, инвестиция, бизнес, туризм, ҳамкорлик, форум, қатар

ЕИК Доҳа форумида ЕОИИ инвестициялари ва бизнесни қўллаб-қувватлаш чораларини тақдим этди

15:18 27.10.2026 (янгиланди: 15:29 27.10.2026)
© Пресс-служба ЕЭК Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов на Всемирном инвестфоруме
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов на Всемирном инвестфоруме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Улар бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг ўзаро тўғридан-тўғри инвестициялари жами ҳажми 2025 йил ўрталарида 23,4 миллиард долларга етди. Бу 2016 йилга нисбатан 42 фоизга кўп, деб хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК).
Маълумотларни ЕИКнинг иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилган Жаҳон инвестиция форумида маълум қилди.
Султанов ЕОИИда қўшма кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини тақдим этди. Ушбу механизм бизнес харажатларини камайтириш ва иттифоқ мамлакатлари ўртасида инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
Вазирнинг таъкидлашича, инвестициялар янги иш ўринлари яратиш, технологиялар трансфери ва маҳаллий корхоналарни ишлаб чиқариш занжирларига жалб этишга хизмат қилиши керак.
Форумда туризм соҳасидаги ҳамкорлик ҳам муҳокама қилинди. ЕОИИнинг 2024 йилда ишлаб чиқилган қўшма сайёҳлик хариталари 419 та объект ва 38 та йўналишни қамраб олади.
2026 йил охиригача иттифоқ сайтида сайёҳлик йўналишлари, объектлар ва тадбирлар ҳақидаги ягона ахборот ресурси жойлаштирилиши режалаштирилган.
Султанов БМТ Бутунжаҳон туризм ташкилоти бош котиби шайха Носир ал-Нувайс билан ҳам учрашди. Томонлар қўшма сайёҳлик йўналишлари, хизматлар сифати ва рақамли ечимлар бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда саноат ишлаб чиқариши ўсди — Қирғизистон етакчи
Кеча, 16:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0