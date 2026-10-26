Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261026/eaeu-sanoat-osish-61509652.html
ЕОИИда саноат ишлаб чиқариши ўсди — Қирғизистон етакчи
ЕОИИда саноат ишлаб чиқариши ўсди — Қирғизистон етакчи
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқида саноат ишлаб чиқариши саккиз ойда 0,3 фоизга ўсди. Қирғизистон 8,8 фоиз билан етакчи бўлди. Арманистон, Қозоғистон, Беларусь ва Россиядаги кўрсаткичлар қандай?
2026-10-26T16:10+0500
2026-10-26T16:10+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. 2026 йилнинг январь–август ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида саноат ишлаб чиқариши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,3 фоизга ошди. Бу Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) тақдим этган статистик маълумотлардан маълум бўлди.Иттифоқ мамлакатлари орасида энг юқори ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 8,8 фоиз. Иккинчи ўринни 7,4 фоизлик ўсиш билан Арманистон эгаллади.Иттифоқ саноатида энг катта улушга эга Россияда мазкур кўрсаткич ўтган йилнинг январь–август ойлари даражасида сақланиб қолди.Шу билан бирга, ЕОИИнинг қайта ишлаш саноатида ишлаб чиқариш ҳажми 0,8 фоизга ошди.
https://sputniknews.uz/20261025/uzbekistan-eaeu-savdo-hamkor-61471256.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, иқтисод, россия
еоии, еик, иқтисод, россия

ЕОИИда саноат ишлаб чиқариши ўсди — Қирғизистон етакчи

16:10 26.10.2026
© ЕЭК Флаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
© ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕОИИда саноат ишлаб чиқариши саккиз ойда 0,3 фоизга ошди. Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Арманистонда қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. 2026 йилнинг январь–август ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларида саноат ишлаб чиқариши ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,3 фоизга ошди. Бу Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) тақдим этган статистик маълумотлардан маълум бўлди.
Иттифоқ мамлакатлари орасида энг юқори ўсиш Қирғизистонда қайд этилди — 8,8 фоиз. Иккинчи ўринни 7,4 фоизлик ўсиш билан Арманистон эгаллади.
Қозоғистонда саноат ишлаб чиқариши 2,8 фоизга, Беларусда эса 0,2 фоизга кўпайди.
Иттифоқ саноатида энг катта улушга эга Россияда мазкур кўрсаткич ўтган йилнинг январь–август ойлари даражасида сақланиб қолди.
Шу билан бирга, ЕОИИнинг қайта ишлаш саноатида ишлаб чиқариш ҳажми 0,8 фоизга ошди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Шавкат Мирзиёев принял председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИнинг МДҲдаги асосий савдо ҳамкорига айланди — улуши 66 фоиз
Кеча, 09:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0