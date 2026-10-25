Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261025/uzbekistan-eaeu-savdo-hamkor-61471256.html
Ўзбекистон ЕОИИнинг МДҲдаги асосий савдо ҳамкорига айланди — улуши 66 фоиз
Ўзбекистон ЕОИИнинг МДҲдаги асосий савдо ҳамкорига айланди — улуши 66 фоиз
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдоси етти ойда 11 млрд доллардан ошди. Томонлар божхона маълумотлари алмашинуви, савдо тўсиқларини камайтириш ва 2030 йилгача янги ҳамкорлик режасини ишлаб чиқиш устида ишламоқда.
2026-10-25T09:15+0500
2026-10-25T09:15+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
шавкат мирзиёев
савдо
рақамли технологиялар
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61471683_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_a430826506cb2e326c123df83f51aa03.jpg
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо бўлмаган МДҲ давлатлари орасида ташкилотнинг энг йирик савдо ҳамкори ҳисобланади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаев президент Шавкат Мирзиёев билан учрашувида маълум қилди.Сағинтаевга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 11 млрд доллардан ошган. Бу ЕОИИнинг иттифоққа аъзо бўлмаган МДҲ давлатлари билан умумий савдосининг 66 фоизини ташкил этади.Ҳозирда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро келишув тайёрланмоқда. Ҳужжат божхона операцияларини тезлаштириш, товар оқимлари шаффофлигини ошириш ва ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари учун қулай шароит яратишга қаратилган.Шунингдек, томонлар ўзаро савдодаги тўсиқларни бартараф этиш устида ишламоқда. Техник тартибга солиш тизимларини яқинлаштириш маҳсулотларни Ўзбекистон ва ЕОИИ бозорларига чиқаришни енгиллаштириши ҳамда тадбиркорлар харажатларини камайтириши кутилмоқда.Ҳамкорликнинг яна бир муҳим йўналиши — иқтисодиётни рақамлаштириш. Хусусан, электрон маълумот алмашинуви, юк ташиш жараёнларини рақамлаштириш, рақамли хизматларни ўзаро боғлаш ва электрон тижоратни ривожлантириш имкониятлари кўриб чиқилмоқда.Бундан ташқари, саноат ва агросаноат соҳаларида қўшма кооперация ташаббуслари амалга оширилмоқда.Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, Ўзбекистон ЕИК билан қўшма ишчи гуруҳнинг тўртта йиғилишини ўтказган. Техник тартибга солиш тизимларини яқинлаштириш бўйича "йўл харитаси" ҳам тасдиқланган.Айни пайтда ЕИК ва Ўзбекистон ҳукуматининг 2024–2026 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режаси якунланмоқда. Уни 2030 йилгача бўлган янги ҳамкорлик режаси билан давом эттириш кўзда тутилган.Томонлар йил охиригача қўшма ишчи гуруҳнинг навбатдаги йиғилишини ўтказишга келишиб олган.
https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-eoii-61176380.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61471683_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_9634c436243ce5462df634a33e7eae87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, шавкат мирзиёев, савдо, рақамли технологиялар, божхона
еоии, еик, шавкат мирзиёев, савдо, рақамли технологиялар, божхона

Ўзбекистон ЕОИИнинг МДҲдаги асосий савдо ҳамкорига айланди — улуши 66 фоиз

09:15 25.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева
Шавкат Мирзиёев принял председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
ЕОИИнинг иттифоққа кирмайдиган МДҲ давлатлари билан савдосида Ўзбекистон улуши 66 фоизга етди. Томонлар янги келишувларни тайёрламоқда.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо бўлмаган МДҲ давлатлари орасида ташкилотнинг энг йирик савдо ҳамкори ҳисобланади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаев президент Шавкат Мирзиёев билан учрашувида маълум қилди.
Сағинтаевга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойларида Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 11 млрд доллардан ошган. Бу ЕОИИнинг иттифоққа аъзо бўлмаган МДҲ давлатлари билан умумий савдосининг 66 фоизини ташкил этади.

2025 йилда эса Ўзбекистон ва ЕОИИ ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 17,4 млрд долларга етган. Бу 2020 йилга нисбатан 1,8 баробар кўп.

Ҳозирда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро келишув тайёрланмоқда. Ҳужжат божхона операцияларини тезлаштириш, товар оқимлари шаффофлигини ошириш ва ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари учун қулай шароит яратишга қаратилган.
Шунингдек, томонлар ўзаро савдодаги тўсиқларни бартараф этиш устида ишламоқда. Техник тартибга солиш тизимларини яқинлаштириш маҳсулотларни Ўзбекистон ва ЕОИИ бозорларига чиқаришни енгиллаштириши ҳамда тадбиркорлар харажатларини камайтириши кутилмоқда.
Ҳамкорликнинг яна бир муҳим йўналиши — иқтисодиётни рақамлаштириш. Хусусан, электрон маълумот алмашинуви, юк ташиш жараёнларини рақамлаштириш, рақамли хизматларни ўзаро боғлаш ва электрон тижоратни ривожлантириш имкониятлари кўриб чиқилмоқда.
Бундан ташқари, саноат ва агросаноат соҳаларида қўшма кооперация ташаббуслари амалга оширилмоқда.
Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, Ўзбекистон ЕИК билан қўшма ишчи гуруҳнинг тўртта йиғилишини ўтказган. Техник тартибга солиш тизимларини яқинлаштириш бўйича "йўл харитаси" ҳам тасдиқланган.
Ўзбекистон Евроосиё тараққиёт банкининг тўлақонли аъзосига айланган ва банк билан ҳамкорлик лойиҳалари портфели шакллантирилган.
Айни пайтда ЕИК ва Ўзбекистон ҳукуматининг 2024–2026 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режаси якунланмоқда. Уни 2030 йилгача бўлган янги ҳамкорлик режаси билан давом эттириш кўзда тутилган.
Томонлар йил охиригача қўшма ишчи гуруҳнинг навбатдаги йиғилишини ўтказишга келишиб олган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт
14 Октябр, 12:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0