Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-eoii-61176380.html
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Расмиятчилик жиҳатдан Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзолиги ёки аъзо эмаслиги иттифоқ мамлакатлари билан фаол ҳамкорлик қилиш учун тўсиқ эмас“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев шундай фикрда.
2026-10-14T12:47+0500
2026-10-14T12:47+0500
ўзбекистон ва еоии
видео
матбуот маркази видео
ўзбекистон
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61178305_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_73ec301596e09deb46b8fc53ae5efa5c.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Расмиятчилик жиҳатдан Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзолиги ёки аъзо эмаслиги иттифоқ мамлакатлари билан фаол ҳамкорлик қилиш учун тўсиқ эмас“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев Sputnik мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзусидаги видеокўприк чоғида шундай фикр билдирди.Экспертнинг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан товар айланмаси ҳажми 2018 йилдаги 12 миллиард доллардан 2025 йилда 20,2 миллиард доллардан кўпроққа ошди. Ўзаро ҳамкорлик нафақат ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкорлари — Россия ва Қозоғистон, балки Беларусь билан ҳам кузатилган.Бироқ узоқ муддатли ҳамкорлик учун фақат савдонинг ўзи етарли эмас. Эргашевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон саноат кооперацияси, қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва қўшимча қиймат яратишнинг янги занжирларини шакллантиришга имкон берадиган саноат алоқаларини тиклашдан ҳам манфаатдор.Эксперт мисол тариқасида ОКМК иштирокидаги лойиҳани келтирди, унинг доирасида янги мис эритиш корхоналарини ташкил этиш учун 7 миллиард долларга яқин Россия инвестицияларини жалб қилиш режалаштирилган. У Беларусь билан саноат кооперациясини яна бир йўналиш деб атади.Муҳокамалар чоғида Туркманистонда бўлиб ўтган МДҲ мамлакатлари етакчиларининг саммити якунлари ва унда кўриб чиқилган минтақавий ҳамкорлик ва трансчегаравий таҳдидларга қарши курашиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Эргашев МДҲ даражасида кибержиноятчиликка қарши курашиш бўйича қўшма марказ ташкил этиш ташаббусига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, киберхавфсизлик, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш масалалари МДҲ, ШҲТ, ТДТ платформаларида, шунингдек, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувларида мунтазам равишда кўриб чиқилади.“Кибержиноятчиликка қарши курашиш бирлашишни, трансчегаравий мувофиқлаштирилган фаолиятни талаб қилади”, - деди у.Батафсил – Sputnik видеосида.
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-eaeu-savdo-60952483.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61178305_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_661956f5393add2f4efffbd7765dc95c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, еоии
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, еоии

Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт

12:47 14.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Бахтиёр Эргашев Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан келгуси ҳамкорлигига оптимизм билан қарашини билдирди.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Расмиятчилик жиҳатдан Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзолиги ёки аъзо эмаслиги иттифоқ мамлакатлари билан фаол ҳамкорлик қилиш учун тўсиқ эмас
“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев Sputnik мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзусидаги видеокўприк чоғида шундай фикр билдирди.
Экспертнинг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан товар айланмаси ҳажми 2018 йилдаги 12 миллиард доллардан 2025 йилда 20,2 миллиард доллардан кўпроққа ошди. Ўзаро ҳамкорлик нафақат ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкорлари — Россия ва Қозоғистон, балки Беларусь билан ҳам кузатилган.
Бироқ узоқ муддатли ҳамкорлик учун фақат савдонинг ўзи етарли эмас. Эргашевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон саноат кооперацияси, қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва қўшимча қиймат яратишнинг янги занжирларини шакллантиришга имкон берадиган саноат алоқаларини тиклашдан ҳам манфаатдор.
Эксперт мисол тариқасида ОКМК иштирокидаги лойиҳани келтирди, унинг доирасида янги мис эритиш корхоналарини ташкил этиш учун 7 миллиард долларга яқин Россия инвестицияларини жалб қилиш режалаштирилган. У Беларусь билан саноат кооперациясини яна бир йўналиш деб атади.

“Мен Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан келгуси ҳамкорлигига оптимизм билан қарайман. Балки гап ЕОИИга доимий аъзоликни олиш ҳақида ҳам бораётгандир. Лекин бу яна ўзбекона йўли билан, яъни босқичма-босқич, эволюцион тарзда, прагматизм ҳамда бирлашманинг бошқа иштирокчилари манфаатлари билан уйғунлаштирилиши ва синхронлаштирилиши лозим бўлган ўз миллий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошади”, - деди “Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори.

Муҳокамалар чоғида Туркманистонда бўлиб ўтган МДҲ мамлакатлари етакчиларининг саммити якунлари ва унда кўриб чиқилган минтақавий ҳамкорлик ва трансчегаравий таҳдидларга қарши курашиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Эргашев МДҲ даражасида кибержиноятчиликка қарши курашиш бўйича қўшма марказ ташкил этиш ташаббусига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, киберхавфсизлик, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш масалалари МДҲ, ШҲТ, ТДТ платформаларида, шунингдек, Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувларида мунтазам равишда кўриб чиқилади.
“Кибержиноятчиликка қарши курашиш бирлашишни, трансчегаравий мувофиқлаштирилган фаолиятни талаб қилади”, - деди у.
Батафсил – Sputnik видеосида.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
4 Октябр, 14:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0