https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-eaeu-savdo-60952483.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 14,6 млрд долларга етди. Бу умумий ташқи савдонинг 25,5 фоизи. Россия билан савдо ҳажми 9,2 млрд доллардан ошди.
2026-10-04T14:49+0500
2026-10-04T14:49+0500
2026-10-04T14:49+0500
ўзбекистон ва еоии
миллий статистика қўмитаси
инфографика
савдо
импорт
экспорт
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06dfeec6f2cbdce3a8a9f0e3c77d49c1.png
Миллий статистика қўмитасига кўра Ўзбекистоннинг мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-август ойлари давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийиб 14,615 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,5 фоизи) ташкил этган.Шундан:ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-август ойларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 9,193 млрд долларни ташкил этди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5dc2a5a094fc7c6b6bb63f62e413ce32.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, савдо, импорт, экспорт, еоии, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, савдо, импорт, экспорт, еоии, инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Январь–августда Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди, унинг энг катта қисми Россия ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитасига кўра Ўзбекистоннинг мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-август ойлари давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийиб 14,615 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,5 фоизи) ташкил этган.
экспорт – 5,047 млрд доллар;
импорт – 9,567 млрд доллар.
ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-август ойларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 9,193 млрд долларни ташкил этди.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.