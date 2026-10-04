Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-eaeu-savdo-60952483.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 14,6 млрд долларга етди. Бу умумий ташқи савдонинг 25,5 фоизи. Россия билан савдо ҳажми 9,2 млрд доллардан ошди.
2026-10-04T14:49+0500
2026-10-04T14:49+0500
ўзбекистон ва еоии
миллий статистика қўмитаси
инфографика
савдо
импорт
экспорт
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06dfeec6f2cbdce3a8a9f0e3c77d49c1.png
Миллий статистика қўмитасига кўра Ўзбекистоннинг мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-август ойлари давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийиб 14,615 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,5 фоизи) ташкил этган.Шундан:ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-август ойларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 9,193 млрд долларни ташкил этди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5dc2a5a094fc7c6b6bb63f62e413ce32.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , инфографика, савдо, импорт, экспорт, еоии, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, савдо, импорт, экспорт, еоии, инфографика

Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди

14:49 04.10.2026
Oбуна бўлиш
Январь–августда Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди, унинг энг катта қисми Россия ҳиссасига тўғри келди.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасига кўра Ўзбекистоннинг мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-август ойлари давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийиб 14,615 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,5 фоизи) ташкил этган.
Шундан:
экспорт – 5,047 млрд доллар;
импорт – 9,567 млрд доллар.
ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-август ойларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 9,193 млрд долларни ташкил этди.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0