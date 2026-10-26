https://sputniknews.uz/20261026/zelenskyy-hudud-masala-putin-muhokama-61504091.html
Зеленский ҳудудий масалани фақат Путин билан муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди
Зеленский ҳудудий масалани фақат Путин билан муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский Киев ҳудудларни алмаштиришга рози эмаслигини, бироқ ҳудудий масалани давлат раҳбарлари даражасида муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди. 26.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-26T13:49+0500
2026-10-26T13:49+0500
2026-10-26T13:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир зеленский
дунё янгиликлари
дунёда
украина
музокаралар
владимир путин
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60290824_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c10a1169636064bc2bd0ee4e5a7750c8.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Владимир Зеленский Россия етакчиси билан ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда у Украинанинг TSN телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.Зеленскийнинг таъкидлашича, АҚШ томони ҳудудларни алмашиш масаласини бир неча бор кўтарган. Бироқ Киев бундай келишувга рози эмас.Зеленскийнинг сўзларига кўра, бу масалалар ноябрь ойида муҳокама қилиниши мумкин.Шу билан бирга, Зеленский ҳудудлар масаласида ён беришга тайёрлигини билдирмади, бироқ бундай шароитда Россия билан яна нимани муҳокама қилмоқчи эканига аниқлик киритмади.Аввалроқ, 21 октябрда, Зеленский "Fox News" телеканалига берган интервьюсида жанговар ҳаракатларни ҳозирги фронт чизиғида тўхтатишга тайёрлигини билдирган эди.Журналист ундан Украинанинг камида 75 фоиз ҳудуди Киев назоратида қоладиган келишувга рози бўлиш-бўлмаслигини сўраган. Зеленский бунга ижобий жавоб бериб, ҳозирги вазиятни музлатиб қўйиш урушни тугатишнинг реал йўли эканини айтган.Россия президенти Владимир Путин 22 октябрда ушбу баёнотга муносабат билдириб, гап тарихан Россияга тегишли деб ҳисоблайдиган ҳудудлар ҳақида кетаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, бундай шароитда Украинанинг ҳудудий йўқотишлари ҳақида гапириш ўринсиз.Россия, Украина ва АҚШ вакилларининг уч томонлама музокаралари ноябрь ойида қайта бошланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60290824_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_689406fa0cd30338cf7d7e993acf7d6e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, украина, музокаралар, владимир путин, россия
владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, украина, музокаралар, владимир путин, россия
Зеленский ҳудудий масалани фақат Путин билан муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди
Зеленский Киев ҳудудларни алмаштиришга рози эмаслигини, бироқ ҳудудий масалани давлат раҳбарлари даражасида муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Владимир Зеленский Россия етакчиси билан ҳудудий масалани муҳокама қилишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда у Украинанинг TSN телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.
Зеленскийнинг таъкидлашича, АҚШ томони ҳудудларни алмашиш масаласини бир неча бор кўтарган. Бироқ Киев бундай келишувга рози эмас.
"Биз ҳеч нарсани ҳеч нарсага алмаштирмаймиз.Биз муҳокама қилишга тайёрмиз. Агар ҳудудий масала бўлса — етакчилар даражасида. Бошқа масалалар эса техник гуруҳлар даражасида", — деди у.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, бу масалалар ноябрь ойида муҳокама қилиниши мумкин.
Шу билан бирга, Зеленский ҳудудлар масаласида ён беришга тайёрлигини билдирмади, бироқ бундай шароитда Россия билан яна нимани муҳокама қилмоқчи эканига аниқлик киритмади.
Аввалроқ, 21 октябрда, Зеленский "Fox News" телеканалига берган интервьюсида жанговар ҳаракатларни ҳозирги фронт чизиғида тўхтатишга тайёрлигини билдирган эди.
Журналист ундан Украинанинг камида 75 фоиз ҳудуди Киев назоратида қоладиган келишувга рози бўлиш-бўлмаслигини сўраган. Зеленский бунга ижобий жавоб бериб, ҳозирги вазиятни музлатиб қўйиш урушни тугатишнинг реал йўли эканини айтган.
Россия президенти Владимир Путин 22 октябрда ушбу баёнотга муносабат билдириб, гап тарихан Россияга тегишли деб ҳисоблайдиган ҳудудлар ҳақида кетаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, бундай шароитда Украинанинг ҳудудий йўқотишлари ҳақида гапириш ўринсиз.
Москва можарони вақтинчалик сулҳ орқали эмас, балки хавфсизлик масалаларини ҳам қамраб олувчи узоқ муддатли келишув асосида ҳал қилиш тарафдори эканини билдириб келмоқда.
Россия, Украина ва АҚШ вакилларининг уч томонлама музокаралари ноябрь ойида қайта бошланиши мумкин.