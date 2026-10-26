Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261026/tashkent-levitatsiya-korgazma-61491163.html
Воқелик ва фантастика оралиғида: Тошкентда "Левитация" кўргазмаси очилди
Воқелик ва фантастика оралиғида: Тошкентда "Левитация" кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда авангард йўналишида ижод қилган ҳайкалтарош Баят Мухторов хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси очилди. Унда воқелик, фантастика ва фалсафа уйғунлашган асарлар 14 ноябргача намойиш этилади.
2026-10-26T19:51+0500
2026-10-26T19:51+0500
кўргазма
ўзбекистон
санъат
тошкент
фото
расм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61498512_0:55:1505:902_1920x0_80_0_0_65ac46613137e2099b3c870c48b73d3c.png
Тошкентда авангард йўналишида ижод қилган ўзбек ҳайкалтароши ва рассоми Баят Мухторов хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси очилди.Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ташкил этилган кўргазма томошабинни воқелик ва хаёлот ўртасидаги боғлиқлик, инсон дунёни қандай кўриши ва уни қандай ўзгартиришга интилиши ҳақида ўйлашга ундайди.Мухторов шакл, материал ва сюжетлар билан эркин тажриба ўтказган. Унинг ижодида мифологик образлар илмий фантастика унсурлари билан уйғунлашиб, барқарорлик ва ҳамоҳанглик изланишлари ўзига хос бадиий ечимларда намоён бўлади.Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, ҳайкалтарош асарларидаги маданий мулоқот Шарқ ва Ғарб муносабатлари билангина чекланмайди.Баят Мухторов 1946 йилда Андижонда туғилган, Тошкент театр-рассомлик институтини тамомлаган. У Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб перформанс ва хеппенинг каби замонавий санъат шаклларига мурожаат қилган ижодкорлардан бири эди.Унинг асарлари мамлакат музейлари, хорижий галереялар ва хусусий коллекцияларда сақланади."Левитация" кўргазмаси 14 ноябрга қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61498512_227:36:1505:994_1920x0_80_0_0_deb87341bdc0e1b2760f3a4688883260.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, ўзбекистон, санъат, тошкент, фото, фото, расм
кўргазма, ўзбекистон, санъат, тошкент, фото, фото, расм

Воқелик ва фантастика оралиғида: Тошкентда "Левитация" кўргазмаси очилди

19:51 26.10.2026
Oбуна бўлиш
Асарларда ҳайкалтарошнинг кечинмалари, фантастика ва фалсафа уйғунлашган.
Тошкентда авангард йўналишида ижод қилган ўзбек ҳайкалтароши ва рассоми Баят Мухторов хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси очилди.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида ташкил этилган кўргазма томошабинни воқелик ва хаёлот ўртасидаги боғлиқлик, инсон дунёни қандай кўриши ва уни қандай ўзгартиришга интилиши ҳақида ўйлашга ундайди.
Мухторов шакл, материал ва сюжетлар билан эркин тажриба ўтказган. Унинг ижодида мифологик образлар илмий фантастика унсурлари билан уйғунлашиб, барқарорлик ва ҳамоҳанглик изланишлари ўзига хос бадиий ечимларда намоён бўлади.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, ҳайкалтарош асарларидаги маданий мулоқот Шарқ ва Ғарб муносабатлари билангина чекланмайди.
"У ўтмиш ва бугун, бугун ва келажак, санъат ва фан, реал ҳаёт ва метафизика, кундалик турмуш ва фантастика ўртасидаги мулоқотни ҳам қамраб олади", — дейилади кўргазма тақдимотида.
Баят Мухторов 1946 йилда Андижонда туғилган, Тошкент театр-рассомлик институтини тамомлаган. У Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб перформанс ва хеппенинг каби замонавий санъат шаклларига мурожаат қилган ижодкорлардан бири эди.
Унинг асарлари мамлакат музейлари, хорижий галереялар ва хусусий коллекцияларда сақланади.
"Левитация" кўргазмаси 14 ноябрга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган &quot;Левитация&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳайкалтарош Баят Мухтаров хотирасига бағишланган "Левитация" кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0