https://sputniknews.uz/20261026/tashkent-harakat-cheklov-61488226.html
Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди
Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди
Sputnik Ўзбекистон
25 октябрдан Тошкентнинг Янги Сергели кўчаси ва Амир Темур шоҳкўчасида БРТ қурилиши сабабли транспорт ҳаракати вақтинча чекланди. Йўллар тўлиқ ёпилмайди: қайси қисмлар очиқ ва чекловлар қаерда?
2026-10-26T09:12+0500
2026-10-26T09:12+0500
2026-10-26T09:16+0500
автомобиль йўли
йўл
тошкент
жамият
ҳайдовчилар
автомобил
сергели тумани
жамоат транспорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818547_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e7a3c46f95c00ecd8a712e2966a22456.jpg
ТОШКЕНТ, 26 октябрь — Sputnik. Тошкентда тезкор автобус қатнови (БРТ) учун алоҳида йўлаклар қурилиши муносабати билан икки кўчанинг айрим қисмларида транспорт ҳаракатига вақтинча чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда пойтахт Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди.Чекловлар 25 октябрдан Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси ва Юнусобод туманидаги Амир Темур шоҳкўчасида амал қила бошлади. Қурилиш ишлари жами 2 798 метр, яъни қарийб 2,8 километр йўлни қамраб олади.Қайси йўл қисмларида иш олиб борилади?Янги Сергели кўчасида — 1 368 метр. Янги Сергели ва Чоштепа кўчалари кесишмасидан SOUEAST сервис маркази биносигача бўлган оралиқда.Амир Темур шоҳкўчасида — 1 430 метр. Аҳмад Дониш кўчаси билан кесишмадаги йўл ўтказгичидан Шаҳристон кўчаси билан кесишмагача бўлган оралиқда.Шунга қарамай, қурилиш даврида мазкур участкаларда ҳаракат секинлашиши ва вақтинчалик қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Ҳайдовчиларга сафар вақтини олдиндан ҳисоблаш, вақтинчалик йўл белгиларига риоя қилиш ҳамда зарурат бўлса, муқобил йўналишлардан фойдаланиш тавсия этилди.Чекловлар қачон бекор қилиниши ҳақида хабарда аниқ муддат келтирилмаган.Бундан аввал 24 октябрда Шаҳрисабз кўчасида қарийб бир километрлик янги БРТ йўлаги очилган эди. Шу тариқа Шота Руставели ва Шаҳрисабз кўчаларидаги узлуксиз автобус йўлагининг узунлиги қарийб 8 километрга етди.
https://sputniknews.uz/20260922/tashkent-yol-velosiped-yolaklar-60626887.html
сергели тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818547_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_260b4ec4d20ebd42d6d5488c242f1e5c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
автомобиль йўли , йўл, тошкент, жамият, ҳайдовчилар, автомобил, сергели тумани, жамоат транспорти
автомобиль йўли , йўл, тошкент, жамият, ҳайдовчилар, автомобил, сергели тумани, жамоат транспорти
Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди
09:12 26.10.2026 (янгиланди: 09:16 26.10.2026)
25 октябрдан Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларининг 2,8 км қисмида БРТ қурилиши туфайли транспорт ҳаракати вақтинча чекланган.
ТОШКЕНТ, 26 октябрь — Sputnik.
Тошкентда тезкор автобус қатнови (БРТ) учун алоҳида йўлаклар қурилиши муносабати билан икки кўчанинг айрим қисмларида транспорт ҳаракатига вақтинча чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда пойтахт Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди
.
Чекловлар 25 октябрдан Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси ва Юнусобод туманидаги Амир Темур шоҳкўчасида амал қила бошлади. Қурилиш ишлари жами 2 798 метр, яъни қарийб 2,8 километр йўлни қамраб олади.
Қайси йўл қисмларида иш олиб борилади?
Янги Сергели кўчасида — 1 368 метр. Янги Сергели ва Чоштепа кўчалари кесишмасидан SOUEAST сервис маркази биносигача бўлган оралиқда.
Амир Темур шоҳкўчасида — 1 430 метр. Аҳмад Дониш кўчаси билан кесишмадаги йўл ўтказгичидан Шаҳристон кўчаси билан кесишмагача бўлган оралиқда.
Марказ таъкидлашича, бу кўчалар тўлиқ ёпилмайди. Қурилиш йўлнинг марказий қисмида — келгусида автобуслар учун махсус йўлаклар ташкил этиладиган ҳудудда олиб борилади. Қолган ҳаракат йўлаклари автомобиллар учун очиқ қолади.
Шунга қарамай, қурилиш даврида мазкур участкаларда ҳаракат секинлашиши ва вақтинчалик қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Ҳайдовчиларга сафар вақтини олдиндан ҳисоблаш, вақтинчалик йўл белгиларига риоя қилиш ҳамда зарурат бўлса, муқобил йўналишлардан фойдаланиш тавсия этилди.
Чекловлар қачон бекор қилиниши ҳақида хабарда аниқ муддат келтирилмаган.
Бундан аввал 24 октябрда Шаҳрисабз кўчасида қарийб бир километрлик янги БРТ йўлаги очилган эди. Шу тариқа Шота Руставели ва Шаҳрисабз кўчаларидаги узлуксиз автобус йўлагининг узунлиги қарийб 8 километрга етди.