Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261026/tashkent-harakat-cheklov-61488226.html
Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди
Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди
Sputnik Ўзбекистон
25 октябрдан Тошкентнинг Янги Сергели кўчаси ва Амир Темур шоҳкўчасида БРТ қурилиши сабабли транспорт ҳаракати вақтинча чекланди. Йўллар тўлиқ ёпилмайди: қайси қисмлар очиқ ва чекловлар қаерда?
2026-10-26T09:12+0500
2026-10-26T09:16+0500
автомобиль йўли
йўл
тошкент
жамият
ҳайдовчилар
автомобил
сергели тумани
жамоат транспорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818547_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e7a3c46f95c00ecd8a712e2966a22456.jpg
ТОШКЕНТ, 26 октябрь — Sputnik. Тошкентда тезкор автобус қатнови (БРТ) учун алоҳида йўлаклар қурилиши муносабати билан икки кўчанинг айрим қисмларида транспорт ҳаракатига вақтинча чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда пойтахт Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди.Чекловлар 25 октябрдан Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси ва Юнусобод туманидаги Амир Темур шоҳкўчасида амал қила бошлади. Қурилиш ишлари жами 2 798 метр, яъни қарийб 2,8 километр йўлни қамраб олади.Қайси йўл қисмларида иш олиб борилади?Янги Сергели кўчасида — 1 368 метр. Янги Сергели ва Чоштепа кўчалари кесишмасидан SOUEAST сервис маркази биносигача бўлган оралиқда.Амир Темур шоҳкўчасида — 1 430 метр. Аҳмад Дониш кўчаси билан кесишмадаги йўл ўтказгичидан Шаҳристон кўчаси билан кесишмагача бўлган оралиқда.Шунга қарамай, қурилиш даврида мазкур участкаларда ҳаракат секинлашиши ва вақтинчалик қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Ҳайдовчиларга сафар вақтини олдиндан ҳисоблаш, вақтинчалик йўл белгиларига риоя қилиш ҳамда зарурат бўлса, муқобил йўналишлардан фойдаланиш тавсия этилди.Чекловлар қачон бекор қилиниши ҳақида хабарда аниқ муддат келтирилмаган.Бундан аввал 24 октябрда Шаҳрисабз кўчасида қарийб бир километрлик янги БРТ йўлаги очилган эди. Шу тариқа Шота Руставели ва Шаҳрисабз кўчаларидаги узлуксиз автобус йўлагининг узунлиги қарийб 8 километрга етди.
https://sputniknews.uz/20260922/tashkent-yol-velosiped-yolaklar-60626887.html
сергели тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59818547_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_260b4ec4d20ebd42d6d5488c242f1e5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
автомобиль йўли , йўл, тошкент, жамият, ҳайдовчилар, автомобил, сергели тумани, жамоат транспорти
автомобиль йўли , йўл, тошкент, жамият, ҳайдовчилар, автомобил, сергели тумани, жамоат транспорти

Тошкентда Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларида ҳаракат чекланди

09:12 26.10.2026 (янгиланди: 09:16 26.10.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент в августе
Ташкент в августе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
25 октябрдан Янги Сергели ва Амир Темур кўчаларининг 2,8 км қисмида БРТ қурилиши туфайли транспорт ҳаракати вақтинча чекланган.
ТОШКЕНТ, 26 октябрь — Sputnik. Тошкентда тезкор автобус қатнови (БРТ) учун алоҳида йўлаклар қурилиши муносабати билан икки кўчанинг айрим қисмларида транспорт ҳаракатига вақтинча чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда пойтахт Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди.
Чекловлар 25 октябрдан Сергели туманидаги Янги Сергели кўчаси ва Юнусобод туманидаги Амир Темур шоҳкўчасида амал қила бошлади. Қурилиш ишлари жами 2 798 метр, яъни қарийб 2,8 километр йўлни қамраб олади.
Қайси йўл қисмларида иш олиб борилади?
Янги Сергели кўчасида — 1 368 метр. Янги Сергели ва Чоштепа кўчалари кесишмасидан SOUEAST сервис маркази биносигача бўлган оралиқда.
© ЦОДД г.ТашкентаВ Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура
В Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
В Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура
© ЦОДД г.Ташкента
Амир Темур шоҳкўчасида — 1 430 метр. Аҳмад Дониш кўчаси билан кесишмадаги йўл ўтказгичидан Шаҳристон кўчаси билан кесишмагача бўлган оралиқда.
© ЦОДД г.ТашкентаВ Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура
В Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
В Ташкенте ограничили движение на улицах Янги Сергели и Амира Темура
© ЦОДД г.Ташкента
Марказ таъкидлашича, бу кўчалар тўлиқ ёпилмайди. Қурилиш йўлнинг марказий қисмида — келгусида автобуслар учун махсус йўлаклар ташкил этиладиган ҳудудда олиб борилади. Қолган ҳаракат йўлаклари автомобиллар учун очиқ қолади.
Шунга қарамай, қурилиш даврида мазкур участкаларда ҳаракат секинлашиши ва вақтинчалик қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Ҳайдовчиларга сафар вақтини олдиндан ҳисоблаш, вақтинчалик йўл белгиларига риоя қилиш ҳамда зарурат бўлса, муқобил йўналишлардан фойдаланиш тавсия этилди.
Чекловлар қачон бекор қилиниши ҳақида хабарда аниқ муддат келтирилмаган.
Бундан аввал 24 октябрда Шаҳрисабз кўчасида қарийб бир километрлик янги БРТ йўлаги очилган эди. Шу тариқа Шота Руставели ва Шаҳрисабз кўчаларидаги узлуксиз автобус йўлагининг узунлиги қарийб 8 километрга етди.
На улице Лутфий протестировали отдельную полосу для микромобильности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
Тошкент йўлларида велосипед, самокат ва скутерларга алоҳида йўлаклар пайдо бўлиши мумкин
22 Сентябр, 09:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0