https://sputniknews.uz/20260922/tashkent-yol-velosiped-yolaklar-60626887.html
Тошкент йўлларида велосипед, самокат ва скутерларга алоҳида йўлаклар пайдо бўлиши мумкин
Тошкент йўлларида велосипед, самокат ва скутерларга алоҳида йўлаклар пайдо бўлиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентнинг Лутфий кўчасида велосипед, электросамокат ва скутерлар учун 2,4 кмлик алоҳида йўлак синовдан ўтказилди. Энди шундай ечимни пойтахтнинг бошқа кўча ва ҳудудларида ҳам жорий этиш имконияти ўрганилмоқда.
2026-09-22T09:19+0500
2026-09-22T09:19+0500
2026-09-22T09:23+0500
йўл
автомобиль йўли
тошкент
пойтахт
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ)
автомобил
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60626495_15:0:1748:975_1920x0_80_0_0_478b0ca86da83fbb54382e8a647da8ee.png
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Тошкентда велосипед, электросамокат ва электроскутерлар учун алоҳида ҳаракатланиш йўлаклари бошқа кўчаларда ҳам пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳақда Тошкент шаҳри Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.Марказ Лутфий кўчасининг 2,4 километрлик қисмида микромобиллик воситалари учун алоҳида йўлакни синов тариқасида ташкил этди. У велосипед, электросамокат, электроскутер ва бошқа шунга ўхшаш воситалар учун мўлжалланган.Алоҳида инфратузилма бўлмаган жойларда велосипед ва самокат фойдаланувчилари ё автомобиллар билан қатнов қисмида, ёки пиёдалар билан бир тротуарда ҳаракатланишига тўғри келади.Лутфий кўчасидаги пилот лойиҳа ижобий натижа кўрсатган. Айни пайтда пойтахтнинг шундай йўлак ташкил этиш мумкин бўлган бошқа кўча ва ҳудудлари ҳам ўрганилмоқда.Кейинги лойиҳаларда бундай йўлакларни автомобиллар оқимидан делинеаторлар, ажратувчи ва бошқа ҳимоя элементлари билан жисмонан ажратиш режалаштирилган.Шунга ўхшаш тизим йирик шаҳарларда ҳам қўлланади. Масалан, Парижда электросамокатларга велосипед йўлакларида ҳаракатланишга рухсат берилган, тротуарда эса ҳаракатланиш тақиқланган. Нью-Йоркда эса микромобиллик оқими ортиши ҳисобга олиниб, ҳимояланган велойўлаклар кенгайтирилмоқда — айримлари 10 футгача (қарийб 3 метр) етказилган.
https://sputniknews.uz/20260724/toshkent-59233425.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60626495_231:0:1531:975_1920x0_80_0_0_1de3bb03bd649c8ed55f431f5f041634.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл, автомобиль йўли , тошкент, пойтахт, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), автомобил, жамият
йўл, автомобиль йўли , тошкент, пойтахт, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), автомобил, жамият
Тошкент йўлларида велосипед, самокат ва скутерларга алоҳида йўлаклар пайдо бўлиши мумкин
09:19 22.09.2026 (янгиланди: 09:23 22.09.2026)
Лутфий кўчасида алоҳида йўлак синовдан ўтди. Бундай ечимни бошқа кўчаларда ҳам қўллаш ўрганилмоқда —бу курьерлар, велосипед ва самокат ҳайдовчиларига ҳаракатланишни янада қулай қилиши мумкин
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik
. Тошкентда велосипед, электросамокат ва электроскутерлар учун алоҳида ҳаракатланиш йўлаклари бошқа кўчаларда ҳам пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳақда Тошкент шаҳри Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди
.
Марказ Лутфий кўчасининг 2,4 километрлик қисмида микромобиллик воситалари учун алоҳида йўлакни синов тариқасида ташкил этди. У велосипед, электросамокат, электроскутер ва бошқа шунга ўхшаш воситалар учун мўлжалланган.
Бундай ечимнинг асосий мақсади турли тезликда ҳаракатланадиган оқимларни ажратишдир.
Алоҳида инфратузилма бўлмаган жойларда велосипед ва самокат фойдаланувчилари ё автомобиллар билан қатнов қисмида, ёки пиёдалар билан бир тротуарда ҳаракатланишига тўғри келади.
Лутфий кўчасидаги пилот лойиҳа ижобий натижа кўрсатган. Айни пайтда пойтахтнинг шундай йўлак ташкил этиш мумкин бўлган бошқа кўча ва ҳудудлари ҳам ўрганилмоқда.
Кейинги лойиҳаларда бундай йўлакларни автомобиллар оқимидан делинеаторлар, ажратувчи ва бошқа ҳимоя элементлари билан жисмонан ажратиш режалаштирилган.
Амалдаги Йўл ҳаракати қоидаларида велосипед ва индивидуал ҳаракатланиш воситалари учун йўлнинг қатнов қисмида алоҳида тасма ташкил этиш назарда тутилган. Бундай тасма бошқа транспорт оқимидан йўл чизиғи билан ажратилади.
Шунга ўхшаш тизим йирик шаҳарларда ҳам қўлланади. Масалан, Парижда электросамокатларга велосипед йўлакларида ҳаракатланишга рухсат берилган, тротуарда эса ҳаракатланиш тақиқланган. Нью-Йоркда эса микромобиллик оқими ортиши ҳисобга олиниб, ҳимояланган велойўлаклар кенгайтирилмоқда — айримлари 10 футгача (қарийб 3 метр) етказилган.