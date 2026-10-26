https://sputniknews.uz/20261026/nurafshon-maz-ishlab-chiqarilish-61504857.html
Ўзбекистонда МАЗ махсус техникаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилиши мумкин
Ўзбекистонда МАЗ махсус техникаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев Минск автомобиль заводи раҳбарияти билан Нурафшонда МАЗ шассиларида махсус техника йиғиш, автобуслар етказиб бериш ва хизмат кўрсатиш марказини очиш масалаларини муҳокама қилди.
2026-10-26T14:41+0500
2026-10-26T14:41+0500
2026-10-26T14:41+0500
беларусь
автомобил
нурафшон шаҳри
зойир мирзаев
тошкент вилояти
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61504628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc239baf8b7e9c2d82809510cb0c2d21.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт— Sputnik. Тошкент вилоятининг Нурафшон шаҳрида Беларуснинг МАЗ автомобиллари шассилари асосида коммунал ва махсус техникаларни йиғиш йўлга қўйилиши мумкин. Бу масала вилоят ҳокими Зоир Мирзаевнинг Минск автомобиль заводига ташрифи давомида муҳокама қилинди, деб хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.Мирзаев МАЗ бош директори Валерий Иванкович билан учрашиб, саноат кооперациясини ривожлантириш, махсус техника ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва инвестициявий лойиҳаларни амалга ошириш масалаларини кўриб чиқди.Мазкур корхона 50 миллион долларлик лойиҳа доирасида ташкил этилган бўлиб, "KRANTAS" бренди остида махсус автомобиллар ва турли механизмлар ишлаб чиқаради. Унда 300 нафардан ортиқ мутахассис меҳнат қилади.Музокараларда Тошкент вилояти шаҳарларининг жамоат транспорти ва юк автомобиллари паркини янгилаш ҳам муҳокама қилинди. Бунда МАЗ автобуслари ва юк машиналарини бир неча йил давомида бўлиб тўлаш ёки лизинг асосида етказиб бериш имкониятлари кўриб чиқилди.Шунингдек, вилоятда МАЗ техникаларига хизмат кўрсатиш маркази ва эҳтиёт қисмлар омборини очиш, автомобиль рамалари қисмлари ва металл буюмларни маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқариш таклиф этилди.Эслатиб ўтамиз, 2026 йил февралда МАЗ ва Ўзбекистоннинг "UzBelMotors" компанияси мамлакатда юк автомобилларини биргаликда йиғиш бўйича келишув имзолаган эди.МАЗ Беларуснинг йирик автомобилсозлик корхоналаридан бири бўлиб, юк машиналари, автобуслар, троллейбуслар ва махсус техникалар ишлаб чиқаради.
https://sputniknews.uz/20260723/tashkent-maxsus-texnika-zavod-59202897.html
беларусь
нурафшон шаҳри
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61504628_232:0:1192:720_1920x0_80_0_0_13be44546b1c44f3782a8e8bd038381c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
беларусь, автомобил, нурафшон шаҳри, зойир мирзаев, тошкент вилояти, иқтисод
беларусь, автомобил, нурафшон шаҳри, зойир мирзаев, тошкент вилояти, иқтисод
Ўзбекистонда МАЗ махсус техникаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилиши мумкин
Нурафшонда МАЗ шассиларида чиқинди ташувчи автомобиллар, автоцистерналар ва кран-манипуляторлар йиғиш имконияти кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 26 окт— Sputnik.
Тошкент вилоятининг Нурафшон шаҳрида Беларуснинг МАЗ автомобиллари шассилари асосида коммунал ва махсус техникаларни йиғиш йўлга қўйилиши мумкин. Бу масала вилоят ҳокими Зоир Мирзаевнинг Минск автомобиль заводига ташрифи давомида муҳокама қилинди, деб хабар берди
вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Мирзаев МАЗ бош директори Валерий Иванкович билан учрашиб, саноат кооперациясини ривожлантириш, махсус техника ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва инвестициявий лойиҳаларни амалга ошириш масалаларини кўриб чиқди.
Хусусан, Нурафшон шаҳридаги "Нурафшон махсус техника" корхонаси негизида МАЗ шассиларида чиқинди ташувчи автомобиллар, автоцистерналар ва кран-манипуляторлар йиғишни ташкил этиш таклиф қилинди.
Мазкур корхона 50 миллион долларлик лойиҳа доирасида ташкил этилган бўлиб, "KRANTAS" бренди остида махсус автомобиллар ва турли механизмлар ишлаб чиқаради. Унда 300 нафардан ортиқ мутахассис меҳнат қилади.
Музокараларда Тошкент вилояти шаҳарларининг жамоат транспорти ва юк автомобиллари паркини янгилаш ҳам муҳокама қилинди. Бунда МАЗ автобуслари ва юк машиналарини бир неча йил давомида бўлиб тўлаш ёки лизинг асосида етказиб бериш имкониятлари кўриб чиқилди.
Шунингдек, вилоятда МАЗ техникаларига хизмат кўрсатиш маркази ва эҳтиёт қисмлар омборини очиш, автомобиль рамалари қисмлари ва металл буюмларни маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқариш таклиф этилди.
Томонлар муҳандислар ўртасида тажриба алмашиш, мутахассисларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш масалаларига ҳам эътибор қаратди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил февралда МАЗ ва Ўзбекистоннинг "UzBelMotors" компанияси мамлакатда юк автомобилларини биргаликда йиғиш бўйича келишув имзолаган эди.
МАЗ Беларуснинг йирик автомобилсозлик корхоналаридан бири бўлиб, юк машиналари, автобуслар, троллейбуслар ва махсус техникалар ишлаб чиқаради.