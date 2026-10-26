https://sputniknews.uz/20261026/mirziyoev-qatar-amir-uchrashuv-61507336.html
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга келган Қатар амири билан учрашди
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга келган Қатар амири билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга амалий ташриф билан келган Қатар Амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашди. Томонлар инвестициявий лойиҳалар ва ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-10-26T15:24+0500
2026-10-26T15:24+0500
2026-10-26T15:24+0500
шавкат мирзиёев
қатар
ташриф
сиёсат
иқтисод
ҳамкорлик
савдо
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61506886_0:147:1900:1216_1920x0_80_0_0_6ff47d1903abdad22ee64134393cb223.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатга амалий ташриф билан келган Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш жараёни кўриб чиқилди. Томонлар савдо-иқтисодий, инвестициявий, ижтимоий ва гуманитар соҳалардаги қўшма лойиҳаларни янада кенгайтиришга келишиб олди.Мулоқот давомида сўнгги йиллардаги фаол сиёсий муносабатлар ва тизимли ҳамкорлик натижасида Ўзбекистон ва Қатар алоқалари стратегик шериклик даражасига кўтарилгани таъкидланди.Эслатиб ўтамиз, Мирзиёев ва Тамим бин Ҳамад Ол Соний 15 октябрда Бокуда ўтган Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш саммити доирасида ҳам учрашган эди.Ўшанда Қатар компаниялари билан энергетика, кимё саноати, озиқ-овқат хавфсизлиги, транспорт ва қурилиш соҳаларида фаол ҳамкорлик олиб борилаётгани қайд этилган.Шунингдек, декабрь ойидаги Доҳа форуми доирасида Ҳукуматлараро қўшма комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши йиғилишларини ўтказиш режалаштирилгани маълум қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-katar-loyihalar-boshlash-58498871.html
қатар
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61506886_107:0:1795:1266_1920x0_80_0_0_2b8cf1ea6db411b76c0faebecd8b1012.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, қатар, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, қатар, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, савдо, ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга келган Қатар амири билан учрашди
Мирзиёев ва Ол Соний олий даражадаги келишувлар ижросини кўриб чиқиб, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга аҳдлашди.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатга амалий ташриф билан келган Қатар амири шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш жараёни кўриб чиқилди. Томонлар савдо-иқтисодий, инвестициявий, ижтимоий ва гуманитар соҳалардаги қўшма лойиҳаларни янада кенгайтиришга келишиб олди.
Мулоқот давомида сўнгги йиллардаги фаол сиёсий муносабатлар ва тизимли ҳамкорлик натижасида Ўзбекистон ва Қатар алоқалари стратегик шериклик даражасига кўтарилгани таъкидланди.
Етакчилар глобал ва минтақавий аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашди.
Эслатиб ўтамиз, Мирзиёев ва Тамим бин Ҳамад Ол Соний 15 октябрда Бокуда ўтган Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш саммити доирасида ҳам учрашган эди.
Ўшанда Қатар компаниялари билан энергетика, кимё саноати, озиқ-овқат хавфсизлиги, транспорт ва қурилиш соҳаларида фаол ҳамкорлик олиб борилаётгани қайд этилган.
Шунингдек, декабрь ойидаги Доҳа форуми доирасида Ҳукуматлараро қўшма комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши йиғилишларини ўтказиш режалаштирилгани маълум қилинган эди.