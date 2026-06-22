https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-katar-loyihalar-boshlash-58498871.html
Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди
Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
Лазиз Кудратовнинг Қатарга ташрифи доирасида учрашувлар ўтказилди. Томонлар транспорт, таълим, логистика, кимё саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришди
2026-06-22T09:26+0500
2026-06-22T09:26+0500
2026-06-22T10:04+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ҳамкорлик
савдо
битим
энергетика
таълим
қатар
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58498707_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_7d2c9b49105884e03bc2768b8e75821c.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилигидаги делегациянинг Қатарга амалий ташрифи доирасида мамлакатнинг давлат идоралари ва йирик компаниялари раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказилди.Жумладан, Қатар савдо ва саноат вазири Аҳмад бин Муҳаммад ас-Саййид, муниципалитет вазири Абдулла бин Ҳамад бин Абдулла ал-Аттия, шунингдек, Эркин иқтисодий зоналар агентлиги, Қатар тараққиёт жамғармаси, Инвестиция агентлиги, Тараққиёт банки ҳамда Қатар саноат ишлаб чиқариш компанияси раҳбарлари билан музокаралар бўлиб ўтди.Лойиҳаларни амалий босқичга тезкор ўтказиш мақсадида ҳар бир ташаббус бўйича масъул раҳбарлар бириктирилиб, уларни амалга оширишнинг аниқ "йўл хариталари"ни ишлаб чиқишга киришилди.
https://sputniknews.uz/20260517/katar-xolding-uzbekista-investitsiya-loyihalar-57644125.html
қатар
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58498707_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_456c6b422d86d7d506f4333a4adf5173.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ҳамкорлик, савдо, битим, энергетика, таълим, қатар, ўзбекистон, иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ҳамкорлик, савдо, битим, энергетика, таълим, қатар, ўзбекистон, иқтисод
Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди
09:26 22.06.2026 (янгиланди: 10:04 22.06.2026)
Доҳада ўтган музокаралар натижасида Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика, таълим, логистика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга оширишга келишди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилигидаги делегациянинг Қатарга амалий ташрифи доирасида мамлакатнинг давлат идоралари ва йирик компаниялари раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказилди
.
Жумладан, Қатар савдо ва саноат вазири Аҳмад бин Муҳаммад ас-Саййид, муниципалитет вазири Абдулла бин Ҳамад бин Абдулла ал-Аттия, шунингдек, Эркин иқтисодий зоналар агентлиги, Қатар тараққиёт жамғармаси, Инвестиция агентлиги, Тараққиёт банки ҳамда Қатар саноат ишлаб чиқариш компанияси раҳбарлари билан музокаралар бўлиб ўтди.
Қатарнинг йирик компаниялари билан олиб борилган музокаралар якунлари бўйича транспорт инфратузилмаси, таълим, логистика, кимё саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришилди.
Лойиҳаларни амалий босқичга тезкор ўтказиш мақсадида ҳар бир ташаббус бўйича масъул раҳбарлар бириктирилиб, уларни амалга оширишнинг аниқ "йўл хариталари"ни ишлаб чиқишга киришилди.