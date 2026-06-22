Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-katar-loyihalar-boshlash-58498871.html
Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди
Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
Лазиз Кудратовнинг Қатарга ташрифи доирасида учрашувлар ўтказилди. Томонлар транспорт, таълим, логистика, кимё саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришди
2026-06-22T09:26+0500
2026-06-22T10:04+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ҳамкорлик
савдо
битим
энергетика
таълим
қатар
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58498707_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_7d2c9b49105884e03bc2768b8e75821c.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилигидаги делегациянинг Қатарга амалий ташрифи доирасида мамлакатнинг давлат идоралари ва йирик компаниялари раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказилди.Жумладан, Қатар савдо ва саноат вазири Аҳмад бин Муҳаммад ас-Саййид, муниципалитет вазири Абдулла бин Ҳамад бин Абдулла ал-Аттия, шунингдек, Эркин иқтисодий зоналар агентлиги, Қатар тараққиёт жамғармаси, Инвестиция агентлиги, Тараққиёт банки ҳамда Қатар саноат ишлаб чиқариш компанияси раҳбарлари билан музокаралар бўлиб ўтди.Лойиҳаларни амалий босқичга тезкор ўтказиш мақсадида ҳар бир ташаббус бўйича масъул раҳбарлар бириктирилиб, уларни амалга оширишнинг аниқ "йўл хариталари"ни ишлаб чиқишга киришилди.
https://sputniknews.uz/20260517/katar-xolding-uzbekista-investitsiya-loyihalar-57644125.html
қатар
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58498707_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_456c6b422d86d7d506f4333a4adf5173.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ҳамкорлик, савдо, битим, энергетика, таълим, қатар, ўзбекистон, иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ҳамкорлик, савдо, битим, энергетика, таълим, қатар, ўзбекистон, иқтисод

Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни бошлайди

09:26 22.06.2026 (янгиланди: 10:04 22.06.2026)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов провел переговоры с членами правительства и руководителями ключевых структур Катара
Лазиз Кудратов провел переговоры с членами правительства и руководителями ключевых структур Катара - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2026
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Oбуна бўлиш
Доҳада ўтган музокаралар натижасида Ўзбекистон ва Қатар транспорт, энергетика, таълим, логистика ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга оширишга келишди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов бошчилигидаги делегациянинг Қатарга амалий ташрифи доирасида мамлакатнинг давлат идоралари ва йирик компаниялари раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказилди.
Жумладан, Қатар савдо ва саноат вазири Аҳмад бин Муҳаммад ас-Саййид, муниципалитет вазири Абдулла бин Ҳамад бин Абдулла ал-Аттия, шунингдек, Эркин иқтисодий зоналар агентлиги, Қатар тараққиёт жамғармаси, Инвестиция агентлиги, Тараққиёт банки ҳамда Қатар саноат ишлаб чиқариш компанияси раҳбарлари билан музокаралар бўлиб ўтди.
Қатарнинг йирик компаниялари билан олиб борилган музокаралар якунлари бўйича транспорт инфратузилмаси, таълим, логистика, кимё саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларида янги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришилди.
Лойиҳаларни амалий босқичга тезкор ўтказиш мақсадида ҳар бир ташаббус бўйича масъул раҳбарлар бириктирилиб, уларни амалга оширишнинг аниқ "йўл хариталари"ни ишлаб чиқишга киришилди.
Встреча главы МИПТ Лазиза Кудратова с Халидом бин Мухаммадом Аль-Аттийей, основателем Thirty-Five Group” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2026
Қатар холдинги Ўзбекистонда йирик инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқмоқда
17 Май, 16:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0