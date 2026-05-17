https://sputniknews.uz/20260517/katar-xolding-uzbekista-investitsiya-loyihalar-57644125.html
Қатар холдинги Ўзбекистонда йирик инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқмоқда
Қатар холдинги Ўзбекистонда йирик инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Лазиз Кудратов Қатарнинг Thirty Five Investment Holding компанияси раҳбари Холид бин Муҳаммад Ал-Аттия билан учрашди. Томонлар энергетика, логистика, таълим, кимё саноати ва тоғ-кончилик соҳаларида йирик лойиҳаларни муҳокама қилди
2026-05-17T16:37+0500
2026-05-17T16:37+0500
2026-05-17T16:37+0500
ўзбекистон
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
энергетика
таълим
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57643957_0:133:2561:1573_1920x0_80_0_0_8d408bdec868e3400deb60176410754e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Қатарнинг Thirty Five Investment Holding компанияси асосчиси ва бошқарув раиси доктор Холид бин Муҳаммад Ал-Аттия билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Thirty Five Investment Holding Қатарнинг йирик инвестиция гуруҳларидан бири ҳисобланади. Компания ўзини Доҳада жойлашган стратегик инвестиция гуруҳи сифатида таърифлайди. Унинг халқаро йўналишлари Лондон, Сингапур, Гонконг ва Истанбул билан боғланган.Қатар томонига келгусида биргаликда ишлаб чиқиш учун истиқболли лойиҳалар пакети тақдим этилди. Томонлар инвестициявий ҳамкорликни амалий босқичга олиб чиқиш бўйича кейинги қадамларни келишиб олди.Компания сайтида Thirty Five Investment Holding асосий фаолият йўналишлари сифатида қишлоқ хўжалиги, тоғ-кончилик, кўчмас мулк ва технологиялар кўрсатилган.Учрашув якунида Қатар томони Ўзбекистоннинг инвестициявий салоҳиятини юқори баҳолаб, қўшма ташаббусларни илгари суришга тайёрлигини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260506/qatar-airways-uzbekistan-mutaxassis-jalb-qilish-57345306.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57643957_143:0:2416:1705_1920x0_80_0_0_8072b92c3f23864cfe91923a3e6e6bba.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, энергетика, таълим, иқтисод
ўзбекистон, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, энергетика, таълим, иқтисод
Қатар холдинги Ўзбекистонда йирик инвестиция лойиҳаларини кўриб чиқмоқда
Ўзбекистон Қатарнинг Thirty Five Investment Holding компаниясига энергетика, логистика, таълим, кимё саноати ва тоғ-кончилик соҳаларида лойиҳалар таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Қатарнинг Thirty Five Investment Holding компанияси асосчиси ва бошқарув раиси доктор Холид бин Муҳаммад Ал-Аттия билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Thirty Five Investment Holding Қатарнинг йирик инвестиция гуруҳларидан бири ҳисобланади. Компания ўзини Доҳада жойлашган стратегик инвестиция гуруҳи сифатида таърифлайди. Унинг халқаро йўналишлари Лондон, Сингапур, Гонконг ва Истанбул билан боғланган.
Учрашувда Ўзбекистон иқтисодиётига узоқ муддатли капитал жалб қилиш, шунингдек, энергетика, логистика, таълим, кимё саноати, геология ва тоғ-кончилик соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари муҳокама қилинди.
Қатар томонига келгусида биргаликда ишлаб чиқиш учун истиқболли лойиҳалар пакети тақдим этилди. Томонлар инвестициявий ҳамкорликни амалий босқичга олиб чиқиш бўйича кейинги қадамларни келишиб олди.
Компания сайтида Thirty Five Investment Holding асосий фаолият йўналишлари сифатида қишлоқ хўжалиги, тоғ-кончилик, кўчмас мулк ва технологиялар кўрсатилган.
Учрашув якунида Қатар томони Ўзбекистоннинг инвестициявий салоҳиятини юқори баҳолаб, қўшма ташаббусларни илгари суришга тайёрлигини билдирди.