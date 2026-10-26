https://sputniknews.uz/20261026/brasil-lula-saylov-galaba-61500357.html
Бразилияда Лула сайловда ғалаба қозонди, аммо қонунларни қабул қилишда қийналиши мумкин
Бразилияда Лула сайловда ғалаба қозонди, аммо қонунларни қабул қилишда қийналиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Бразилияда Лула да Силва президентлик сайловида ғалаба қозонди. Бироқ рақиби Болсонарунинг партияси парламентнинг ҳар икки палатасида энг катта фракцияга эга бўлди. Болсонару эса сайлов натижаларини тан олмади.
2026-10-26T12:55+0500
2026-10-26T12:55+0500
2026-10-26T12:59+0500
дунё янгиликлари
дунёда
сайлов натижалари
сайловлар
бразилия
луис инасиу лула да силва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61499626_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_2032b08a8194b29d6c4292148fd2d4c3.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Бразилияда 25 октябрь куни бўлиб ўтган президентлик сайловининг иккинчи босқичида амалдаги давлат раҳбари Луис Инасиу Лула да Силва ғалаба қозонди. Бироқ унинг рақиби Флавиу Болсонару мансуб Либерал партия мамлакат парламентининг ҳар икки палатасида энг катта фракцияга эга бўлади.Бразилия Олий сайлов суди маълумотларига кўра, Лула 51,79 фоиз ёки 64,25 миллиондан ортиқ овоз тўплади. Флавиу Болсонару эса 48,21 фоиз ёки 59,82 миллиондан ортиқ овоз олди. Номзодлар ўртасидаги фарқ 4,43 миллион овозни ташкил этди.Парламентда вазият қандай?4 октябрда, президентлик сайловининг биринчи босқичи билан бир вақтда Бразилия Конгрессига ҳам сайловлар бўлиб ўтган эди. Унинг натижаларига кўра, Болсонарунинг Либерал партияси қуйи палатадаги 513 та ўриндан 121 тасини қўлга киритди. Лула мансуб Меҳнаткашлар партияси иштирокидаги партиялар федерацияси эса 88 та мандат олди.Сенатда ҳам Либерал партия етакчи бўлади — 81 ўриндан 29 таси унинг вакилларига тегишли. Меҳнаткашлар партияси эса 10 сенаторга эга бўлади.Бразилия парламенти матбуот хизматига кўра, янги сиёсий кучлар нисбати Лула учун қонунларни қабул қилиш ва ўз дастурини амалга оширишда қийинчиликлар туғдириши мумкин.Болсонару ўзи сўраган чорага қарши чиқдиПрезидентлик сайловида мағлуб бўлган Флавиу Болсонару овоз бериш вақти икки соатга узайтирилганини танқид қилиб, сайлов натижаларини бекор қилишни талаб этишини билдирди.Бироқ CNN Brasil телеканалининг хабар беришича, унинг сайлов штаби ҳам овоз бериш муддатини соат 19:00 гача узайтиришни сўраган. Хусусан, кучли ёмғирлар туфайли Сан-Паулу ва яна тўртта штатнинг айрим ҳудудларида сайловчилар овоз беришга улгура олмаслиги билдирилган.Лула штаби эса жамоат транспорти ҳаракатидаги муаммолар сабабли овоз бериш вақтини бутун мамлакат бўйлаб узайтиришни сўраган. Олий федерал суд ушбу мурожаатни қаноатлантирган, бироқ қарор фақат ҳали ёпилмаган сайлов участкаларига татбиқ этилган.Бразилия Олий сайлов суди раиси Кассиу Нунис Маркис овоз бериш вақтини узайтириш сайлов жараёни ва натижаларининг ишончлилигига путур етказмаганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260513/uzbekistan-brazil-hamkorlik-57523413.html
бразилия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1a/61499626_158:0:1654:1122_1920x0_80_0_0_d995a527e8629f107ad2b1c55604c9d6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, сайлов натижалари, сайловлар, бразилия, луис инасиу лула да силва
дунё янгиликлари, дунёда, сайлов натижалари, сайловлар, бразилия, луис инасиу лула да силва
Бразилияда Лула сайловда ғалаба қозонди, аммо қонунларни қабул қилишда қийналиши мумкин
12:55 26.10.2026 (янгиланди: 12:59 26.10.2026)
Лула да Силва тўртинчи марта президентлик сайловида ғалаба қозонди, бироқ рақиби Болсонарунинг партияси парламентнинг ҳар икки палатасида энг катта фракцияга эга бўлди.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Бразилияда 25 октябрь куни бўлиб ўтган президентлик сайловининг иккинчи босқичида амалдаги давлат раҳбари Луис Инасиу Лула да Силва ғалаба қозонди
. Бироқ унинг рақиби Флавиу Болсонару мансуб Либерал партия мамлакат парламентининг ҳар икки палатасида энг катта фракцияга эга бўлади.
Бразилия Олий сайлов суди маълумотларига кўра, Лула 51,79 фоиз ёки 64,25 миллиондан ортиқ овоз тўплади. Флавиу Болсонару эса 48,21 фоиз ёки 59,82 миллиондан ортиқ овоз олди. Номзодлар ўртасидаги фарқ 4,43 миллион овозни ташкил этди.
Шу тариқа, Лула мамлакат президенти этиб тўртинчи марта сайланди. Унинг навбатдаги ваколат муддати 2027 йил 5 январда бошланади.
Парламентда вазият қандай?
4 октябрда, президентлик сайловининг биринчи босқичи билан бир вақтда Бразилия Конгрессига ҳам сайловлар бўлиб ўтган эди. Унинг натижаларига кўра
, Болсонарунинг Либерал партияси қуйи палатадаги 513 та ўриндан 121 тасини қўлга киритди. Лула мансуб Меҳнаткашлар партияси иштирокидаги партиялар федерацияси эса 88 та мандат олди.
Сенатда ҳам Либерал партия етакчи бўлади — 81 ўриндан 29 таси унинг вакилларига тегишли
. Меҳнаткашлар партияси эса 10 сенаторга эга бўлади.
Бразилия парламенти матбуот хизматига кўра, янги сиёсий кучлар нисбати Лула учун қонунларни қабул қилиш ва ўз дастурини амалга оширишда қийинчиликлар туғдириши мумкин.
Болсонару ўзи сўраган чорага қарши чиқди
Президентлик сайловида мағлуб бўлган Флавиу Болсонару овоз бериш вақти икки соатга узайтирилганини танқид қилиб, сайлов натижаларини бекор қилишни талаб этишини билдирди.
Бироқ CNN Brasil телеканалининг хабар беришича, унинг сайлов штаби ҳам овоз бериш муддатини соат 19:00 гача узайтиришни сўраган. Хусусан, кучли ёмғирлар туфайли Сан-Паулу ва яна тўртта штатнинг айрим ҳудудларида сайловчилар овоз беришга улгура олмаслиги билдирилган.
Лула штаби эса жамоат транспорти ҳаракатидаги муаммолар сабабли овоз бериш вақтини бутун мамлакат бўйлаб узайтиришни сўраган. Олий федерал суд ушбу мурожаатни қаноатлантирган, бироқ қарор фақат ҳали ёпилмаган сайлов участкаларига татбиқ этилган.
Бразилия Олий сайлов суди раиси Кассиу Нунис Маркис овоз бериш вақтини узайтириш сайлов жараёни ва натижаларининг ишончлилигига путур етказмаганини таъкидлади.