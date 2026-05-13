Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260513/uzbekistan-brazil-hamkorlik-57523413.html
Спорт ва туризм: Ўзбекистон ва Бразилия яна қайси соҳаларда ҳамкорлик қилади?
Спорт ва туризм: Ўзбекистон ва Бразилия яна қайси соҳаларда ҳамкорлик қилади?
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Бразилия ташқи ишлар вазири Мауро Виейрани қабул қилди. Учрашувда савдо, фармацевтика, саноат, қишлоқ хўжалиги, туризм ва спортда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
2026-05-13T09:16+0500
2026-05-13T10:01+0500
шавкат мирзиёев
сиёсат
ўзбекистон
бразилия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57523250_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_19152ae0a622d320dbe1fe746ebabbcb.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга ташриф билан келган Бразилия ташқи ишлар вазири Мауро Виейрани қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда томонлар сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, парламентлараро алоқаларни кенгайтириш, кимё, электротехника, фармацевтика ва саноатнинг бошқа тармоқларида ҳамкорликни ривожлантиришга эътибор қаратди.Белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун Ҳукуматлараро комиссия тузиш таклиф этилди.
https://sputniknews.uz/20260217/russia-south-america-merkosur-hamkorlik-55766338.html
ўзбекистон
бразилия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57523250_130:0:1818:1266_1920x0_80_0_0_36cca956478caf46ffea816d55f1d141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, сиёсат, ўзбекистон, бразилия
шавкат мирзиёев, сиёсат, ўзбекистон, бразилия

Спорт ва туризм: Ўзбекистон ва Бразилия яна қайси соҳаларда ҳамкорлик қилади?

09:16 13.05.2026 (янгиланди: 10:01 13.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент Бразилия ташқи ишлар вазири билан савдо, саноат, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, туризм ва спортда ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга ташриф билан келган Бразилия ташқи ишлар вазири Мауро Виейрани қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда томонлар сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, парламентлараро алоқаларни кенгайтириш, кимё, электротехника, фармацевтика ва саноатнинг бошқа тармоқларида ҳамкорликни ривожлантиришга эътибор қаратди.
Шунингдек, қишлоқ хўжалиги, селекция, туризм ва спорт соҳаларидаги истиқболли йўналишлар муҳокама қилинди.
Белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун Ҳукуматлараро комиссия тузиш таклиф этилди.
Алексей Оверчук - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Россия Жанубий Америка давлатлари бирлашмаси — Меркосур билан ҳамкорликни кўриб чиқмоқда
17 Феврал, 17:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0