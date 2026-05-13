Спорт ва туризм: Ўзбекистон ва Бразилия яна қайси соҳаларда ҳамкорлик қилади?
Президент Шавкат Мирзиёев Бразилия ташқи ишлар вазири Мауро Виейрани қабул қилди. Учрашувда савдо, фармацевтика, саноат, қишлоқ хўжалиги, туризм ва спортда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
2026-05-13T10:01+0500
09:16 13.05.2026 (янгиланди: 10:01 13.05.2026)
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонга ташриф билан келган Бразилия ташқи ишлар вазири Мауро Виейрани қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда томонлар сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, парламентлараро алоқаларни кенгайтириш, кимё, электротехника, фармацевтика ва саноатнинг бошқа тармоқларида ҳамкорликни ривожлантиришга эътибор қаратди.
Шунингдек, қишлоқ хўжалиги, селекция, туризм ва спорт соҳаларидаги истиқболли йўналишлар муҳокама қилинди.
Белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун Ҳукуматлараро комиссия тузиш таклиф этилди.