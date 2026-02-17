Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260217/russia-south-america-merkosur-hamkorlik-55766338.html
Россия Жанубий Америка давлатлари бирлашмаси — Меркосур билан ҳамкорликни кўриб чиқмоқда
Россия Жанубий Америка давлатлари бирлашмаси — Меркосур билан ҳамкорликни кўриб чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия ЕОИИ аъзоси сифатида Меркосур билан ҳамкорлик имкониятларини баҳоламоқда. Жанубий Америка бирлашмаси 250 млн аҳолини қамраб олади. Яқинда ЕИ ва Меркосур эркин савдо шартномасини имзолади.
2026-02-17T17:06+0500
2026-02-17T17:06+0500
ўзбекистон ва еоии
савдо
иқтисод
еоии
битим
лотин америкаси мамлакатлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53305679_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_0831096090529217cb4ac62486205816.jpg
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Москва Меркосур билан мулоқотга очиқ эканини, бироқ эҳтимолий ҳамкорликнинг ўзаро манфаатлилигини чуқур таҳлил қилиш зарурлигини билдирди.Унинг таъкидлашича, Россия Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзоси сифатида Лотин Америкасидаги энг йирик иқтисодий бирлашма — Меркосур билан эркин савдо зонасини яратишга доим қизиқиш билдириб келган.Унинг сўзларига кўра, бир томондан, бундай ҳамкорликнинг ўзаро манфаатлилиги таҳлил қилиниши лозим. Иккинчи томондан эса, ҳозирги шароитда ЕОИИ иқтисодиётига йўналтирилган муайян музокаралар ресурси мавжуд.Меркосур — Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия ва Боливияни бирлаштирган Жанубий Америка умумий бозори ҳисобланади. Бирлашма 1991 йилда Парагвай пойтахти Асунсонда божхона иттифоқи ва умумий бозорни ташкил этиш тўғрисидаги шартнома имзоланиши билан тузилган. Бугунги кунда Меркосур 250 миллионга яқин аҳолини қамраб олиб, қитъа ялпи ички маҳсулотининг 75 фоиздан ортиғини бирлаштиради.
https://sputniknews.uz/20251129/eoii-hindiston-erkin-savdo-hududi-53819061.html
лотин америкаси мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53305679_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_7a3fc3e4966371f519d7784913336ed7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, меркосур, алексей оверчук, еоии, эркин савдо зонаси, лотин америкаси, европа иттифоқи, халқаро савдо, геоиқтисодиёт, асунсон шартномаси
россия, меркосур, алексей оверчук, еоии, эркин савдо зонаси, лотин америкаси, европа иттифоқи, халқаро савдо, геоиқтисодиёт, асунсон шартномаси

Россия Жанубий Америка давлатлари бирлашмаси — Меркосур билан ҳамкорликни кўриб чиқмоқда

17:06 17.02.2026
© Sputnik / Санат ИмангалиевАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Москва Меркосур билан мулоқотга очиқ эканини, бироқ эркин савдо истиқболлари ўзаро манфаатлилик нуқтаи назаридан таҳлил қилинишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Москва Меркосур билан мулоқотга очиқ эканини, бироқ эҳтимолий ҳамкорликнинг ўзаро манфаатлилигини чуқур таҳлил қилиш зарурлигини билдирди.
Унинг таъкидлашича, Россия Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзоси сифатида Лотин Америкасидаги энг йирик иқтисодий бирлашма — Меркосур билан эркин савдо зонасини яратишга доим қизиқиш билдириб келган.
“Россия минтақадаги энг йирик иқтисодий блок — Меркосур билан музокараларнинг эҳтимолий истиқболларини баҳоламоқда”, — деди Оверчук “Известия” газетасига берган интервьюсида.
Унинг сўзларига кўра, бир томондан, бундай ҳамкорликнинг ўзаро манфаатлилиги таҳлил қилиниши лозим. Иккинчи томондан эса, ҳозирги шароитда ЕОИИ иқтисодиётига йўналтирилган муайян музокаралар ресурси мавжуд.
Меркосур — Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия ва Боливияни бирлаштирган Жанубий Америка умумий бозори ҳисобланади. Бирлашма 1991 йилда Парагвай пойтахти Асунсонда божхона иттифоқи ва умумий бозорни ташкил этиш тўғрисидаги шартнома имзоланиши билан тузилган. Бугунги кунда Меркосур 250 миллионга яқин аҳолини қамраб олиб, қитъа ялпи ички маҳсулотининг 75 фоиздан ортиғини бирлаштиради.
ЕАЭС и Индия начали переговоры по соглашению о зоне свободной торговли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади
29 Ноябр 2025, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0