Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.26-28 ноябрь кунлари Нью-Деҳлида ЕОИИ ва Ҳиндистон ўртасида эркин савдо ҳудуди тўғрисида битим тузиш бўйича музокараларнинг биринчи раунди бўлиб ўтди.Маълум қилинишича, томонлар битимнинг тартибга солиш қисмини муҳокама қилишда сезиларли олдинга силжишди ва бўлажак тариф битимининг параметрларини белгилаб олишди ҳамда кейинги қадамларни келишиб олишди.ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг сўзларига кўра, музокаралар чоғида ЕОИИ ва Ҳиндистон музокаралар жамоалари конструктив ёндашув ва амалий натижаларга эришишга эътибор қаратишди.“Ўз навбатида, биз “fast track” режимида ишлашга тайёрлигимизни тасдиқлаймиз. Биз 2026 йил февраль ойида режалаштирилган музокараларнинг кейинги босқичида импорт тарифлари бекор қилинадиган ёки пасайтириладиган асосий товарлар рўйхати бўйича мазмунли суҳбатга умид қиламиз”, - деди ЕИК вазири.
Музокаралар чоғида ЕОИИ ва Ҳиндистон музокаралар жамоалари конструктив ёндашув ва амалий натижаларга эришиш ниятини намоён этишди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
26-28 ноябрь кунлари Нью-Деҳлида ЕОИИ ва Ҳиндистон ўртасида эркин савдо ҳудуди тўғрисида битим тузиш бўйича музокараларнинг биринчи раунди бўлиб ўтди.
Маълум қилинишича, томонлар битимнинг тартибга солиш қисмини муҳокама қилишда сезиларли олдинга силжишди ва бўлажак тариф битимининг параметрларини белгилаб олишди ҳамда кейинги қадамларни келишиб олишди.
ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёвнинг сўзларига кўра, музокаралар чоғида ЕОИИ ва Ҳиндистон музокаралар жамоалари конструктив ёндашув ва амалий натижаларга эришишга эътибор қаратишди.
“Ўз навбатида, биз “fast track” режимида ишлашга тайёрлигимизни тасдиқлаймиз. Биз 2026 йил февраль ойида режалаштирилган музокараларнинг кейинги босқичида импорт тарифлари бекор қилинадиган ёки пасайтириладиган асосий товарлар рўйхати бўйича мазмунли суҳбатга умид қиламиз”, - деди ЕИК вазири.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
