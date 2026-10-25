https://sputniknews.uz/20261025/uzbekistan-europe-georgia-portlar-61473205.html
Ўзбекистон учун Европага йўл: Грузия портларида қандай имкониятлар бор?
Ўзбекистон учун Европага йўл: Грузия портларида қандай имкониятлар бор?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Грузияда Батуми порти имкониятлари билан танишди. Томонлар Транскаспий транспорт йўлаги, Қора денгиз портлари ва Анаклия лойиҳасини муҳокама қилди.
2026-10-25T10:16+0500
2026-10-25T10:16+0500
2026-10-25T10:26+0500
грузия
ўзбекистон тив
бахтиёр саидов
транспорт
экспорт
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61473528_0:61:1600:961_1920x0_80_0_0_78698b8e7c892b1759061d89446a259a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари Грузиянинг Қора денгиз портлари орқали Европа билан транспорт алоқаларини кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Грузия Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.23 октябрь куни Батуми шаҳрида Грузия ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирларининг илк қўшма учрашуви бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳам иштирок этди.Вазирлар Батуми денгиз портига ташриф буюриб, унинг терминаллари, юкларни қабул қилиш ва қайта ишлаш инфратузилмаси билан танишди.Грузия Денгиз транспорти агентлиги директори Иване Абашидзе делегацияга мамлакат портларининг мавжуд транзит имкониятлари, амалга оширилаётган ва режалаштирилган инфратузилма лойиҳалари ҳақида маълумот берди.Батуми порти маъмуриятига кўра, портда 11 та причал, 11 та портал крани ва 12 та порт кемаси мавжуд. Инфратузилма турли хил кемаларни қабул қилиш ва ҳар хил турдаги юкларга хизмат кўрсатиш имконини беради.Музокараларда Анаклия чуқур сув порти лойиҳасининг стратегик аҳамияти ҳам алоҳида таъкидланди. Ушбу лойиҳа амалга оширилиши Грузиянинг денгиз орқали юк ташиш имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда.Ўзбекистон денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имкониятига эга бўлмаган давлат ҳисобланади. Шу сабабли халқаро бозорларга муқобил транспорт йўлакларини ривожлантириш мамлакат ташқи савдоси учун муҳим аҳамиятга эга.Транскаспий халқаро транспорт йўлаги Марказий Осиёни Каспий денгизи, Озарбайжон ва Грузия орқали Европа билан боғлайди.Ушбу йўналишдан фойдаланилганда Ўзбекистондан жўнатилган юклар Қозоғистон орқали Каспий денгизи портларига, у ердан Озарбайжонга, кейин эса темир йўл орқали Грузиянинг Батуми ёки Поти портларига етказилиши мумкин.Бундай йўналишларни ривожлантириш Ўзбекистон экспортчилари учун транспорт маршрутларини диверсификация қилиш, янги бозорларга чиқиш ва муқобил логистика имкониятларидан фойдаланишга хизмат қилиши мумкин.Батумидаги музокараларда транспортдан ташқари савдо, иқтисодиёт ва туризм соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Грузиянинг Европа ва Осиё ўртасидаги транспорт алоқаларидаги ўрнига эътибор қаратди. У транспорт йўлакларини ривожлантириш ва иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш икки мамлакат ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлашини таъкидлади.Томонлар Грузия ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирлари мулоқотини ушбу форматда давом эттиришга тайёр эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20261013/ozbekiston-gruziya-61139711.html
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61473528_120:0:1480:1020_1920x0_80_0_0_076d19acfd903d860c1f1a7f6014324a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, транспорт, экспорт, савдо
грузия, ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, транспорт, экспорт, савдо
Ўзбекистон учун Европага йўл: Грузия портларида қандай имкониятлар бор?
10:16 25.10.2026 (янгиланди: 10:26 25.10.2026)
Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари Грузиянинг Қора денгиз портлари орқали Европа билан транспорт алоқаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik.
Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари Грузиянинг Қора денгиз портлари орқали Европа билан транспорт алоқаларини кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Грузия Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди
.
23 октябрь куни Батуми шаҳрида Грузия ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирларининг илк қўшма учрашуви бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳам иштирок этди.
Учрашувнинг асосий мавзуларидан бири Европа ва Осиёни боғловчи Транскаспий халқаро транспорт йўлагини ривожлантириш бўлди.
Вазирлар Батуми денгиз портига ташриф буюриб, унинг терминаллари, юкларни қабул қилиш ва қайта ишлаш инфратузилмаси билан танишди.
Грузия Денгиз транспорти агентлиги директори Иване Абашидзе делегацияга мамлакат портларининг мавжуд транзит имкониятлари, амалга оширилаётган ва режалаштирилган инфратузилма лойиҳалари ҳақида маълумот берди.
Батуми порти маъмуриятига кўра, портда 11 та причал, 11 та портал крани ва 12 та порт кемаси мавжуд. Инфратузилма турли хил кемаларни қабул қилиш ва ҳар хил турдаги юкларга хизмат кўрсатиш имконини беради.
Музокараларда Анаклия чуқур сув порти лойиҳасининг стратегик аҳамияти ҳам алоҳида таъкидланди. Ушбу лойиҳа амалга оширилиши Грузиянинг денгиз орқали юк ташиш имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда.
Ўзбекистон денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имкониятига эга бўлмаган давлат ҳисобланади. Шу сабабли халқаро бозорларга муқобил транспорт йўлакларини ривожлантириш мамлакат ташқи савдоси учун муҳим аҳамиятга эга.
Транскаспий халқаро транспорт йўлаги Марказий Осиёни Каспий денгизи, Озарбайжон ва Грузия орқали Европа билан боғлайди.
Ушбу йўналишдан фойдаланилганда Ўзбекистондан жўнатилган юклар Қозоғистон орқали Каспий денгизи портларига, у ердан Озарбайжонга, кейин эса темир йўл орқали Грузиянинг Батуми ёки Поти портларига етказилиши мумкин.
Қора денгиз портларидан юкларни Европа давлатларига денгиз транспорти орқали жўнатиш имконияти мавжуд.
Бундай йўналишларни ривожлантириш Ўзбекистон экспортчилари учун транспорт маршрутларини диверсификация қилиш, янги бозорларга чиқиш ва муқобил логистика имкониятларидан фойдаланишга хизмат қилиши мумкин.
Батумидаги музокараларда транспортдан ташқари савдо, иқтисодиёт ва туризм соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Грузиянинг Европа ва Осиё ўртасидаги транспорт алоқаларидаги ўрнига эътибор қаратди. У транспорт йўлакларини ривожлантириш ва иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш икки мамлакат ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлашини таъкидлади.
Томонлар Грузия ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирлари мулоқотини ушбу форматда давом эттиришга тайёр эканини билдирди.