https://sputniknews.uz/20261013/ozbekiston-gruziya-61139711.html
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди. Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.
2026-10-13T10:12+0500
2026-10-13T10:12+0500
2026-10-13T10:12+0500
иқтисод
ўзбекистон
грузия
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
лазиз қудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138618_0:137:2560:1577_1920x0_80_0_0_779def0217ad9a47983df84d9163ef5c.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди.Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.Бундан ташқари, транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик, Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлаш, қатор тармоқларда қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳамда ўзаро манфаатли бошқа масалаларга эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260925/mirziyoev-gruziya-60729853.html
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138618_138:0:2422:1713_1920x0_80_0_0_ee18c97e95deaa634441a95b1021aeb4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, грузия, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, лазиз қудратов
иқтисод, ўзбекистон, грузия, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, лазиз қудратов
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда
Томонлар Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлашни муҳокама қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди.
Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.
Бундан ташқари, транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик, Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлаш, қатор тармоқларда қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳамда ўзаро манфаатли бошқа масалаларга эътибор қаратилди.