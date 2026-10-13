Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261013/ozbekiston-gruziya-61139711.html
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда
Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди. Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.
2026-10-13T10:12+0500
2026-10-13T10:12+0500
иқтисод
ўзбекистон
грузия
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
лазиз қудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138618_0:137:2560:1577_1920x0_80_0_0_779def0217ad9a47983df84d9163ef5c.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди.Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.Бундан ташқари, транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик, Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлаш, қатор тармоқларда қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳамда ўзаро манфаатли бошқа масалаларга эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260925/mirziyoev-gruziya-60729853.html
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138618_138:0:2422:1713_1920x0_80_0_0_ee18c97e95deaa634441a95b1021aeb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, грузия, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, лазиз қудратов
иқтисод, ўзбекистон, грузия, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, лазиз қудратов

Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда

10:12 13.10.2026
© Пресс-служба МИПТ УзбекистанаПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
© Пресс-служба МИПТ Узбекистана
Oбуна бўлиш
Томонлар Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлашни муҳокама қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Грузия товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди.
© Пресс-служба МИПТ УзбекистанаПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова
© Пресс-служба МИПТ Узбекистана
Томонлар савдо ва инвестицияларни кенгайтириш, жумладан, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 1 млрд долларга етказиш, корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ривожлантириш ҳамда ўзаро етказиб бериш шартларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди.
Бундан ташқари, транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик, Ўрта йўлак бўйлаб алоқаларни мустаҳкамлаш, қатор тармоқларда қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳамда ўзаро манфаатли бошқа масалаларга эътибор қаратилди.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
Мирзиёев Грузия бош вазири билан стратегик шериклик кенгайтиришни муҳокама қилди
25 Сентябр, 12:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0