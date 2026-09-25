https://sputniknews.uz/20260925/mirziyoev-gruziya-60729853.html
Мирзиёев Грузия бош вазири билан стратегик шериклик кенгайтиришни муҳокама қилди
Мирзиёев Грузия бош вазири билан стратегик шериклик кенгайтиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Грузиянинг Поти ва Анаклия портлари инфратузилмасидан самарали фойдаланиш орқали транспорт жиҳатидан ўзаро боғлиқликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T12:31+0500
2026-09-25T12:31+0500
2026-09-25T12:31+0500
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ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев Кобахидзени таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, Грузия халқига фаровонлик ва бардавом равнақ тилади.Етакчилар Ўзбекистон президентининг жорий йил 2-3 июль кунлари Грузияга давлат ташрифи якунлари бўйича эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон – Грузия стратегик шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш, шунингдек, Грузиянинг Поти ва Анаклия портлари инфратузилмасидан самарали фойдаланиш орқали транспорт жиҳатидан ўзаро боғлиқликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
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сиёсат, шавкат мирзиёев, грузия, ўзбекистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, грузия, ўзбекистон
Мирзиёев Грузия бош вазири билан стратегик шериклик кенгайтиришни муҳокама қилди
Грузиянинг Поти ва Анаклия портлари инфратузилмасидан самарали фойдаланиш орқали транспорт жиҳатидан ўзаро боғлиқликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев Кобахидзени таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, Грузия халқига фаровонлик ва бардавом равнақ тилади.
Етакчилар Ўзбекистон президентининг жорий йил 2-3 июль кунлари Грузияга давлат ташрифи якунлари бўйича эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон – Грузия стратегик шериклик муносабатларини янада кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Ўзаро савдо ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини кенгайтириш, шунингдек, Грузиянинг Поти ва Анаклия портлари инфратузилмасидан самарали фойдаланиш орқали транспорт жиҳатидан ўзаро боғлиқликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.