https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-gruziya-58964014.html
Нега Ўзбекистон ва Грузия ҳамкорлиги янги даражага кўтарилмоқда – видео
Нега Ўзбекистон ва Грузия ҳамкорлиги янги даражага кўтарилмоқда – видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президентининг сўнгги 23 йил ичида Грузияга биринчи давлат ташрифи якунлари ва транспорт йўлакларини ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T20:05+0500
2026-07-10T20:05+0500
2026-07-10T20:05+0500
матбуот маркази
видео
матбуот маркази видео
ўзбекистон
грузия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58968538_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_58b3b0e1cd572c8fdbe44a57c282ab38.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон Грузия билан ҳамкорликни мустаҳкамламоқда ва аста-секин Евроосиёнинг янги транспорт йўналишларининг асосий иштирокчиларидан бирига айланмоқда. Ушбу мавзу Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган Тошкент – Тбилиси – Москва видеокўприги чоғида муҳокама қилинди.Иштирокчилар Ўзбекистон президентининг сўнгги 23 йил ичида Грузияга биринчи давлат ташрифи якунлари, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт йўлакларини ривожлантириш истиқболлари, шунингдек, Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ ўртасидаги ҳамкорликнинг янги имкониятларини муҳокама қилишди.Муҳокаманинг асосий мавзуларидан бири халқаро транспорт йўлакларининг ривожланиши бўлди. РХДУ Иқтисодиёт факультети ўқитувчиси, Россия ҳукумати ҳузуридаги Молия университети эксперти Фарҳод Ибрагимовнинг фикрича, Ўзбекистон “Шимол — Жануб” транспорт йўлагининг Марказий Осиё тармоғидаги асосий бўғинлардан бирига айланиши мумкин.Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими Равшан Назаров Ўзбекистон Грузия учун Марказий Осиё бозорларига чиқишда асосий транспорт-логистика ҳабига айланиши мумкинлигини таъкидлади. Бунга Ўрта йўлакнинг ривожланиши ҳам, “Ўзбекистон — Қирғизистон — Хитой” темир йўлининг қурилиши ҳам ҳисса қўшади.Бунда гап фақат транзит ҳақида кетаётгани йўқ. Назаровнинг сўзларига кўра, Грузия аллақачон Ўзбекистондан пахта толаси ва тўқимачилик маҳсулотларини харид қилмоқда, ўзбекистонликлар эса грузин маҳсулотларини расталарда интизорлик билан кутмоқда.Грузиялик сиёсатшунос, SIKHA Foundation илмий-тадқиқот институти асосчиси Арчил Сихарулидзе Ўзбекистон Марказий Осиёдаги интеграция жараёнларининг ҳамда Жанубий Кавказ билан ҳамкорликни кенгайтиришнинг локомотивига айланганини айтди.Унинг сўзларига кўра, айнан Ўзбекистон минтақавий ҳамкорликнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди. Бугунги кунда Грузиянинг Ўзбекистон ва Қозоғистон каби стратегик шериклари бор, Қирғизистон билан савдо алоқалари фаол ривожланмоқда, ҳамкорлик эса аста-секин бутун Марказий Осиёни қамраб олмоқда.Ишчирокчилар бугунги кунда Ўзбекистон барқарорлик, инвестицияларнинг кенг кўламли оқими ҳамда нафақат пойтахт, балки ҳудудларнинг ҳам фаол ривожланиши туфайли минтақадаги етакчилардан бирига айлаётганини бир овоздан таъкидлашди.Кейинги қадам Ўзбекистон, Грузия ва Россия иштирокида қўшма ишлаб чиқариш лойиҳаларини йўлга қўйиш бўлиши мумкин ва бу транспорт йўналишлари ҳамда иқтисодий ҳамкорлик ривожига қўшимча туртки беради.Батафсил – видеода.
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58968538_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_100f58c72b14cf90ca8d596e5f49cf00.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, грузия, видео
видео, матбуот маркази видео, ўзбекистон, грузия, видео
Нега Ўзбекистон ва Грузия ҳамкорлиги янги даражага кўтарилмоқда – видео
Эксклюзив
Ўзбекистон президентининг сўнгги 23 йил ичида Грузияга биринчи давлат ташрифи якунлари ва транспорт йўлакларини ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон Грузия билан ҳамкорликни мустаҳкамламоқда ва аста-секин Евроосиёнинг янги транспорт йўналишларининг асосий иштирокчиларидан бирига айланмоқда. Ушбу мавзу Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган Тошкент – Тбилиси – Москва видеокўприги чоғида муҳокама қилинди.
Иштирокчилар Ўзбекистон президентининг сўнгги 23 йил ичида Грузияга биринчи давлат ташрифи якунлари, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт йўлакларини ривожлантириш истиқболлари, шунингдек, Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ ўртасидаги ҳамкорликнинг янги имкониятларини муҳокама қилишди.
Муҳокаманинг асосий мавзуларидан бири халқаро транспорт йўлакларининг ривожланиши бўлди. РХДУ Иқтисодиёт факультети ўқитувчиси, Россия ҳукумати ҳузуридаги Молия университети эксперти Фарҳод Ибрагимовнинг фикрича, Ўзбекистон “Шимол — Жануб” транспорт йўлагининг Марказий Осиё тармоғидаги асосий бўғинлардан бирига айланиши мумкин.
Ўзбекистон Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими Равшан Назаров Ўзбекистон Грузия учун Марказий Осиё бозорларига чиқишда асосий транспорт-логистика ҳабига айланиши мумкинлигини таъкидлади. Бунга Ўрта йўлакнинг ривожланиши ҳам, “Ўзбекистон — Қирғизистон — Хитой” темир йўлининг қурилиши ҳам ҳисса қўшади.
Бунда гап фақат транзит ҳақида кетаётгани йўқ. Назаровнинг сўзларига кўра, Грузия аллақачон Ўзбекистондан пахта толаси ва тўқимачилик маҳсулотларини харид қилмоқда, ўзбекистонликлар эса грузин маҳсулотларини расталарда интизорлик билан кутмоқда.
“Очиғини айтсам, Совет давридан бери байрам мавсумининг, айниқса Янги йилнинг рамзи бўлиб келган машҳур грузин мандаринларини хоҳлаймиз ”, — деди эксперт.
Грузиялик сиёсатшунос, SIKHA Foundation илмий-тадқиқот институти асосчиси Арчил Сихарулидзе Ўзбекистон Марказий Осиёдаги интеграция жараёнларининг ҳамда Жанубий Кавказ билан ҳамкорликни кенгайтиришнинг локомотивига айланганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, айнан Ўзбекистон минтақавий ҳамкорликнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланди. Бугунги кунда Грузиянинг Ўзбекистон ва Қозоғистон каби стратегик шериклари бор, Қирғизистон билан савдо алоқалари фаол ривожланмоқда, ҳамкорлик эса аста-секин бутун Марказий Осиёни қамраб олмоқда.
“Аслида, биз натижани кўриб турибмиз. Грузия ва Марказий Осиё мамлакатлари орасидаги ҳамкорлик мутлақо янги босқичга чиқмоқда”, — дейди у.
Ишчирокчилар бугунги кунда Ўзбекистон барқарорлик, инвестицияларнинг кенг кўламли оқими ҳамда нафақат пойтахт, балки ҳудудларнинг ҳам фаол ривожланиши туфайли минтақадаги етакчилардан бирига айлаётганини бир овоздан таъкидлашди.
Кейинги қадам Ўзбекистон, Грузия ва Россия иштирокида қўшма ишлаб чиқариш лойиҳаларини йўлга қўйиш бўлиши мумкин ва бу транспорт йўналишлари ҳамда иқтисодий ҳамкорлик ривожига қўшимча туртки беради.