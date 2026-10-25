https://sputniknews.uz/20261025/russia-ukraine-zarba-61483686.html
Россия қўшинлари Украина ҚК таъминотидаги логистика марказлари ва юк кемасига зарба берди
Россия қўшинлари Украина ҚК таъминотидаги логистика марказлари ва юк кемасига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Харьковда УҚК таъминоти учун фойдаланилган учта логистика объектига, шунингдек, Черноморск портига ҳарбий ва икки мақсадли юкларни олиб кетаётган денгиз кемасига зарба берди.
2026-10-25T14:11+0500
2026-10-25T14:11+0500
2026-10-25T14:11+0500
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ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари тунда Украинанинг логистика марказлари ва порт инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемаларига дронлар билан зарбаларни давом эттирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Харьковда УҚК таъминоти билан боғлиқ учта логистика объекти нишонга олинди.Шунингдек, УҚК учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни сақлаш ҳамда тақсимлашни таъминлаган тақсимлаш марказига зарба берилди.Яна бир нишон — УҚК томонидан ҳарбий мулк ва икки мақсадли маҳсулотларни сақлаш учун фойдаланилган "Васишево" логистика терминали бўлди.Бундан ташқари, денгизда ҳаракатланаётган, Черноморск портига УҚК таъминоти учун мўлжалланган юкларни олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилди.
https://sputniknews.uz/20261024/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-portlariga-zarba-berdi-61458431.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, кема
дунёда, дунё янгиликлари, украина, кема
Россия қўшинлари Украина ҚК таъминотидаги логистика марказлари ва юк кемасига зарба берди
Россия қўшинлари Харьковдаги учта логистика объекти ҳамда УҚК учун юк олиб кетаётган денгиз кемасига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари тунда Украинанинг логистика марказлари ва порт инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемаларига дронлар билан зарбаларни давом эттирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Харьковда УҚК таъминоти билан боғлиқ учта логистика объекти нишонга олинди.
Улардан бири — ҳудудида УҚК таъминоти учун мўлжалланган икки мақсадли маҳсулотлар сақланган "Эпицентр" логистика маркази.
Шунингдек, УҚК учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни сақлаш ҳамда тақсимлашни таъминлаган тақсимлаш марказига зарба берилди.
Яна бир нишон — УҚК томонидан ҳарбий мулк ва икки мақсадли маҳсулотларни сақлаш учун фойдаланилган "Васишево" логистика терминали бўлди.
Бундан ташқари, денгизда ҳаракатланаётган, Черноморск портига УҚК таъминоти учун мўлжалланган юкларни олиб кетаётган қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилди.