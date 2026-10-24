https://sputniknews.uz/20261024/rossiya-qurolli-kuchlari-ukraina-portlariga-zarba-berdi-61458431.html
Россия Қуролли кучлари Украина портларига зарба берди
Россия Қуролли кучлари Украина портларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия кучлари Одеса порти орқали Украина Қуролли Кучларига юк ташийдиган юк ташувчи кемага зарба берди. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T12:39+0500
2026-10-24T12:39+0500
2026-10-24T12:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россия кучлари ўтган тунда Украинадаги порт инфратузилмаси иншоотлари ва кемаларига ҳужум қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Украинанинг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия армияси Украина Қуролли кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, фабрикалар ва омборларга зарба бермоқда. Зарба беришда узоқ масофали аниқ нишонга олувчи ракеталар, бошқариладиган авиабомбалар ва зарба берувчи дронлардан фойдаланмоқда.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)
Россия Қуролли кучлари Украина портларига зарба берди
Россия кучлари Одеса порти орқали Украина Қуролли Кучларига юк ташийдиган юк ташувчи кемага зарба берди.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россия кучлари ўтган тунда Украинадаги порт инфратузилмаси иншоотлари ва кемаларига ҳужум қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Черноморск
портидаги зарба натижасида экипажсиз қайиқлар ишлаб чиқарувчи устахона зарар кўрди", дейилади хабарда.
Одеса
портида Украина Қуролли кучлари учуш юк ташийдиган кемага зарба берилди.
Тун давомида Россия Ҳаво мудофаа кучлари мамлакатнинг ғарбий ва жанубий ҳудудлари, Москва вилояти, Қрим ҳамда Азов ва Қора денгизлар устида 616 та
Украина дронларини уриб туширди.
Украинанинг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия армияси Украина Қуролли кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, фабрикалар ва омборларга зарба бермоқда. Зарба беришда узоқ масофали аниқ нишонга олувчи ракеталар, бошқариладиган авиабомбалар ва зарба берувчи дронлардан фойдаланмоқда.