https://sputniknews.uz/20261025/russia-ukraine-tinchlik-shartnoma-61484735.html
Россия ва Украина ўртасида тинчлик шартномаси: Кремль нимани маълум қилди?
Россия ва Украина ўртасида тинчлик шартномаси: Кремль нимани маълум қилди?
Sputnik Ўзбекистон
Юрий Ушаков Россия ва Украина ўртасидаги тинчлик шартномаси ҳали тайёр эмаслигини билдирди. Москва АҚШ ва Украина билан музокараларни 4 ноябрдан кейин тиклашга тайёр.
2026-10-25T15:57+0500
2026-10-25T15:57+0500
2026-10-25T15:58+0500
юрий ушаков
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_86540edbd04a43a29567ee5371562cdc.jpg
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия ва Украина ўртасида тинчлик битими тузилишини исташини билдирди. Бу ҳолда Вашингтон ҳар икки давлат билан иқтисодий ҳамкорликни йўлга қўйиши мумкин.Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков эса Украина бўйича тинчлик шартномаси устида ҳали ишлаш кераклигини таъкидлади."Ҳали унинг устида ишлаш керак", — деди у журналист Павел Зарубинга берган интервьюсида.Ушаковнинг маълум қилишича, Москва 4 ноябрдан кейин АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокараларни қайта бошлашга тайёр."Энди навбатдаги муддат — 4 ноябрь, бизнинг катта байрамимиз. Шундан сўнг музокараларни қайта бошлашга тайёр бўламиз", — деди у.Россия президенти ёрдамчиси дастлабки учрашувда барча масалаларни ҳал қилиш қийинлигини, у томонларнинг позицияларини аниқлашга хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.Ушаковнинг сўзларига кўра, 2025 йилда Путин ва Трамп ўртасида Анкориджда ўтказилган саммитдан кейин Москвада АҚШ маъмурияти Киевни тинчлик шартларини қабул қилишга ундай олиши мумкин деган таассурот пайдо бўлган.Бироқ у келишувга эришиш учун Европа давлатлари билан ҳам мулоқот қилиш зарурлигини қайд этди."Фақат Киев билан гаплашиш етарли эмас. Киевни тўлиқ қўллаб-қувватлаётган бутун Европа билан ҳам гаплашиш керак", — деди Ушаков.Аввалроқ у Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги музокараларнинг навбатдаги босқичи ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида ўтказилиши мумкинлигини билдирган эди.Ҳозирча учрашувнинг аниқ санаси тасдиқланмаган. Тинчлик шартномасини имзолаш муддати ҳам белгиланмаган.
https://sputniknews.uz/20261022/ukraine-mojaro-yakun-61392187.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54008508_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_36fd0cd6197bff4f730d86d8c8a20268.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
юрий ушаков, дональд трамп
юрий ушаков, дональд трамп
Россия ва Украина ўртасида тинчлик шартномаси: Кремль нимани маълум қилди?
15:57 25.10.2026 (янгиланди: 15:58 25.10.2026)
Россия ва Украина ўртасидаги тинчлик шартномаси устида ҳали ишлаш керак. Москва 4 ноябрдан кейин уч томонлама музокараларга тайёр.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия ва Украина ўртасида тинчлик битими тузилишини исташини билдирди. Бу ҳолда Вашингтон ҳар икки давлат билан иқтисодий ҳамкорликни йўлга қўйиши мумкин.
"Биз Россия ва Украина келишувга эришадиган ҳаётга қайтишни истаймиз. Шунда ҳар икки давлат билан бизнес юрита оламиз", — деди Трамп журналистларга.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков эса Украина бўйича тинчлик шартномаси устида ҳали ишлаш кераклигини таъкидлади.
"Ҳали унинг устида ишлаш керак", — деди у журналист Павел Зарубинга берган интервьюсида.
Ушаковнинг маълум қилишича, Москва 4 ноябрдан кейин АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама музокараларни қайта бошлашга тайёр.
"Энди навбатдаги муддат — 4 ноябрь, бизнинг катта байрамимиз. Шундан сўнг музокараларни қайта бошлашга тайёр бўламиз", — деди у.
Россия президенти ёрдамчиси дастлабки учрашувда барча масалаларни ҳал қилиш қийинлигини, у томонларнинг позицияларини аниқлашга хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.
Ушаковнинг сўзларига кўра, 2025 йилда Путин ва Трамп ўртасида Анкориджда ўтказилган саммитдан кейин Москвада АҚШ маъмурияти Киевни тинчлик шартларини қабул қилишга ундай олиши мумкин деган таассурот пайдо бўлган.
Бироқ у келишувга эришиш учун Европа давлатлари билан ҳам мулоқот қилиш зарурлигини қайд этди.
"Фақат Киев билан гаплашиш етарли эмас. Киевни тўлиқ қўллаб-қувватлаётган бутун Европа билан ҳам гаплашиш керак", — деди Ушаков.
Аввалроқ у Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги музокараларнинг навбатдаги босқичи ноябрнинг биринчи ярмида Абу-Дабида ўтказилиши мумкинлигини билдирган эди.
Ҳозирча учрашувнинг аниқ санаси тасдиқланмаган. Тинчлик шартномасини имзолаш муддати ҳам белгиланмаган.