https://sputniknews.uz/20261025/russia-migrantlar-imkon-61485681.html
Россияда айрим мигрантларга жарима тўлаб, қонуний ишлашга қайтиш имкони берилиши мумкин
Россияда айрим мигрантларга жарима тўлаб, қонуний ишлашга қайтиш имкони берилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Россияда миграция қоидаларини енгил даражада бузган хорижликлар жарима тўлаб, ҳуқуқий мақомини қонунийлаштириши мумкин. Медведев янги механизм, "Амина" иловаси ва қонунчилик ўзгаришлари ҳақида гапирди.
2026-10-25T18:13+0500
2026-10-25T18:13+0500
2026-10-25T18:13+0500
миграция
мигрантлар
дмитрий медведев
россия
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60330187_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_bba476211f52e036d41e2f33bfa70453.jpg
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев миграция қоидаларини енгил даражада бузган хорижликларга жарима тўлаб, ўз ҳуқуқий мақомини қонунийлаштириш ва меҳнат фаолиятини давом эттириш имконини беришни таклиф қилди.У мазкур ташаббусни 22 октябрь куни миграция сиёсатига бағишланган идоралараро комиссия йиғилишида илгари сурди.Унинг сўзларига кўра, Россияда 2025 йил февралдан буён миграция қонунчилигини бузган ва мамлакатдан чиқариб юборилиши лозим бўлган хорижликлар учун назорат остидаги шахслар реестри ишламоқда.Медведев ушбу тизим ўз самарадорлигини кўрсатганини, бироқ фуқароларни реестрга киритиш ва ундан чиқариш тартибини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлади.Хусусан, реестр қонунга риоя қилувчи хорижликларни ишга жалб этишга тўсқинлик қилмаслиги керак.Мигрантларни назорат қилиш тартиби ҳам ўзгариши мумкинМедведев Москва ва Москва вилоятида қўлланилаётган "Амина" мобил иловаси тажрибасини Россиянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқатишни таклиф қилди.Ушбу тизим 2025 йил сентябрдан визасиз давлатлардан келган хорижликларни ҳисобга олиш учун тажриба тариқасида жорий этилган.Медведевнинг таъкидлашича, мазкур тажриба 2029 йил охиригача давом этади.Янги қонун лойиҳалари икки ҳафтада тайёрланиши керакРоссия Ички ишлар вазирлиги хорижий ишчиларни ташкиллаштирилган тартибда жалб қилишга оид қонун лойиҳаларини ҳам такомиллаштирмоқда.Медведевга кўра, ҳужжатлар деярли тайёр, уларни ҳуқуқий ва техник жиҳатдан якуний ишлаб чиқиш қолган.У тегишли вазирлик ва идораларга ушбу ишларни икки ҳафта ичида якунлаш вазифасини қўйди.Шу билан бирга, миграция қоидаларини енгил даражада бузган хорижликларни қонунийлаштириш механизмининг аниқ шартлари ва жорий этилиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.
https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-markaziy-osiyo-migrantlar-60989146.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60330187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd437870d79f6d6b68bdd6d25be5c88a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, дмитрий медведев, россия, янги қонун
миграция, мигрантлар, дмитрий медведев, россия, янги қонун
Россияда айрим мигрантларга жарима тўлаб, қонуний ишлашга қайтиш имкони берилиши мумкин
Медведев енгил миграция қоидабузарликларига йўл қўйган хорижликларга жарима ва зарур тартиблардан сўнг қонуний ишлаш имконини беришни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik
. Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев миграция қоидаларини енгил даражада бузган хорижликларга жарима тўлаб, ўз ҳуқуқий мақомини қонунийлаштириш ва меҳнат фаолиятини давом эттириш имконини беришни таклиф қилди
.
У мазкур ташаббусни 22 октябрь куни миграция сиёсатига бағишланган идоралараро комиссия йиғилишида илгари сурди.
"Миграция соҳасида енгил қоидабузарликларга йўл қўйган шахсларнинг ҳуқуқий мақомини қонунийлаштириш учун самарали механизм яратиш керак. Улар белгиланган жарималарни тўлаб, мажбурий тартиб-таомиллардан ўтгач, меҳнат фаолияти билан шуғуллана олиши лозим", — деди Медведев.
Унинг сўзларига кўра, Россияда 2025 йил февралдан буён миграция қонунчилигини бузган ва мамлакатдан чиқариб юборилиши лозим бўлган хорижликлар учун назорат остидаги шахслар реестри ишламоқда.
Медведев ушбу тизим ўз самарадорлигини кўрсатганини, бироқ фуқароларни реестрга киритиш ва ундан чиқариш тартибини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлади.
Хусусан, реестр қонунга риоя қилувчи хорижликларни ишга жалб этишга тўсқинлик қилмаслиги керак.
Мигрантларни назорат қилиш тартиби ҳам ўзгариши мумкин
Медведев Москва ва Москва вилоятида қўлланилаётган "Амина" мобил иловаси тажрибасини Россиянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқатишни таклиф қилди.
Ушбу тизим 2025 йил сентябрдан визасиз давлатлардан келган хорижликларни ҳисобга олиш учун тажриба тариқасида жорий этилган.
Дастлаб унда меҳнат мигрантлари иштирок этган бўлса, 2026 йил сентябрдан хорижлик талабалар ва мигрантларнинг вояга етган оила аъзолари ҳам қамраб олинган.
Медведевнинг таъкидлашича, мазкур тажриба 2029 йил охиригача давом этади.
Янги қонун лойиҳалари икки ҳафтада тайёрланиши керак
Россия Ички ишлар вазирлиги хорижий ишчиларни ташкиллаштирилган тартибда жалб қилишга оид қонун лойиҳаларини ҳам такомиллаштирмоқда.
Медведевга кўра, ҳужжатлар деярли тайёр, уларни ҳуқуқий ва техник жиҳатдан якуний ишлаб чиқиш қолган.
У тегишли вазирлик ва идораларга ушбу ишларни икки ҳафта ичида якунлаш вазифасини қўйди.
Шу билан бирга, миграция қоидаларини енгил даражада бузган хорижликларни қонунийлаштириш механизмининг аниқ шартлари ва жорий этилиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган.