https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-markaziy-osiyo-migrantlar-60989146.html
Россия марказий осиёлик мигрантлар учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда – РФ ТИВ
Россия марказий осиёлик мигрантлар учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда – РФ ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Дипломатлар мамлакатнинг меҳнат мигрантлари ўртасидаги оммабоплиги сабаблари қаторида географик ҳамда маданий ва тил яқинлигини тилга олмоқда. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T11:31+0500
2026-10-06T11:31+0500
2026-10-06T11:31+0500
миграция
мигрантлар
россия
россия тив
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38111213_478:0:3072:1459_1920x0_80_0_0_75831f9989630295c2b6a4c14cdafd17.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия Марказий Осиё мамлакатлари мигрантлари учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари учинчи департаменти директори Александр Стерник РИА Новости агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.Май ойида Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги директори ўринбосари Элёр Тоштемиров РИА Новости агентлигига мамлакатнинг қарийб 1,1-1,2 миллион фуқароси хорижда ишлаши, уларнинг ярмидан кўпи Россияда эканини маълум қилганди.Илгари Тожикистон меҳнат ва миграция вазири Солиҳа Холмуҳаммадзода маълум қилганидек, 2025 йилда 30 минг нафардан ортиқ мамлакат фуқароси ташкиллаштирилган тарзда Россияга ишлаш учун келган, бу ўтган йилга нисбатан 12 минг нафарга кўпдир.
https://sputniknews.uz/20261002/erxov-rossiya-imigrantlar-60907860.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38111213_584:0:3072:1866_1920x0_80_0_0_2d689384eed15a8ca9e0387866130950.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, россия, россия тив, марказий осиё
миграция, мигрантлар, россия, россия тив, марказий осиё
Россия марказий осиёлик мигрантлар учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда – РФ ТИВ
Дипломатлар мамлакатнинг меҳнат мигрантлари ўртасидаги оммабоплиги сабаблари қаторида географик ҳамда маданий ва тил яқинлигини тилга олмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Россия Марказий Осиё мамлакатлари мигрантлари учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари учинчи департаменти директори Александр Стерник РИА Новости агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.
“Хорижий ишчи кучининг асосий донор мамлакатлари – Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистондан келган меҳнат мигрантлари сони бироз қисқарганига қарамай, Россия географик ва маданият ва тил яқинлиги туфайли улар учун энг йирик меҳнат бозори бўлиб қолмоқда”, - деди у.
Май ойида Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги директори ўринбосари Элёр Тоштемиров РИА Новости агентлигига мамлакатнинг қарийб 1,1-1,2 миллион фуқароси хорижда ишлаши, уларнинг ярмидан кўпи Россияда эканини маълум қилганди.
Илгари Тожикистон меҳнат ва миграция вазири Солиҳа Холмуҳаммадзода маълум қилганидек, 2025 йилда 30 минг нафардан ортиқ мамлакат фуқароси ташкиллаштирилган тарзда Россияга ишлаш учун келган, бу ўтган йилга нисбатан 12 минг нафарга кўпдир.